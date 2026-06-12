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Seúl y Washington reincorporan la desnuclearización del régimen norcoreano a un informe nuclear clave

La declaración por parte de Estados Unidos y Corea del Sur en la última sesión del Grupo Consultivo Nuclear llega luego de la reciente cumbre en Pyongyang entre Kim Jong-un y el líder chino, Xi Jinping

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El líder del régimen norcoreano Kim Jong-un visitó la base de producción de material nuclear y el instituto de armas nucleares del país, en un lugar no revelado de Corea del Norte, el 29 de enero de 2025 (Reuters/Archivo)
El líder del régimen norcoreano Kim Jong-un visitó la base de producción de material nuclear y el instituto de armas nucleares del país, en un lugar no revelado de Corea del Norte, el 29 de enero de 2025 (Reuters/Archivo)

Corea del Sur y Estados Unidos reincorporaron la desnuclearización de Corea del Norte en la declaración conjunta emitida tras una reunión clave sobre asuntos nucleares celebrada en Seúl. El texto de la sexta sesión del Grupo Consultivo Nuclear (NCG), difundido la noche del jueves, establece que ambos países “reafirmaron su objetivo común de lograr la desnuclearización de Corea del Norte”.

En la sesión anterior del NCG, realizada en diciembre en Washington, se había omitido por primera vez toda referencia explícita al régimen norcoreano y a la desnuclearización de la península, una omisión que generó especulaciones sobre la intención de no entorpecer un posible acercamiento entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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La reincorporación del compromiso llega después de la reciente cumbre en Pyongyang entre Kim y el líder chino, Xi Jinping, donde tampoco se abordó públicamente el tema, a pesar de que la Casa Blanca aseguró que, tras la reunión del mes pasado entre Trump y Xi en Beijing, ambos reafirmaron el objetivo de desnuclearización norcoreana.

El contexto se complejiza tras la visita de Kim Jong-un a una nueva planta nuclear, en la que declaró que la capacidad de producción de material apto para armas “se ha duplicado con creces” en los últimos cinco años.

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El NCG fue creado en 2023 para discutir la política de disuasión extendida estadounidense sobre Corea del Sur, que implica el compromiso de Washington de utilizar todas sus capacidades militares, incluidas las nucleares, para defender a Seúl.

Kim Jong-un asiste a lo que, según informan los medios estatales, fue la ceremonia de botadura de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque en Corea del Norte (REUTERS/Foto de archivo)
Kim Jong-un asiste a lo que, según informan los medios estatales, fue la ceremonia de botadura de un nuevo submarino nuclear táctico de ataque en Corea del Norte (REUTERS/Foto de archivo)

El 28 de mayo, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte afirmó que en el país “nunca” habrá una “desnuclearización”, en respuesta a los debates mantenidos por los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad) —Australia, Estados Unidos, India y Japón— sobre el programa nuclear norcoreano. El vocero criticó que estos países hayan cuestionado lo que describió como “el ejercicio de los legítimos derechos soberanos” de Pyongyang.

Para dejarlo claro, una vez más, no habrá, en absoluto y para siempre, ninguna ‘desnuclearización’ de la República Popular Democrática de Corea”, declaró el portavoz, según la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA.

El representante norcoreano añadió que, “digan lo que digan otros”, Pyongyang defenderá sus “derechos soberanos, la seguridad e intereses y el derecho al desarrollo del Estado”. Además, sostuvo que Corea del Norte se opondrá a la formación de grupos exclusivos y a la confrontación entre bloques en la región, y que participará activamente en esfuerzos internacionales para promover la confianza mutua, cooperación, paz y prosperidad común entre las naciones.

Por otra parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, instó el lunes pasado a mantener como meta la desnuclearización de la península coreana, después de que Xi evitara abordar el tema en un editorial publicado en un medio norcoreano con motivo de su visita a Pionyang.

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, asiste a una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Bélgica, el 10 de junio de 2026 (REUTERS/Yves Herman)
El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, asiste a una rueda de prensa celebrada en Bruselas, Bélgica, el 10 de junio de 2026 (REUTERS/Yves Herman)

No abandonemos el objetivo de la desnuclearización”, declaró Lee durante una conferencia de prensa por su primer año de mandato, aunque reconoció que dicho objetivo no es alcanzable en el corto plazo. El mandatario surcoreano señaló que primero debe buscarse una “coexistencia pacífica” con Corea del Norte y que el régimen detenga la expansión de su arsenal nuclear y de misiles balísticos intercontinentales.

Lee advirtió que renunciar a la desnuclearización podría provocar un efecto dominó, alentando a otros países de la región, como Japón, a desarrollar armamento nuclear.

(Con información de EFE)

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