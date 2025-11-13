El impacto de los aranceles golpea la Navidad en EEUU: suben los precios de los adornos y árboles artificiales

Los precios de los árboles de Navidad artificiales subirán entre 10% y 20% este año debido a los nuevos aranceles. (REUTERS/Mark Makela)

Los estadounidenses encontrarán los precios de los árboles de Navidad artificiales hasta 20% más altos respecto al año pasado, una consecuencia directa de los nuevos aranceles comerciales aplicados a productos de importación, según reportó NBC News. La medida impactará de lleno al mercado navideño, cuyas principales piezas, desde las decoraciones hasta los árboles sintéticos, dependen casi por completo de la manufactura extranjera.

La industria reconoce que la elaboración masiva de árboles de Navidad artificiales y artículos decorativos similares no ocurre en Estados Unidos desde hace décadas. La mayor parte de estos productos, cerca del 90%, proviene actualmente de China, según estimaciones de Mac Harman, fundador y director ejecutivo de la firma Balsam Hill. “El costo de intentar fabricar un árbol de Navidad en el país sería prohibitivo. Un árbol que se vende por 800 dólares podría alcanzar los 3.000 si se produjera aquí”, explicó Harman en declaraciones recogidas por NBC News.

La estructura industrial destinada a estas festividades presenta particularidades logísticas. Las fábricas que producen decoraciones y árboles emplean maquinaria de grandes dimensiones y requieren una fuerza laboral especializada.

Las decoraciones navideñas se encarecen en todo el país porque cerca del 90% de los árboles artificiales proviene de China y paga tarifas comerciales más altas. (REUTERS/Mark Makela)

Según Harman, parte crucial del proceso cuenta con la experiencia de más de 20.000 trabajadores chinos que dominan técnicas manuales, como el ensamblaje de luces en los árboles preiluminados, mientras que en el mercado estadounidense no existe esa mano de obra ni presupuestos previstos para tal fin.

La coyuntura cambió cuando el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, eligió relanzar sus políticas de aranceles para la importación de productos chinos. Ante el nuevo escenario, Harman intentó diversificar la cadena de suministro de Balsam Hill, estimando que la política comercial se mantendría a lo largo del actual gobierno tras la elección presidencial. Así, aproximadamente un tercio de los árboles de la empresa para esta temporada provendrá de países distintos a China, aunque los efectos inmediatos serán limitados.

La volatilidad de los aranceles impuesta durante el último año complica la planeación de importaciones. Según Harman, algunas partidas de árboles y decoraciones ingresaron a tasas de arancel del 20 al 30%, mientras que en ocasiones la cifra osciló entre 30% y hasta 145%.

“Estos costos se suman de manera considerable a los precios finales para el consumidor”, señaló Harman en entrevista con NBC News. La estrategia más frecuente entre importadores, consistente en anticipar los ingresos antes de los anuncios oficiales de aranceles, solo permitió una cobertura parcial.

La oferta de árboles de Navidad sintéticos será un 15% menor esta temporada, alertan fabricantes y minoristas. (REUTERS/Mark Makela)

La oferta global de árboles de Navidad artificiales disminuirá este año alrededor de un 15%, ya que los importadores redujeron sus pedidos con objeto de compensar el encarecimiento. “Quienes dejen para último momento la compra, podrían encontrar menos opciones”, advirtió Harman.

El comportamiento se replica en grandes cadenas comerciales. El director ejecutivo de Costco, Ron Vachris, declaró en la conferencia de resultados trimestrales que la empresa “adelgazó bastante la categoría” de productos navideños como juguetes y decoración, según recogió NBC News.

Árboles de navidad naturales

Mientras los precios de árboles sintéticos y luces suben, el segmento de árboles de Navidad naturales permanece ajeno a la disputa. La producción nacional abastece la mayor parte de la demanda, y los árboles provenientes de Canadá ingresan libres de arancel bajo el acuerdo comercial de Norteamérica, detalló el medio estadounidense.

La producción nacional garantiza la estabilidad del precio de los árboles naturales, ya que la mayoría de lo vendido se cultiva en Estados Unidos. (Freepik)

Una reciente encuesta de la Real Christmas Tree Board reveló que el 84% de los productores mayoristas de árboles naturales no planea modificar sus precios este año. “Podemos decirle a los consumidores que con los árboles naturales no tienen que preocuparse”, aseguró Marsha Gray, directora ejecutiva del organismo, a NBC News.

La fortaleza de la oferta actual de árboles vivos se atribuye a la planificación a largo plazo del sector. Gray explicó que “tenemos uno de los inventarios más sólidos de la última década”, algo posible gracias al calendario de crecimiento, ya que un árbol natural tarda cerca de diez años en alcanzar tamaño comercial.

Mientras tanto, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) proyecta que el gasto navideño superará por primera vez el billón de dólares en Estados Unidos. Un sondeo reciente indica que el consumidor promedio invertirá unos 270 dólares únicamente en artículos no relacionados con regalos, como ornamentos y tarjetas.

El presidente de la NRF, Matthew Shay, expresó que “las familias priorizan la temporada y se preparan con anticipación”, según cita NBC News. A pesar de la cautela, la demanda navideña mantiene su relevancia y sostiene la planificación de millones de consumidores.