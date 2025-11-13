La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley que pone fin al cierre del gobierno y envió la iniciativa a Trump para su promulgación (REUTERS)

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que pone fin al cierre de gobierno federal más prolongado de la historia del país, que se extendió durante 43 días y afectó a cientos de miles de trabajadores públicos.

La Cámara de Representantes dio la aprobación final con 222 votos a favor y 209 en contra, tras seis semanas de estancamiento político originado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre el futuro del programa de salud Obamacare.

El proyecto, que ya había recibido el visto bueno del Senado, fue enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. La medida establece un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero y asegura fondos para agencias clave durante el resto del año fiscal 2026, evitando así nuevas disputas presupuestarias a corto plazo.

El prolongado cierre provocó que miles de trabajadores federales quedaran sin cobrar durante más de un mes, que viajeros quedaran varados en aeropuertos y que numerosas familias recurrieran a bancos de alimentos para cubrir necesidades básicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cierre causó una pérdida estimada de crecimiento económico de 14.000 millones de dólares.

En la votación de la Cámara Baja, la mayoría de los legisladores republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, respaldaron el texto negociado con el Senado. Por el contrario, gran parte del bloque demócrata se opuso, argumentando que el acuerdo representaba una concesión política que no incluía la extensión de un crédito fiscal sanitario que reduce el costo del seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El prolongado cierre provocó que miles de trabajadores federales quedaran sin cobrar durante más de un mes, que viajeros quedaran varados en aeropuertos y que numerosas familias recurrieran a bancos de alimentos para cubrir necesidades básicas (REUTERS)

Los republicanos sostuvieron que ese debate debía abordarse por separado. “Hace 43 días les dijimos, por pura experiencia, que los cierres del gobierno no funcionan”, afirmó el representante Tom Cole, presidente republicano del Comité de Asignaciones de la Cámara. “Nunca logran el objetivo que anuncian. ¿Y saben qué? Todavía no lo han logrado, ni lo van a lograr”, añadió durante su intervención en el pleno.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también responsabilizó a los demócratas del estancamiento político. “Sabían que causaría dolor, y aun así lo hicieron”, dijo en un discurso previo a la votación. “Todo el ejercicio fue inútil. Fue erróneo y cruel”, expresó el legislador, en referencia a las seis semanas de negociaciones fallidas.

El paquete aprobado por el Congreso garantiza la financiación de la construcción militar, los asuntos de los veteranos, el Departamento de Agricultura y el propio Congreso hasta el próximo otoño, mientras que el resto del gobierno federal quedará cubierto hasta finales de enero.

Con la entrada en vigor de la ley, alrededor de 670.000 empleados públicos suspendidos temporalmente podrán volver a sus puestos de trabajo, y un número similar que siguió trabajando sin salario —entre ellos más de 60.000 controladores aéreos y personal de seguridad aeroportuaria— recibirá los pagos atrasados.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también responsabilizó a los demócratas del estancamiento político. “Sabían que causaría dolor, y aun así lo hicieron”, dijo en un discurso previo a la votación (REUTERS)

El acuerdo también incluye la restitución de los trabajadores federales despedidos durante el cierre, medida que había generado fuertes críticas dentro del propio gobierno. Además, el transporte aéreo, que sufrió interrupciones en todo el país, comenzará a recuperar la normalidad en los próximos días.

Según informó la Casa Blanca, el presidente Trump tiene previsto firmar la ley a las 9:45 p.m. (Hora de Washington) en una ceremonia en el Despacho Oval. Aunque el mandatario se mostró cauto tras la votación, utilizó sus redes sociales para acusar falsamente a los demócratas de haber “costado a nuestro país 1,5 billones de dólares... con sus recientes payasadas de cerrar nuestro país de forma despiadada”.

(Con información de EFE y AP)