Estados Unidos

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley que pone fin al cierre del gobierno y envió la iniciativa a Trump para su promulgación

Gran parte de los legisladores republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, respaldaron el proyecto, que establece un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero

Guardar
La Cámara de Representantes de
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó la ley que pone fin al cierre del gobierno y envió la iniciativa a Trump para su promulgación (REUTERS)

El Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles un proyecto de ley que pone fin al cierre de gobierno federal más prolongado de la historia del país, que se extendió durante 43 días y afectó a cientos de miles de trabajadores públicos.

La Cámara de Representantes dio la aprobación final con 222 votos a favor y 209 en contra, tras seis semanas de estancamiento político originado por el desacuerdo entre republicanos y demócratas sobre el futuro del programa de salud Obamacare.

El proyecto, que ya había recibido el visto bueno del Senado, fue enviado al presidente Donald Trump para su promulgación. La medida establece un nuevo límite de financiación hasta el 30 de enero y asegura fondos para agencias clave durante el resto del año fiscal 2026, evitando así nuevas disputas presupuestarias a corto plazo.

El prolongado cierre provocó que miles de trabajadores federales quedaran sin cobrar durante más de un mes, que viajeros quedaran varados en aeropuertos y que numerosas familias recurrieran a bancos de alimentos para cubrir necesidades básicas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el cierre causó una pérdida estimada de crecimiento económico de 14.000 millones de dólares.

En la votación de la Cámara Baja, la mayoría de los legisladores republicanos, junto con un pequeño grupo de demócratas, respaldaron el texto negociado con el Senado. Por el contrario, gran parte del bloque demócrata se opuso, argumentando que el acuerdo representaba una concesión política que no incluía la extensión de un crédito fiscal sanitario que reduce el costo del seguro médico bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El prolongado cierre provocó que
El prolongado cierre provocó que miles de trabajadores federales quedaran sin cobrar durante más de un mes, que viajeros quedaran varados en aeropuertos y que numerosas familias recurrieran a bancos de alimentos para cubrir necesidades básicas (REUTERS)

Los republicanos sostuvieron que ese debate debía abordarse por separado. “Hace 43 días les dijimos, por pura experiencia, que los cierres del gobierno no funcionan”, afirmó el representante Tom Cole, presidente republicano del Comité de Asignaciones de la Cámara. “Nunca logran el objetivo que anuncian. ¿Y saben qué? Todavía no lo han logrado, ni lo van a lograr”, añadió durante su intervención en el pleno.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también responsabilizó a los demócratas del estancamiento político. “Sabían que causaría dolor, y aun así lo hicieron”, dijo en un discurso previo a la votación. “Todo el ejercicio fue inútil. Fue erróneo y cruel”, expresó el legislador, en referencia a las seis semanas de negociaciones fallidas.

El paquete aprobado por el Congreso garantiza la financiación de la construcción militar, los asuntos de los veteranos, el Departamento de Agricultura y el propio Congreso hasta el próximo otoño, mientras que el resto del gobierno federal quedará cubierto hasta finales de enero.

Con la entrada en vigor de la ley, alrededor de 670.000 empleados públicos suspendidos temporalmente podrán volver a sus puestos de trabajo, y un número similar que siguió trabajando sin salario —entre ellos más de 60.000 controladores aéreos y personal de seguridad aeroportuaria— recibirá los pagos atrasados.

El presidente de la Cámara
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, también responsabilizó a los demócratas del estancamiento político. “Sabían que causaría dolor, y aun así lo hicieron”, dijo en un discurso previo a la votación (REUTERS)

El acuerdo también incluye la restitución de los trabajadores federales despedidos durante el cierre, medida que había generado fuertes críticas dentro del propio gobierno. Además, el transporte aéreo, que sufrió interrupciones en todo el país, comenzará a recuperar la normalidad en los próximos días.

Según informó la Casa Blanca, el presidente Trump tiene previsto firmar la ley a las 9:45 p.m. (Hora de Washington) en una ceremonia en el Despacho Oval. Aunque el mandatario se mostró cauto tras la votación, utilizó sus redes sociales para acusar falsamente a los demócratas de haber “costado a nuestro país 1,5 billones de dólares... con sus recientes payasadas de cerrar nuestro país de forma despiadada”.

(Con información de EFE y AP)

Temas Relacionados

Estados UnidosShutdownCierre del GobiernoDonald TrumpÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El impacto de los aranceles golpea la Navidad en EEUU: suben los precios de los adornos y árboles artificiales

Las nuevas tarifas comerciales elevan el valor de los árboles de Navidad y decoraciones sintéticas hasta un 20%, mientras los minoristas reducen la oferta y los consumidores enfrentan menos opciones para la temporada festiva

El impacto de los aranceles

Clima en Reston: la predicción del clima para mañana

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar inesperadamente, por lo que es primordial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Reston: la predicción

Pagos de Seguridad Social en diciembre de 2025: cuáles son las fechas clave en Estados Unidos

Millones de personas esperan la acreditación de beneficios, que se distribuirán según el día de nacimiento y tipo de prestación

Pagos de Seguridad Social en

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El Departamento del Tesoro sancionó a 32 empresas e individuos en China, Emiratos Árabes, Turquía, India y Hong Kong por colaborar con el desarrollo militar iraní

Estados Unidos impuso sanciones contra

Virginia: Cuál será el estado del tiempo de Ashburn para mañana

Saber las condiciones meteorológicas de las próximas horas puede hacer la diferencia entre un día exitoso o uno lleno de imprevistos

Virginia: Cuál será el estado
DEPORTES
La crítica del DT de

La crítica del DT de Italia a Sudamérica por los cupos al Mundial en medio de la crisis que puede condenarlo al Repechaje

La fuerte decisión de Leandro Brey por la falta de minutos en Boca Juniors

El detrás de escena de la crisis de Oscar Piastri con McLaren en la F1: una “injusticia” y “cosas extrañas”

“No puede correr”, la áspera crítica de un directivo del Galatasaray a Icardi y el gigante de Europa que lo sigue de cerca

Solana Sierra: “Es un orgullo representar a Argentina en la Billie Jean King Cup”

TELESHOW
El futbolista por el que

El futbolista por el que la China Suárez y La Joaqui se habrían peleado: “La obsesión por los ex de las amigas”

La dedicatoria de Minerva Casero a su papá, Alfredo, por su cumpleaños: “Día internacional del gordo loco”

La sorprendente transformación de Damián Betular para su debut teatral: “Es un checklist gigante que me da la vida”

Maru Botana denunció una estafa y quedó envuelta en un escándalo: “Me dejaron en banda”

Tras la polémica por sus notas frustradas, la China Suárez respondió con un detalle que no pasó desapercibido

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos impuso sanciones contra

Estados Unidos impuso sanciones contra una red global vinculada al programa de misiles y drones de Irán

El hallazgo de una serpiente fósil desconocida en Inglaterra podría reescribir la evolución de los reptiles

Finlandia acusó a China de ser el principal sostén de la maquinaria bélica rusa y alertó sobre el riesgo inminente para Europa

Elecciones en Irak: la coalición del primer ministro Mohamed Shia al Sudani lidera el conteo pero tendrá que negociar alianzas

Black River se convirtió en una ciudad fantasma tras el paso del huracán de categoría 5 por Jamaica