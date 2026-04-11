El mercado de Nueva Jersey supera expectativas y lidera el crecimiento inmobiliario en Estados Unidos

Familias y jóvenes profesionales se mudan de Manhattan a los suburbios de Nueva Jersey, transportando sus pertenencias con el icónico skyline de Nueva York y puentes de fondo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado inmobiliario de Nueva Jersey ha superado ampliamente al resto de Estados Unidos en el crecimiento de precios de viviendas, impulsado principalmente por la llegada de trabajadores con altos salarios y la migración de residentes desde Manhattan.

Según datos de la consultora Cotality, el estado registró un incremento anual cercano al 6% en febrero, en marcado contraste con el crecimiento promedio nacional, que apenas alcanzó el 0,5% en el mismo período.

Este fenómeno posiciona a Nueva Jersey como el mercado inmobiliario más dinámico del país en el contexto actual, desplazando a estados que durante la pandemia lideraron la expansión, como Florida y Texas.

Mientras el promedio nacional de incremento en el valor de las viviendas permanece por debajo del 1% anual, Nueva Jersey se consolida como la excepción en un entorno marcado por la desaceleración, la escasez de oferta y el endurecimiento de las condiciones crediticias.

Factores como la llegada de profesionales de sectores de alto ingreso, la persistente migración desde la ciudad de Nueva York y una oferta de viviendas que no logra recuperar los niveles previos a 2020 explican la brecha entre el mercado local y el resto del país.

El mercado inmobiliario de Nueva Jersey lidera el crecimiento de precios de viviendas en Estados Unidos, con un alza anual cercana al 6% según Cotality (REUTERS/Eduardo Munoz)

Nueva Jersey lidera el aumento de precios de viviendas

En el detalle por áreas metropolitanas, la ciudad de Newark se ha destacado con un salto anual del 6,7% en los precios de viviendas, el mayor alza registrada entre las 100 áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos, según el informe de Cotality.

Este crecimiento genera un mercado donde la competencia es elevada y la disponibilidad de propiedades sigue siendo limitada: la oferta de viviendas en Nueva Jersey sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia y casi el 40% de las transacciones se concreta por encima del precio solicitado por los vendedores.

La economista principal de Cotality, Selma Hepp, atribuyó el fenómeno a un proceso de “descubrimiento de precios” propio de mercados en los cuales la demanda supera ampliamente a la oferta y las comparaciones con operaciones previas resultan todavía escasas.

Según Hepp: “El mercado está ajustándose a nivel local, más que atravesando una corrección generalizada como ocurre en otras regiones del país”.

El flujo migratorio desde Nueva York hacia Nueva Jersey tiene como principal causa la imposibilidad de costear la vivienda en la ciudad.

La llegada de trabajadores con altos salarios y la migración desde Manhattan impulsan la demanda de propiedades en Nueva Jersey (Nueva York)

Muchos de los nuevos residentes del estado trabajan en los sectores financiero, farmacéutico y de biotecnología, y buscan conservar el acceso a la red de transporte metropolitano sin destinar la mayor parte de sus ingresos al pago de una vivienda.

Esta tendencia está reforzada por el trabajo remoto y la flexibilización de esquemas laborales, lo que permite a profesionales residir a mayor distancia de sus lugares de trabajo tradicionales.

Contexto nacional: desaceleración y caídas en otros estados

A diferencia del panorama de Nueva Jersey, otras regiones que durante la pandemia experimentaron un auge inmobiliario, como Florida, han comenzado a registrar descensos en los precios de las viviendas.

El informe de Cotality indica que Florida presentó una baja superior al 2% en febrero, mientras que Washington D. C. y Montana mostraron retrocesos cercanos al 3% respecto al año anterior. En total, 13 estados reportaron caídas en los precios de la vivienda en el segundo mes del año.

La consultora señala que la disminución de las tasas hipotecarias a finales de 2025, antes del inicio de la temporada de compras de primavera, generó expectativas de una recuperación en los precios y el volumen de ventas de viviendas para 2026.

Casi el 40% de las transacciones inmobiliarias en Nueva Jersey se concreta por encima del precio solicitado, reflejando la alta competencia del mercado local (Tripadvisor)

No obstante, la reciente subida en las tasas de interés ha enfriado la demanda y modificado las previsiones para una reactivación inmediata del mercado nacional.

La dinámica observada en Nueva Jersey difiere de la tendencia de estancamiento en la actividad inmobiliaria en el resto del país, donde los incrementos de precios son modestos y la oferta supera en algunos casos la demanda.

El estado se afianza así como una excepción, beneficiándose tanto del flujo migratorio como de la escasez persistente de nuevas propiedades disponibles.