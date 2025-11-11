Estados Unidos

Un batallón de Hamas atrapado en la zona de Gaza que controla Israel abrió una compleja negociación entre Trump y Netanyahu

El presidente de EEUU propuso que se cambie la libertad de los terroristas por el arsenal que ocultan en la Franja, mientras que el premier israelí no descarta una ofensiva letal contra los fedayines escondidos en los túneles

Guardar
Donald Trump y Benjamín Netanyahu
Donald Trump y Benjamín Netanyahu en Jerusalén, (Israel)

(Desde Washington, Estados Unidos) A mediados de octubre, Hamas asesinó a los militares israelíes Yaniv Kula e Itay Yavetz cuando destruían los túneles secreto de Hamas ubicados en la zona de Gaza que Israel controla desde la tregua acordada con la organización terrorista palestina.

A las pocas horas, Benjamín Netanyahu ordenó una réplica militar que fue informada a la Casa Blanca. La ofensiva ejecutada por el premier israelí contuvo los ataques de Hamas -que no respetaba la tregua- y desnudó una compleja situación que sorprendió a Estados Unidos.

Un batallón de terroristas, al menos 200, habían quedado atrapados en los túneles clandestinos que están en la zona de Gaza bajo control de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Tropas de Israel patrullan Gaza,
Tropas de Israel patrullan Gaza, tras el acuerdo de paz con Hamas

Donald Trump propuso un cese del fuego que tiene una hoja de ruta de 20 puntos. Uno de esos puntos, el 16, establece que Israel debe retirar sus tropas detrás de la denominada Línea Amarilla:

“Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que la Fuerza Internacional de Estabilización establezca el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre ambas partes, los garantes y Estados Unidos", sostiene el punto 16 del acuerdo de paz definido por Trump.

Entonces, Israel cede su presencia militar en Gaza para cumplir con la iniciativa de paz de Trump, y se retira a una zona que controlará hasta que haya autoridades administrativas en La Franja.

Esa zona está delimitada por una denominada línea amarilla y la propia frontera de Israel con Gaza. En esta parcela de La Franja, Israel tiene la soberanía de hecho: puede actuar contra los terroristas, destruir sus túneles secretos y requisar sus arsenales.

El control israelí detrás de la Línea Amarilla fue aceptado por Hamas, y por Egipto, Turquía y Qatar, que fueron sus negociadores oficiales frente a Israel y Estados Unidos.

Ciudades de Gaza bajo control
Ciudades de Gaza bajo control de Israel

El batallón de terroristas de Hamas se encuentra atrapado en túneles que recorren las ciudades de Rafah, Khan Younis, Shujaiyeh y Beit Hanoun. Están rodeados por las tropas israelíes, y no tienen intenciones de entregar las armas y rendirse.

Las máximas autoridades de Turquía, Egipto y Qatar propusieron a la administración Trump que solicite a Netanyahu que abra un corredor transitorio para que los terroristas de Hamas puedan moverse hacia el norte de Gaza -controlado por la organización palestina-, o abandonar la Franja rumbo a El Cairo, Estambul o Doha.

A cambio, Hamas se comprometía a destruir las armas que tienen detrás de la Línea Amarilla y a entregar los cuerpos de los rehenes asesinados durante el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

La Casa Blanca aceptó la iniciativa de la Liga Árabe y decidió que Jared Kushner -yerno de Trump y experto en Medio Oriente- viajará a Jerusalén para analizar con Netanyahu la viabilidad de la propuesta presentada por Turquía, Egipto y Qatar.

Netanyahu recibió ayer a Kushner, en un encuentro que también protagonizaron Ron Dermer -ministro de Asuntos Estratégicos de Israel- y Aryeh Lighstone, asesor de Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente.

No hubo acuerdo.

Trump quiere que los terroristas entreguen sus armas y abandonen la zona detrás de la Línea Amarilla. Netanyahu se inclina por una ofensiva letal en los túneles, y a continuación requisar las armas y volar los arsenales que Hamas.

Benjamin Netanyahu, Ron Dermer (
Benjamin Netanyahu, Ron Dermer ( a su izquierda), Jared Kushner (a la derecha) y Aryeh Lightstone durante la reunión que mantuvieron ayer en Jerusalén, (Israel)

En un comunicado publicado en su canal de Signal, Hamas afirmó que “no hay lugar para el principio de rendición ni para entregarse al enemigo. Los mediadores deben encontrar una solución que garantice la continuidad del alto el fuego”.

