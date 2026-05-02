El rascacielos más lujoso de Miami se enfrenta a su segunda demanda en meses

El rascacielos Aston Martin Residences de Miami enfrenta su segunda demanda en cuatro meses por presuntos fallos estructurales (Captura de video)

Un lujoso rascacielos en el corazón de Miami, conocido como Aston Martin Residences, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras enfrentar su segunda demanda en apenas cuatro meses. La controversia gira en torno a presuntos fallos estructurales que, según la parte demandante, comprometen la integridad y el valor de la propiedad. Riverwalk East Development, LLC, la empresa promotora del edificio, niega tajantemente las acusaciones, mientras los residentes y la administración del condominio insisten en que los problemas detectados son graves y costosos de reparar, lo que ha avivado la disputa legal en uno de los desarrollos inmobiliarios más exclusivos de la ciudad.

La más reciente demanda fue presentada por la Asociación de Condominios de 300 Biscayne Boulevard Way, que asumió la administración de la propiedad en marzo de 2025. En la denuncia, la asociación sostiene que los residentes han observado cómo los balcones de concreto del edificio muestran signos de desmoronamiento, con fragmentos que se desprenden y caen al suelo. Además, señalan que existe una corrosión progresiva en el muro de contención, lo que representa un riesgo para la estructura a largo plazo. Los abogados de la asociación estiman que las reparaciones necesarias podrían ascender a varios millones de dólares, una suma considerable incluso para un edificio de alto lujo.

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La Asociación de Condominios de 300 Biscayne Boulevard Way denuncia balcones de concreto desmoronados y corrosión en el muro de contención (Captura de video)

La demanda detalla una serie de problemas detectados por los propios residentes tras su mudanza al inmueble. Entre las principales quejas se encuentran cristales rotos en los balcones, concreto sin sellar y trozos de este material deteriorado que caen desde los niveles superiores. Según la acusación presentada, el concreto desmoronado en los balcones ha generado agujeros que dejan al descubierto el acero de refuerzo, situación que expone la estructura a la oxidación, corrosión e infiltraciones de agua. Este tipo de daños, de acuerdo con los abogados, compromete no solo el aspecto estético sino la seguridad y durabilidad del edificio.

Los ingenieros contratados por la asociación han identificado defectos adicionales en la construcción. Entre los hallazgos más relevantes figuran un balcón hundido, juntas flojas en los sistemas de rociadores contra incendios que han provocado fugas y la presencia de grietas y corrosión en el malecón, una zona clave para la protección frente a la humedad y el ambiente costero de Miami. Los informes técnicos presentados por los especialistas han servido de base para sustentar las demandas y reforzar la postura de la administración del condominio ante los tribunales.

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Al referirse a estos problemas, David Haber, abogado representante de la Asociación de Condominios, aportó una metáfora ilustrativa: “Es como tener un SUV o una camioneta y no pintar el panel trasero”. Con esta comparación, Haber sugiere que la empresa constructora habría descuidado aspectos esenciales de la obra, entregando un producto inacabado pese al alto estándar de lujo prometido. Su colega, Daniel Levin, subrayó que los defectos señalados no pueden atribuirse a una falta de mantenimiento, ya que, según él, son cuestiones que deberían haber sido detectadas y solucionadas antes de entregar el edificio a sus propietarios: “Es imposible que esto sea un problema de mantenimiento cuando todos los problemas que se están identificando son fácilmente observables en el momento de la entrega”.

Los residentes del edificio de lujo alegan defectos como cristales rotos, concreto sin sellar y caída de trozos desde los balcones (Captura de video)

La acción legal presentada en marzo no es la primera que enfrenta este ambicioso proyecto inmobiliario. Cuatro meses antes, en enero, el propio David Haber había promovido otra demanda contra Aston Martin Residences. En esa ocasión, la acusación señalaba al promotor Germán Coto (hijo del supermercadista argentino Alfredo Coto) y a sus empresas por presunto fraude, argumentando que no se cumplieron varias de las comodidades anunciadas, entre las que destacaban un puerto deportivo privado, un helipuerto y servicios de conserjería exclusivos para los residentes. La suma de estos reclamos ha colocado al edificio bajo una atención mediática y jurídica constante, incrementando la preocupación de los compradores y el escrutinio sobre la empresa desarrolladora.

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Ante la creciente presión y la imagen pública afectada, Riverwalk East Developments, LLC emitió un comunicado a través de un portavoz que prefirió mantener el anonimato. En su declaración, la empresa rechaza categóricamente las acusaciones de la demanda reciente y sostiene que las reclamaciones de la asociación carecen de fundamento. Según su versión, las señalamientos buscan desviar la atención de “obligaciones pendientes por su parte”, en alusión a posibles responsabilidades de la propia administración del condominio.

El portavoz defendió la calidad del proyecto, resaltando que el promotor trabajó con los proveedores más experimentados del sector para garantizar un edificio excepcional, capaz de transformar el horizonte de la ciudad. Aseguró que los profesionales involucrados cuentan con amplia experiencia y una trayectoria reconocida en la entrega de resultados de alta calidad, reflejando estándares de diseño y construcción considerados de primer nivel. Finalmente, la empresa manifestó su preocupación por el efecto negativo que un litigio prolongado podría tener sobre los residentes e insistió en que confían en que el proceso judicial permitirá alcanzar una resolución basada en hechos, buena fe y el interés general de la comunidad.

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