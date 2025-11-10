Caos aéreo en Estados Unidos: más de 1.700 vuelos cancelados y otros 5.000 retrasados este lunes

Más de 1.700 vuelos cancelados el lunes y más de 5.000 retrasos en todo Estados Unidos, según FlightAware. (AP Foto/Ross D. Franklin)

Estados Unidos enfrenta una ola de cancelaciones y retrasos de vuelos en los principales aeropuertos del país, como consecuencia directa del cierre prolongado del gobierno federal y la decisión de la Administración Federal de Aviación (FAA) de restringir la capacidad operativa en 40 terminales clave.

En lo que se perfila como la peor interrupción de vuelos desde enero de 2024, los números de cancelaciones y retrasos siguen en aumento, impactando a miles de pasajeros y generando tensión entre autoridades, trabajadores y líneas aéreas.

Sólo este lunes 10 de noviembre se han registrado más de 1.700 vuelos cancelados en todo el país, según datos del rastreador de tráfico aéreo FlightAware, con otros 5.000 vuelos retrasados. El domingo, ya se había alcanzado una de las jornadas más críticas, con 2.953 vuelos suspendidos.

La FAA implementó un recorte inicial del 4% de la capacidad en 40 aeropuertos, que se incrementará progresivamente a lo largo de la semana, llegando al 10% el próximo viernes. Estas restricciones afectan principalmente a vuelos domésticos y operaciones de aviación privada. “Se espera que estas reducciones continúen hasta que finalice el shutdown”, informó el organismo regulador.

La FAA aplica recortes progresivos de capacidad en 40 aeropuertos principales para hacer frente a la escasez de controladores. (REUTERS/Ryan Murphy)

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió en entrevistas a medios nacionales que la situación podría agravarse. “Esto solo va a empeorar”, afirmó Duffy en CNN, anticipando que, en el periodo previo a Acción de Gracias, “el tráfico aéreo se reducirá a un goteo”.

La medida de la FAA ha sido atribuida a la creciente escasez de controladores aéreos, quienes no han cobrado sus salarios durante el cierre del gobierno y se ven imposibilitados de cubrir turnos esenciales. Según Chris Brown, vicepresidente ejecutivo de la Federación Americana de Empleados del Gobierno en Texas, “si no pueden pagar la guardería ni tienen recursos extra, no pueden venir a trabajar. No pueden dejar a los niños solos en casa”.

El presidente Donald Trump intervino públicamente a través de sus redes sociales, exigiendo que “todos los controladores de tráfico aéreo vuelvan al trabajo, ¡YA!”, y amenazó con recortes salariales para quienes no se presenten. Trump también sostuvo que aquellos que han cumplido con su labor sin ausentarse deberían recibir un bono de 10.000 dólares, pero no brindó detalles sobre cómo se aplicaría este pago extraordinario.

El domingo se registraron 2.953 cancelaciones, una de las peores jornadas del año para la aviación estadounidense. (REUTERS/Ryan Murphy)

Prioridad a rutas internacionales

Las aerolíneas comerciales han adoptado diversas estrategias para hacer frente a la crisis, priorizando rutas internacionales y conexiones entre grandes hubs urbanos. American Airlines confirmó que evitará cancelar vuelos de largo radio o entre sus principales centros de operación, mientras que Southwest Airlines explicó que una reducción del 4% equivale a cerca de 100 trayectos, “algo manejable en eventos climáticos o incidentes irregulares”.

Por su parte, United Airlines emplea un sistema denominado “Operational Recovery Cancellation Analyzer” (Analizador de cancelación de recuperación operativa) para seleccionar los vuelos con menor impacto en pasajeros y tripulaciones al momento de proceder con cancelaciones.

De acuerdo al CEO de United, Scott Kirby, los vuelos internacionales y las conexiones entre hubs se mantendrán, dejando a las rutas regionales como las más vulnerables a nuevas suspensiones.

American Airlines y United priorizan vuelos internacionales y rutas entre grandes hubs, dejando a las conexiones regionales más expuestas a cancelaciones. (REUTERS/Ryan Murphy)

Derechos de los pasajeros ante las cancelaciones

Ante la incertidumbre actual, las aerolíneas animan a los pasajeros a consultar aplicaciones y notificaciones de sus compañías para verificar el estatus de sus vuelos. Varias empresas han completado la planificación de cancelaciones hasta el miércoles, sin descartar nuevas modificaciones conforme se desarrollen las negociaciones políticas.

“Las aerolíneas están cancelando de forma proactiva y reubicando a los viajeros para evitar que lleguen a los aeropuertos sin alternativas”, señalaron voceros de las principales operadoras. No se espera un colapso generalizado de proporciones similares a apagones provocados por fallos tecnológicos, pero persiste el riesgo de congestión en terminales como Atlanta, LaGuardia (Nueva York) y Detroit.

En cuanto a los derechos de los viajeros, las normativas federales exigen que las compañías reembolsen el dinero de los pasajeros cuyas rutas sean canceladas, incluso si se trata de billetes no reembolsables o de tarifas básicas. Los usuarios tienen la opción de aceptar una reprogramación o solicitar la devolución del importe completo de su compra.

Las proyecciones de las autoridades y gremios apuntan a que, aun retomando la normalidad administrativa, la reactivación total de las operaciones tomará varios días adicionales, prolongando los inconvenientes para pasajeros y trabajadores del sector.