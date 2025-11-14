Estados Unidos

Trump redujo los aranceles al café, la carne de res, las frutas y otras importaciones agrícolas

El presidente estadounidense determinó que algunos productos estarán exentos tras analizar factores como la capacidad de producción nacional y el impacto de la medida en la inflación

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente estadounidense Donald Trump firmó un decreto para eximir de aranceles a una amplia gama de importaciones alimentarias, incluidas carne vacuna, tomates, café y plátanos, según anunció la Casa Blanca. La medida, que entra en vigor retroactivamente desde la medianoche del jueves, responde a la inquietud creciente de los consumidores estadounidenses por los precios elevados de los comestibles y supone un giro en la política arancelaria defendida por Trump desde el inicio de su mandato.

La orden ejecutiva reduce de inmediato los aranceles impuestas este año a una serie de productos agrícolas considerados esenciales, con el objetivo declarado de aliviar la presión sobre los hogares y contener el incremento de precios en los supermercados, informó la Casa Blanca. El decreto también instruye al Departamento del Tesoro y a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a suspender temporalmente las tarifas más altas y a revisar su impacto económico, en respuesta a las críticas recibidas por el aumento en los precios de los bienes básicos.

Entre los productos exentos de aranceles figuran frutas como aguacates, cocos, naranjas y piñas, así como negro y verde, canela y nuez moscada. Las autoridades indicaron que la lista de exenciones también cubre otros alimentos importados que han experimentado subidas de precio, en parte, por las propias tarifas implementadas previamente. Según declaraciones de Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, recogidas por The New York Times, el problema de la pérdida de poder adquisitivo será abordado por la Administración “de inmediato”.

Un trabajador apila paquetes de
Un trabajador apila paquetes de carne molida en la sección de carnes de un almacén de Costco. REUTERS/Adrees Latif

La decisión de modificar la política arancelaria llegó tras una serie de derrotas electorales para los republicanos en estados clave como Virginia, Nueva Jersey y Nueva York, donde el costo de vida ocupó un lugar central en las campañas. Los demócratas lograron victorias relevantes en todos esos comicios, presionando a la Administración para que tomara medidas de contención de precios.

Trump ha defendido reiteradamente el uso de aranceles como herramienta para proteger a los trabajadores y la industria de Estados Unidos, y responsabilizó al ex presidente Joe Biden por los aumentos en los precios de la canasta básica, según recogió la Casa Blanca. No obstante, la nueva orden marca un cambio de rumbo respecto a su postura tradicional, reconociendo de forma indirecta el impacto de estas medidas sobre la asequibilidad.

Un hombre ordena la fruta
Un hombre ordena la fruta y la verdura en el supermercado Best World, en el barrio de Mount Pleasant de Washington D.C. REUTERS/Sarah Silbiger

Las nuevas exenciones formarán parte de acuerdos comerciales en curso con Argentina, Ecuador, Guatemala y El Salvador, naciones con las que el gobierno estadounidense ha negociado la eliminación de aranceles sobre productos específicos una vez concluidos los marcos regulatorios. De acuerdo con la orden oficial, los aranceles recíprocos del 10 % o 15 % quedarán suspendidos para importaciones agrícolas provenientes de estos países beneficiados.

En contexto, la Administración Trump había instaurado un sistema de aranceles base del 10 % para importaciones de casi todos los países, con incrementos selectivos para determinados bienes, justificando estas medidas como respuesta a prácticas comerciales “injustas”. Aunque la inflación general no mostró un repunte abrupto, economistas consultados por Reuters señalaron que los precios de varios productos, incluyendo la carne, han aumentado debido a las restricciones en la oferta y la transferencia gradual de los mayores costes arancelarios a los consumidores, situación que podría intensificarse el próximo año.

(Con información de AFP, EFE y Reuters)

Temas Relacionados

donald trumparancelescafébananainflación

Últimas Noticias

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

El presidente estadounidense mantuvo contactos directos con ambos gobiernos para sostener la tregua firmada en Kuala Lumpur, mientras la tensión vuelve a escalar con acusaciones cruzadas, un civil muerto y la suspensión del acuerdo de paz

Donald Trump conversó con los

Estas son las series de moda en Prime Video Estados Unidos hoy

En la batalla entre servicios de streaming, Prime Video busca mantenerse a la cabeza

Estas son las series de

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Hulu, que busca seguir gustando a los usuarios

Las producciones más populares de

Este es el top 10 de series en Paramount+ Estados Unidos para disfrutar acompañado

En la batalla por el dominio del streaming, esta plataforma ha mostrado ser un fuerte competidor

Este es el top 10

Netflix Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Con estas historias, Netflix busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Netflix Estados Unidos: Estas son
DEPORTES
Lanús y Atlético Tucumán abren

Lanús y Atlético Tucumán abren la última jornada del Torneo Clausura

Challenger de Montevideo: Román Burruchaga sorprendió a Mariano Navone en el duelo de argentinos y se metió en semifinales

Eliminatorias de Europa: Croacia selló su clasificación al Mundial 2026 y dos potencias quedaron a un solo paso

Insólita escena en la Euroliga: un entrenador vio la sala de prensa vacía y dio la conferencia “más corta de la historia”

Argentina tuvo un día perfecto en la Billie Jean King Cup: venció 3-0 a Eslovaquia y se acerca a la clasificación

TELESHOW
El duro ida y vuelta

El duro ida y vuelta entre Rusherking y Martín Cirio: críticas, rencores y pase de factura

Tras su internación, Martín Ortega reapareció en el cumpleaños de su hermana Rosario

La expareja de un jugador de la Selección Argentina confirmó su relación con Grego Rossello

Se filtraron las primeras imágenes de la entrevista de la China Suárez con Mario Pergolini

La historia de la canción que Javier Calamaro le escribió a su padre y grabó con su hermano Andrés: “Un desahogo”

INFOBAE AMÉRICA

“Forjar profesionales con visión implica

“Forjar profesionales con visión implica cultivar el arte y la resiliencia”: Una gala sinfónica celebra la integración de cultura y educación

Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados

La ONU denunció los asesinatos masivos, torturas y violaciones perpetrados por los paramilitares FAR en Sudán

Qué significa que el secreto del ARN de un mamut lanudo haya salido a la luz

Israel devolvió a Gaza los cuerpos de 15 palestinos en medio de un frágil alto el fuego