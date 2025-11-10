Top 10 Netflix EEUU: “Frankenstein” de Guillermo del Toro lidera el ranking de las películas más populares del momento

Frankenstein —escrita y dirigida por Guillermo del Toro— llegó a Netflix el 7 de noviembre. Protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, con Charles Dance y Christoph Waltz. Crédito: Netflix

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está la lista de las películas más vistas en Netflix Estados Unidos. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Estados Unidos

1. Frankenstein: Una lección de anatomía (Frankenstein: The Anatomy Lesson)

Frankenstein de Guillermo del Toro (Netflix)

El visionario cineasta Guillermo del Toro, junto con el reparto y el equipo de Frankenstein’, muestra los entresijos del rodaje de la nueva versión del famoso clásico.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del k‑pop Rumi, Mira y Zoey asumen sus identidades secretas como intrépidas cazadoras de demonios para proteger a sus fans de las amenazas sobrenaturales.

3. ¿Qué pasó ayer?

(Las mejores producciones en Netflix EEUU para engancharse hoy mismo) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

“The Hangover” es la historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el futuro novio y sus tres amigos, dos días antes de la boda, se montan la juerga padre en Las Vegas. Doug viaja a la ciudad del juego con sus mejores amigos Phil y Stu, así como su futuro cuñado Alan. La juerga es de campeonato y, como era de esperar, a la mañana siguiente tienen una resaca monumental. El problema es que, siendo incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante la noche anterior, se encuentran con que el prometido ha desaparecido, topándose en su lugar con otras dos sorpresas en la suite del hotel: un tigre y un bebé.

4. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando se lanza un misil de origen desconocido a Estados Unidos, se inicia una carrera contrarreloj para determinar quién es el responsable y cómo responder al ataque.(Netflix)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

5. A Madea Christmas

"A Madea Christmas" se mete en el top 10 de las más vistas de la plataforma- (Netflix)

Madea se decide a ayudar a un amigo pagándole un viaje para que su hija le haga una visita sorpresa por navidad, pero la mayor sorpresa es lo que van a encontrar cuando lleguen.

6. Guerra de novias

"Guerra de novias" se cuela en el ranking de las películas más vistas del momento. (Netflix)

Emma (Anne Hathaway) y Liv (Kate Hudson) han sido desde siempre muy buenas amigas (de aquellas que se apoyan en todo, a las buenas y a las malas) y, desde su infancia, han soñado con casarse en junio en el Hotel Plaza de Nueva York. Una ilusión que van a poder compartir y planificar juntas, ya que sus peticiones de mano ocurren con poco tiempo de diferencia y sus bodas van a ser el mismo fin de semana.

Un error administrativo, sin embargo, agrieta esta felicidad: las bodas han sido reservadas para el mismo día y una de las dos va a tener que cambiar la fecha. Sin estar dispuestas a renunciar a su sueño y utilizando todas las armas que tienen a su alcance, empezará entonces una feroz competición entre Liv y Emma para conseguir la reserva del Hotel Plaza.

7. Turbo

Turbo es un caracol de jardín con un sueño imposible: convertirse en el caracol más rápido del mundo. Cuando un extraño accidente le da el poder de la súper-velocidad, Turbo intentará cumplir su sueño. Primero se hará amigo de una peculiar pandilla de caracoles callejeros tuneados y obsesionados con la velocidad y allí Turbo aprenderá que nadie llega a tener éxito por sí solo. Así que coloca su corazón y su concha en la línea de salida dispuesto a ayudar a sus colegas a lograr sus sueños, antes de intentar alcanzar su sueño imposible: ganar las 500 millas de Indianápolis.

8. Noche de juegos

"Noche de juegos película" se mete en el listado de las mejores películas en EEUU. (Netflix)

Max y Annie son una pareja que forman parte de un grupo de amigos que queda todas las semanas para una noche de juegos organizada por uno de ellos. En una de esas noches Brooks (Kyle Chandler), el carismático hermano de Max, organiza un misterioso juego en el que sus amigos deberán resolver un asesinato con falsos matones y falsos agentes. Pero, cuando Brooks es secuestrado, los 6 jugadores comienzan a dudar sobre lo que es falso y lo que es real y se ven inmersos en una noche caótica en la que deberán resolver el caso.

9. ¿Qué pasó ayer? Parte 2

(Las mejores producciones en Netflix Argentina para engancharse hoy mismo) Crédito: (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed Helms), Alan (Zach Galifianakis) y Doug (Justin Bartha) viajan a la exótica Tailandia para la boda de Stu. Con el recuerdo de la desastrosa despedida de soltero en Las Vegas aún vivo en su memoria - o al menos bien documentado -, Stu no deja nada al azar. Ha optado por un brunch preboda seguro y tranquilo con tortitas, café y sin alcohol.. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se piensa. Dos noches antes del gran día, en un fabuloso resort de Tailandia, Stu cede. Una cerveza para cada uno. En botellas cerradas, ¿qué podría pasar? Lo que ocurre en Las Vegas se queda en Las Vegas, pero lo que ocurre en Bangkok resulta difícil de imaginar.

10. El alma de la fiesta

"El alma de la fiesta" se cuela en el ranking de las mejores producciones en Netflix Estados Unidos. (Prime Video)

Cuando, de pronto, su esposo la abandona, la dedicada y, por mucho tiempo, ama de casa Deanna convierte su aflicción en un reajuste de su vida y decide regresar a la universidad.. y termina en la misma clase y facultad que su hija, a la cual no le convence nada la idea. Inmersa en la experiencia del campus, la cada vez más abierta Deanna ahora Dee Rock acoge la libertad, la diversión y los chicos de la fraternidad en sus propios términos y se encuentra a sí misma en el último año de estudios sorprendiendo a todos.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en una de las plataformas más fuertes en la guerra del streaming. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.