Esta advertencia de la organización terrorista llegó sin escalas al Salón Oval, adonde Trump decidió que Steve Witkoff se sume a las negociaciones que ayer encallaron en Israel. El enviado especial llegaría hoy a Jerusalén para mantener un encuentro inmediato con Netanyahu.

Hamas tiene que entregar los cuerpos de Meny Godard, Ran Gvili, Dror Or y Sudthisak Rinthalak, que fueron secuestrados durante el ataque del 7 de noviembre de 2023.

Y esta dramática situación funciona como un condicionante ante la posibilidad de una ofensiva militar ordenada por Israel para eliminar a los terroristas atrapados en los túneles.

Es decir: si Israel ataca al batallón terrorista atrapado, podría ocurrir que se rompiera la tregua dilatando la entrega de los últimos cuatro cuerpos que están en Gaza.

Sin embargo, Netanyahu considera que los restos de Godard, Gvili, Or y Rinthalak tienen que ser entregados como parte de la primera fase del acuerdo con Hamas, y que la situación de los terroristas atrapados no puede cambiar las reglas de juego establecidas en los 20 puntos de Trump.

Witkoff hará un intento de convencer al primer ministro israelí, y si ello fracasara, será el turno de Trump ante Netanyahu, que ya demostró su capacidad de soslayar el poder real de la Casa Blanca.

Temas Relacionados

IsraelBenjamín NetanyahuEstados UnidosDonald TrumpSteve WitkoffHamasGazaEgiptoQatarTurquíaJared Kushner

Últimas Noticias

Un frente frío récord golpea a Miami y Broward: sensación térmica de 4°C y alerta por caída de iguanas

La última vez que Miami alcanzó los 9 grados Celsius en noviembre fue en 1913, récord que podría igualarse de persistir el descenso

Un frente frío récord golpea

Clima en EEUU: la previsión meteorológica para Washington D. C. este 11 de noviembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en EEUU: la previsión

Conoce el clima de este día en Miami

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este

La FAA prohibió los vuelos privados en los principales aeropuertos de Estados Unidos por falta de controladores

La medida restringe severamente las operaciones de la aviación ejecutiva en estos hubs clave en medio de una crisis que también afecta a los vuelos comerciales

La FAA prohibió los vuelos

El método Montessori sorprende con nuevos hallazgos sobre el aprendizaje infantil en Estados Unidos

Investigadores universitarios presentan evidencia sobre cómo una pedagogía centrada en la autonomía y el respeto a los ritmos naturales impulsa habilidades cognitivas y sociales en las escuelas públicas norteamericanas

El método Montessori sorprende con
DEPORTES
El duro testimonio de Magic

El duro testimonio de Magic Johnson: cómo su diagnóstico de VIH inspiró a millones y rompió estigmas

Tiene 14 años, compite con la “magia” de Colapinto y representará a la Argentina en el Mundial de Karting

Jugó en cinco categorías del fútbol argentino, le hizo dos goles a River en la B Nacional y estuvo cerca de Boca: los recuerdos de Píriz Alves

Mariano Navone pisó fuerte en su debut en el Challenger de Montevideo: Sebastián Báez busca romper la mala racha

Las 3 chances que le quedan a River Plate para acceder a la Copa Libertadores 2026: la “ayuda” que podría darle Boca Juniors

TELESHOW
El elogio de Franco Colapinto

El elogio de Franco Colapinto a Wanda Nara, ¿con indirecta para la China Suárez?: “Es divertida”

La romántica escapada de Andrea Rincón a Mendoza junto a un misterioso hombre: “En el paraíso”

El chispazo del Chino Leunis y Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity: “¡Se picó!"

Cuánto cobraron los famosos en el show de Martín Cirio y las exigencias de Wanda Nara: “Pidió de todo”

Ale Sergi habló de Dua Lipa cantando “Tu misterioso alguien” en la Argentina y por qué rechazaron su oferta

INFOBAE AMÉRICA

El método Montessori sorprende con

El método Montessori sorprende con nuevos hallazgos sobre el aprendizaje infantil en Estados Unidos

Aprovechando el abrazo de América Latina a los Estados Unidos

Líderes del G7 se reúnen en Canadá para definir cómo mantener el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Ucrania: al menos un muerto y tres heridos

Ecuador entra en la semana decisiva para el referéndum impulsado por el presidente Daniel Noboa