YouTube Premium sube los precios por primera vez desde 2023 y fija nuevas tarifas mensuales

YouTube anuncia un aumento de precios para sus servicios Premium y Music en Estados Unidos, efectivo desde el próximo ciclo de facturación. (Europa Press)

La plataforma de videos YouTube confirmó un incremento en sus tarifas de suscripción para los servicios Premium y Music en Estados Unidos, un ajuste que representa la primera modificación de precios desde 2023 y que impactará a millones de usuarios del país. El anuncio, realizado el 10 de abril de 2026, responde a la necesidad de sostener la calidad del servicio, de acuerdo con la propia empresa.

Según información publicada por la cadena estadounidense NBC News, respaldada por la comunicación oficial de YouTube y el medio económico Business Insider, los nuevos precios sitúan el plan individual de YouTube Premium en USD 15,99 al mes, el plan familiar en USD 26,99 y el plan para estudiantes en USD 8,99. Para YouTube Music, la suscripción individual costará USD 11,99 mensuales y la familiar, USD 18,99. Los suscriptores actuales recibirán una notificación por correo electrónico con al menos 30 días de antelación, como informó la compañía.

El último ajuste de precios aplicado por YouTube fue en 2023, cuando la tarifa individual para Premium pasó de USD 11,99 a USD 13,99. El contexto actual de subas tarifarias en plataformas de streaming, fenómeno denominado “streamflación”, también alcanzó a compañías como Netflix y otros servicios digitales, en un escenario de competencia y costos crecientes, según reportó la cadena estadounidense NBC News.

¿Cuándo suben los precios de YouTube Premium y Music en Estados Unidos?

El incremento anunciado por YouTube comenzará a regir en el ciclo de facturación siguiente a la notificación individual enviada por correo electrónico a cada usuario, de acuerdo con la información publicada por la empresa y corroborada por el medio económico Business Insider. La plataforma precisó que todos los suscriptores recibirán el aviso con un mínimo de 30 días de anticipación antes de que el aumento impacte en sus cuentas.

La medida afecta exclusivamente a usuarios en Estados Unidos. La cadena estadounidense NBC News informó que no existen anuncios sobre aumentos para otras regiones en este momento.

Los nuevos valores de suscripción de YouTube Premium serán USD 15,99 para el plan individual, USD 26,99 para el familiar y USD 8,99 para estudiantes. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

¿Cuáles son los nuevos precios de YouTube Premium y Music?

De acuerdo con la comunicación oficial de YouTube, reafirmada por el medio económico Business Insider, los valores mensuales de los distintos planes en Estados Unidos quedarán establecidos de la siguiente forma:

YouTube Premium (Individual): USD 15,99 (antes USD 13,99).

(Individual): (antes USD 13,99). YouTube Premium (Familiar): USD 26,99 (antes USD 22,99).

(Familiar): (antes USD 22,99). YouTube Premium (Estudiantes): USD 8,99 (antes USD 7,99).

(Estudiantes): (antes USD 7,99). YouTube Music (Individual): USD 11,99 (antes USD 10,99).

(Individual): (antes USD 10,99). YouTube Music (Familiar): USD 18,99 (antes USD 16,99).

El medio económico Business Insider destaca que estos valores representan la primera modificación de precios desde 2023 en tarifas estadounidenses. Además, la subida se aplicará automáticamente cuando se renueve cada ciclo de pago, de acuerdo con la comunicación oficial de la empresa.

¿Qué características mantienen los servicios Premium y Music tras el aumento?

Los suscriptores de YouTube Premium continuarán accediendo a visualización de videos sin anuncios, reproducción en segundo plano, descargas para ver sin conexión y acceso completo a YouTube Music, según la descripción oficial de la empresa. Por su parte, YouTube Music permite reproducir música sin anuncios, descargar canciones y escuchar en segundo plano, aunque estas ventajas no se extienden al resto de la plataforma de videos.

La empresa afirmó, y la cadena estadounidense NBC News lo recoge, que no se esperan cambios en las funciones actuales de ambos servicios tras la actualización de precios.

¿Por qué YouTube decidió aumentar los precios de sus servicios pagos?

Un portavoz de YouTube explicó al medio económico Business Insider que el ajuste tarifario se debe a la necesidad de “seguir ofreciendo una experiencia de alta calidad que apoye a los creadores y artistas de YouTube”. La empresa añadió que la actualización permite sostener la inversión en infraestructura y tecnología para mantener el estándar del servicio.

La cadena estadounidense NBC News señala que el aumento ocurre en un entorno de incremento de los costos operativos y de mayor competencia entre plataformas de streaming, circunstancias que han derivado en ajustes similares en toda la industria.

La actualización de precios afecta únicamente a usuarios en Estados Unidos, sin anuncios de incrementos para otras regiones al momento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice YouTube a los usuarios sobre el proceso de notificación y transición?

YouTube informó que cada suscriptor recibirá un correo electrónico personalizado con el detalle de los nuevos precios, la fecha exacta del cambio y una explicación sobre las opciones disponibles. Además, quienes lo decidan podrán cancelar la suscripción antes de la aplicación del nuevo costo, sin penalidades, según consignó la cadena estadounidense NBC News.

La empresa sugiere revisar el correo registrado en la cuenta y consultar la sección de ayuda en línea ante cualquier duda relacionada con la transición.

¿Cómo se compara el aumento de YouTube con otras plataformas?

El ajuste de YouTube se suma a una ola de subas en servicios de streaming en Estados Unidos. La cadena estadounidense NBC News informa que Netflix incrementó sus tarifas en marzo de 2026, mientras que otros servicios realizaron ajustes en el último año. Según datos del medio económico Business Insider, mantener múltiples suscripciones puede representar un gasto para los consumidores que impacta en sus elecciones.

¿Se prevén más aumentos de precios o cambios en la suscripción fuera de Estados Unidos?

Por el momento, YouTube no ha anunciado incrementos para otras regiones. La empresa revisa sus tarifas periódicamente y comunicará cualquier cambio adicional con la debida antelación, conforme al procedimiento habitual informado por la cadena estadounidense NBC News y el medio económico Business Insider.

¿Qué deben hacer los suscriptores ante la subida de precios?

Los usuarios actuales de YouTube Premium y YouTube Music en Estados Unidos recibirán la notificación oficial y podrán decidir si mantienen o cancelan su suscripción antes del siguiente ciclo de facturación. La empresa mantendrá abiertas las opciones de gestión de cuentas a través de su portal de ayuda y la sección de configuración del perfil, conforme a la información oficial publicada por YouTube.

El impacto inmediato será económico para quienes opten por permanecer en las plataformas con los nuevos valores, mientras que las condiciones y características de los servicios continuarán sin modificaciones.