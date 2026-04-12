Ucrania presentó una propuesta a Rusia para extender la tregua luego de la Pascua ortodoxa

Volodimir Zelensky entregó a Rusia un acuerdo para mantener la paz y dejar a un lado la guerra (Europa Press)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó que su país propuso a Rusia extender el alto el fuego en medio de la invasión al territorio ucraniano tras la celebración de la Pascua ortodoxa. Por este motivo, sostuvo que sus Fuerzas de Defensa solo responderán en caso de que las tropas rusas violen la tregua.

En un discurso publicado vía redes sociales, el mandatario señaló: “Ayer y hoy hablamos en detalle con el Comandante en Jefe, el Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, así como con el Servicio de Seguridad de Ucrania, sobre los regímenes de silencio, ahora con motivo de la Pascua. Ucrania lo ha propuesto en repetidas ocasiones. Y es bueno que haya dado resultado. La Pascua debe ser un tiempo de seguridad, un tiempo de paz. Sería conveniente que el alto el fuego continuara. Le hicimos esta propuesta a Rusia”.

Zelensky advirtió que, si Rusia opta por continuar la guerra, “esto demostrará una vez más al mundo entero y a Estados Unidos a quién quiere realmente y qué quiere”. Añadió: “Si no hay ataques rusos, no responderemos. Recordamos lo sucedido en situaciones similares y sabemos perfectamente con quién nos enfrentamos. Si no hay misiles ni drones rusos, también guardaremos silencio en el cielo. Las tareas en el frente son similares, pero cada unidad ucraniana tiene derecho a responder”.

El presidente señaló que la propuesta de prolongar el alto el fuego ya fue transmitida a las autoridades rusas. Por su parte, el Kremlin informó que el presidente Vladimir Putin declaró una “tregua de Pascua” que permanecerá vigente desde las 16:00 horas del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin (REUTERS)

En contracara a la iniciativa por la pacificación de Zelensky, el mando militar de Ucrania reportó 469 violaciones del alto el fuego pocas horas después de la entrada en vigor de la tregua. El Estado Mayor del Ejército ucraniano, mediante una publicación en Facebook, detalló que desde el inicio de la tregua se registraron acciones hostiles, incluidas ofensivas terrestres, bombardeos aéreos y ataques con drones.

El cese de hostilidades comenzó a las 16:00, hora local, del sábado, tras semanas de gestiones diplomáticas y declaraciones públicas de ambas partes. Este acuerdo representa el cuarto intento formal de alto el fuego desde el inicio del conflicto a gran escala en febrero de 2022.

Las autoridades militares ucranianas advirtieron que responderían de inmediato ante cualquier violación, y Zelensky afirmó en sus redes sociales que la reacción sería “simétrica” a los ataques rusos.

Por los ataques de Rusia hubo al menos 15 heridos en la región de Donetsk: 11 se encontraban en Kramatorsk, dos en Druzhkivka, uno en Dobropillya y otro en Sloviansk. El sábado, cuatro personas murieron, tres en la región de Kherson y una más en Sumy.

Bomberos trabajan para extinguir un incendio en un edificio de apartamentos alcanzado por un ataque de dron ruso, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Sumy (REUTERS/Archivo)

Las autoridades locales informaron que personal militar ruso atacó infraestructuras críticas y civiles, dañando zonas residenciales en varios asentamientos. Los bombardeos provocaron daños en 8 edificios de gran altura y 16 casas particulares. También se reportaron daños a un edificio de hotel, locales comerciales, una gasolinera, un gasoducto, una dependencia anexa, vehículos civiles, un minibús y un trolebús.

Además, un dron ruso impactó contra un vehículo en la comunidad de Glukhiv, Sumy. ”Tres paramédicos resultaron heridos. Recibieron asistencia de inmediato. No hay peligro para la vida”, detalló Oleg Hrygorov, jefe de la administración regional de Sumy.

Una mujer de 29 años falleció en el hospital tras resultar gravemente herida a consecuencia de un bombardeo enemigo en la región de Shostka", agregó el mandatario de la región atacada por Rusia.