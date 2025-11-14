EEUU lanza una alerta urgente para sus ciudadanos por el aumento extremo de ataques de osos en Japón

La Embajada de Estados Unidos en Japón advierte a turistas y residentes por el aumento récord de ataques de osos en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Embajada de Estados Unidos en Japón emitió una advertencia para ciudadanos estadounidenses y turistas ante un aumento sin precedentes de ataques de osos en regiones urbanas y rurales del norte y noreste del país, un fenómeno que marcó cifras máximas en más de una década, según autoridades japonesas.

Fuentes oficiales precisaron que más de 100 personas sufrieron ataques de osos desde abril, de las cuales al menos 13 murieron en lo que va del año, según información confirmada por el Ministerio de Medio Ambiente de Japón (MOE). El comunicado diplomático exhorta a residentes y visitantes, especialmente en prefecturas como Akita e Iwate, a “permanecer atentos, reportar cualquier avistamiento y seguir instrucciones municipales”. Las Fuerzas de Autodefensa de Japón (SDF) asisten a las autoridades locales en operativos de prevención y contención en zonas de alto riesgo.

La tendencia se inserta en un contexto marcado por cambios estructurales en el uso del suelo y desplazamiento de la población, acompañados de condiciones ambientales que alteran los patrones de alimentación y movimiento de la fauna. De acuerdo con investigaciones divulgadas por Reuters, la migración de habitantes de áreas rurales a grandes ciudades ha reducido la presión humana sobre los bosques, permitiendo que especies como el oso negro asiático y el oso pardo de Hokkaido se acerquen cada vez más a la periferia y al interior de núcleos urbanos. El cambio climático, identificado como uno de los factores detrás de la escasez de alimento silvestre, contribuyó a reforzar estos desplazamientos.

¿Por qué han aumentado los ataques de osos en Japón durante 2025?

El número de ataques de osos en Japón en 2025 es el más alto registrado en más de diez años, según cifras del MOE y repaso de NHK World. El país reportó al menos 13 muertes y más de un centenar de personas heridas a lo largo del año, la mayoría en las prefecturas del norte como Akita, Iwate y Yamagata. Cifras oficiales publicadas en el portal del Ministerio de Medio Ambiente muestran un crecimiento sostenido de incidentes desde la primavera.

Entre los factores que explican este aumento figuran:

Reducción de la presión humana: La despoblación rural, tendencia observada en Japón desde hace años, eliminó una barrera natural entre la fauna silvestre y las zonas urbanas.

Escasez de alimentos naturales: El cambio climático provocó oscilaciones extremas en las cosechas de frutos secos, bellotas y otros alimentos dependidos por los osos.

Crecimiento poblacional de las dos principales especies de osos: Tanto el oso negro asiático como el oso pardo de Hokkaido han expandido su distribución geográfica debido a la mejora relativa de condiciones ecológicas en algunos bosques y valles.

El MOE sostiene que la combinación de estos elementos impulsó la llegada de los osos a barrios residenciales, supermercados y hasta recintos escolares. Imágenes de seguridad confirmaron la entrada de un oso en un supermercado de la prefectura de Gunma, mientras que otros municipios reportaron avistamientos cerca de paradas de autobús y balnearios.

Más de 100 personas resultaron heridas y al menos 13 murieron por ataques de osos en el norte y noreste de Japón, según el Ministerio de Medio Ambiente. (REUTERS/Maxim Shemetov)

¿Cuáles son las zonas de Japón con más ataques de osos en 2025?

El área más afectada por ataques de osos corresponde al noreste de Japón, según datos oficiales y cobertura de la agencia Mainichi Shimbun. Las prefecturas de Akita e Iwate concentran la mayoría de los incidentes, con casos documentados también en Yamagata, Fukushima y Hokkaido. El análisis del MOE detalla que la vasta región montañosa y boscosa, con baja densidad de población, facilita la incursión de los osos en territorios donde la comida suele escasear hacia el final del verano e inicio del otoño.

Los cierres temporales ordenados por las autoridades incluyeron:

Parque Maruyama en Sapporo : clausurado tras repetidos avistamientos, muy cerca del Consulado General de Estados Unidos en la ciudad.

Aeropuerto de Hanamaki, Iwate : interrupción temporal de vuelos tras la aparición de un oso en la pista, según comunicados oficiales del aeropuerto.

Escuelas y rutas escolares: refuerzo de patrullas y restricción de salidas en municipios afectados.

La policía local habilitó líneas de emergencia y cuadrillas de vigilancia en coordinación con el ejército y especialistas en manejo de vida silvestre.

¿Qué acciones adoptó el gobierno japonés ante la crisis de ataques de osos?

El gobierno japonés y las autoridades locales solicitaron en noviembre de 2025 el apoyo logístico y operativo de las Fuerzas de Autodefensa (SDF), marco que se mantiene activo en prefecturas de alta incidencia. NHK informó que los soldados colaboran con el transporte e instalación de jaulas-trampa de acero, traslado de cazadores autorizados y disposición adecuada de cuerpos de animales ya retirados de la vía pública.

