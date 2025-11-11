Seis consecuencias económicas del cierre del gobierno más extenso de los Estados Unidos

El cierre del gobierno de EEUU paralizó vuelos, retrasó ayudas y dejó pérdidas económicas por más de 11.000 millones de dólares (REUTERS/ARCHIVO)

El cierre más prolongado del gobierno federal en la historia de Estados Unidos ha paralizado parte del país y su impacto se extiende desde los aeropuertos hasta los hogares de millones de trabajadores. La Administración Federal de Aviación (FAA) adoptó recortes de vuelos en 40 de los aeropuertos más transitados, provocando miles de cancelaciones y retrasos. Sólo el lunes, las aerolíneas suspendieron más de 2.300 vuelos y las previsiones oficiales anticipan un aumento conforme avance la semana. La escasez de controladores aéreos, muchos de los cuales no han recibido salario en más de un mes, ha llevado a las autoridades a calificar la situación de “crítica” para la seguridad aérea.

El presidente Donald Trump instó públicamente a los controladores a regresar a sus puestos, con la promesa de un bono de USD10.000 para quienes han continuado trabajando y sanciones para los ausentes. Estas declaraciones suscitaron rechazo entre legisladores de ambos partidos y el sindicato de controladores, que acusa al gobierno de usar a los trabajadores como “peones políticos” en medio del conflicto presupuestario. Paralelamente, el Senado aprobó una propuesta para reabrir el gobierno, aunque la votación definitiva en la Cámara de Representantes podría retrasarse varios días.

Donald Trump ofrece un bono de USD10.000 a controladores aéreos que siguen trabajando durante el cierre gubernamental (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las interrupciones en el transporte aéreo reflejan solo una parte de los daños provocados por un cierre que ya se extiende más de seis semanas. Millones de empleados federales y contratistas han visto suspendidos sus ingresos, programas de asistencia alimentaria permanecen bloqueados y la falta de indicadores económicos ha complicado la labor de la Reserva Federal (Fed). La Oficina de Asuntos Presupuestarios del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estima que el crecimiento del cuarto trimestre caerá a la mitad y que se perderán de forma permanente unos USD11.000 millones en actividad económica.

Millones de empleados federales y contratistas sufren la suspensión de ingresos y la incertidumbre sobre el pago retroactivo (REUTERS/Evelyn Hockstein)

A continuación, seis de las principales consecuencias económicas del cierre:

1. Salarios no cobrados y menor consumo

Según cálculos de la CBO, los empleados federales habrán dejado de recibir unos USD16.000 millones en salarios para mediados de noviembre. Este retraso en los ingresos ha reducido el gasto en comercios, restaurantes y viajes, además de postergar compras importantes. Aunque los salarios atrasados serán pagados tras la reapertura, buena parte del consumo perdido no se recuperará.

El impacto ha sido especialmente grave en la región de Washington D.C., donde el desempleo ya superaba el 6% antes del cierre, y en estados con una alta proporción de trabajadores federales, como Maryland, Alaska y Nuevo México. Asimismo, los contratistas —que pueden sumar hasta 5,2 millones de personas según datos de Oxford Economics, citados por la agencia AP— no tienen garantizado el pago retroactivo.

2. Cancelaciones de vuelos y pérdidas en el turismo

La FAA ordenó la cancelación de más de 7.000 vuelos entre el viernes y el lunes debido a la falta de personal y al exceso de trabajo entre los controladores aéreos. De acuerdo con Tourism Economics, el cierre provocó pérdidas de USD63 millones diarios en gasto turístico, acumulando unos USD2.600 millones en seis semanas.

Las consecuencias alcanzan hoteles, restaurantes y servicios de transporte asociados al turismo. J.D. Power señala que la reasignación de aeronaves y tripulaciones tomará varios días incluso después de que la FAA levante las restricciones, lo que podría retrasar la normalización total del tráfico aéreo.

3. Caída en la confianza del consumidor

El cierre ha golpeado las expectativas de los estadounidenses sobre la economía. Según la encuesta de la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor cayó en noviembre a 50,4 puntos, su nivel más bajo en tres años, con un descenso del 6,2% en un mes y del 30% respecto al año anterior.

Este pesimismo sobre las finanzas personales y las condiciones comerciales podría traducirse en menor gasto en los próximos meses. Aunque los consumidores han mantenido niveles de gasto elevados en años recientes pese a la incertidumbre, economistas advierten que la prolongación de la crisis puede cambiar este comportamiento.

El turismo en Estados Unidos pierde USD63 millones diarios por cancelaciones de vuelos y restricciones en el transporte aéreo (REUTERS/Chris Helgren)

4. Paralización del gasto federal y contratos suspendidos

El cierre ha detenido la adjudicación de nuevos contratos y la compra de equipos, afectando empresas dependientes de fondos federales. Según Bernard Yaros, economista de Oxford Economics citado por la agencia AP, cada día de cierre implica cerca de USD800 millones en contratos no adjudicados.

Las agencias más afectadas incluyen el Departamento de Defensa, la NASA y el Departamento de Seguridad Nacional. “El grifo de las adjudicaciones federales prácticamente se ha cerrado”, escribió Yaros en una nota corporativa.

5. Retrasos en la ayuda alimentaria

El cierre retrasó el pago de USD8.000 millones en beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que asiste a 42 millones de personas. La interrupción dificultó la situación financiera de hogares de bajos recursos y redujo su capacidad de consumo inmediato.

En algunos estados, se adelantaron pagos parciales, aunque la administración Trump continúa litigando sobre la ejecución plena de las prestaciones. El acuerdo debatido en el Congreso contempla la restauración de la financiación total del programa una vez que se reanuden las operaciones gubernamentales.

6. Incertidumbre para la Reserva Federal

El cierre interrumpió la publicación de indicadores clave sobre empleo, inflación y ventas minoristas, insumos esenciales para las decisiones de política monetaria de la Fed. Ante la falta de datos, el presidente de la Fed, Jerome Powell, indicó que el organismo podría mantener las tasas sin cambios en la reunión de diciembre.

“¿Qué se hace al conducir en la niebla? Uno reduce la velocidad”, afirmó Powell en conferencia de prensa, aludiendo a la cautela del comité. La ausencia de cifras oficiales complica la evaluación de la inflación y el crecimiento, y podría postergar nuevas decisiones sobre tasas de interés.

De acuerdo con la CBO, un cierre de seis semanas reducirá en 1,5 puntos porcentuales el crecimiento del cuarto trimestre, suponiendo una caída a la mitad respecto al anterior. Aunque la reapertura del gobierno impulsará la actividad en el inicio del próximo año, se calcula que USD11.000 millones de actividad económica no se recuperarán.