Yasunori Matsunaga, comandante de la SDF, indicó en declaración obtenida por Mainichi Shimbun que “el daño causado por los osos se encuentra en un punto crítico”. La presencia militar se justifica por la demanda de recursos y la falta de personal especializado en la caza y captura de animales salvajes peligrosos en algunos ayuntamientos. También se recurrió al uso de aerosoles y materiales de protección en rutas de patrullaje.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Medio Ambiente intensificó las campañas informativas, la publicación de mapas y guías para la ciudadanía, y la actualización periódica de advertencias sobre zonas de riesgo. Los gobiernos municipales multiplicaron el número de carteles, altavoces y alertas digitales en barrios próximos al bosque.

El cambio climático y la despoblación rural favorecen la llegada de osos negros asiáticos y osos pardos de Hokkaido a zonas urbanas y suburbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué recomienda la Embajada de EE.UU. y las autoridades japonesas a viajeros y residentes?

La Embajada de Estados Unidos en Japón instó a ciudadanos estadounidenses a tomar precauciones, evitar viajar por senderos o rutas señalizadas como peligrosas y reportar todo avistamiento de osos a la policía local. El comunicado oficial publicado el 13 de noviembre indica que “la alerta sobre la fauna silvestre es inusual”, e informa sobre la disponibilidad de canales de contacto con las autoridades consulares.

Las recomendaciones principales dirigidas a toda la población y visitantes son:

Evitar excursiones nocturnas y en áreas poco transitadas de bosque durante los meses de mayor riesgo.

No dejar residuos de comida ni bolsas de basura externas en áreas próximas a viviendas o instalaciones públicas.

Informarse periódicamente en portales de los gobiernos locales y consultar mapas interactivos sobre zonas de riesgo que el MOE y municipios actualizan regularmente.

Seguir instrucciones de cierre temporal de parques, senderos y áreas recreativas cuando así lo indiquen las autoridades municipales.

Para contextos de emergencia, la policía de las zonas afectadas mantiene líneas de emergencia y brigadas de respuesta rápida en los principales accesos a zonas periurbanas.

¿Qué especies de osos están involucradas en los ataques y dónde habitan?

En Japón habitan dos especies principales de osos: el oso negro asiático (Ursus thibetanus), que ocupa desde la región central hasta el noreste del país (principalmente en Honshu), y el oso pardo de Hokkaido (Ursus arctos yesoensis), endémico de la isla norteña. Ambas especies pueden superar los 100 kg. de peso y se movilizan entre bosques frondosos y valles en busca de alimento.

El Ministerio de Medio Ambiente determinó que el aumento de la población de ambas especies, sumado a condiciones desfavorables en la producción de bellotas y frutos silvestres durante 2025, contribuyó al desplazamiento de individuos adultos y jóvenes a barrios rurales y suburbanos. Las cámaras trampa habilitadas por cuerpos de guardabosques documentaron casos frecuentes en las zonas limítrofes de Iwate, Akita y Hokkaido.

El turismo y la vida diaria en Japón se ven afectados por restricciones en áreas recreativas, cambios en rutas escolares y medidas de seguridad comunitaria. (EFE/Franck Robichon/ Archivo)

¿Cuál es el impacto de la ola de ataques de osos en la vida diaria, la seguridad y el turismo en Japón?

El efecto de los ataques alcanza a residentes, visitantes y al sector turístico, según reportes de medios nacionales. La restricción temporal de áreas recreativas y senderos, junto a la cancelación o modificación de festivales y excursiones al aire libre, afectó la afluencia de turistas en diversas localidades. El ministerio de Turismo de Japón y organismos municipales reforzaron la comunicación en inglés e idiomas extranjeros sobre las rutas y áreas habilitadas.

La vida diaria de las comunidades rurales sufrió alteraciones directas, desde cambios en rutas escolares y horarios de recolección de basura, hasta entrenamiento de brigadas de voluntarios y compra de equipos de defensa personal. La adaptación de infraestructuras comunitarias para evitar el ingreso de osos es también una tendencia en crecimiento.

¿Qué medidas se esperan a futuro frente a la problemática de los ataques de osos?

El gobierno central y los locales anunciaron la continuidad del plan de apoyo militar y el fortalecimiento de los programas de monitoreo y respuesta en áreas rurales y de contacto. El Ministerio de Medio Ambiente coordina el desarrollo de sensores de movimiento y la ampliación de cámaras trampa en rutas forestales y zonas habitadas, mientras se evalúa la actualización de protocolos de manejo de fauna silvestre y educación ambiental en escuelas y comunidades expuestas.

Las administraciones locales anticipan nuevas campañas multimedia y talleres para la mitigación del riesgo y la convivencia responsable, al mismo tiempo que los recursos para la gestión de residuos y la eliminación de focos de atracción de osos serán prioridad presupuestaria. Los alcaldes de Akita, Iwate y otras prefecturas afectadas pidieron “mayor cooperación entre el Estado, los municipios y las fuerzas de seguridad para un enfoque integral”.

El impacto de los ataques de osos en Japón mantiene activas las medidas de contingencia, la cooperación internacional y la actualización de recomendaciones para viajeros y residentes, mientras se monitorean los efectos del cambio climático y la transformación del campo japonés en la dinámica urbana y rural.