Donald Trump dijo que los ciudadanos norteamericanos recibirán un bono de 2.000 dólares gracias a los aranceles

Donald Trump volvió a defender su política arancelaria (REUTERS/Jonathan Ernst)

La promesa de un bono de 2.000 dólares para la mayoría de los estadounidenses, vinculada a los ingresos generados por los aranceles, se ha convertido en el eje de la nueva retórica económica de Donald Trump. El expresidente afirmó este domingo, a través de su plataforma Truth Social, que cada ciudadano —exceptuando a quienes perciben las rentas más altas— recibiría un dividendo de al menos 2.000 dólares gracias a los ingresos obtenidos por los aranceles.

Trump fundamentó su propuesta en los beneficios que, según él, han traído los aranceles al país. El ex mandatario aseguró que Estados Unidos se ha convertido en “el país más rico y respetado del mundo”, con niveles mínimos de inflación y un mercado de valores en máximos históricos.

“¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos!”, escribió el jefe de Estado, quien también destacó que los planes de pensiones 401k “están en su nivel más alto” y que, gracias a los ingresos por los gravámenes, pronto se comenzará a pagar la deuda nacional. Además, subrayó que existe “una inversión récord en EEUU, con plantas y fábricas surgiendo por todas partes”, lo que, a su juicio, justifica la entrega del bono económico a la ciudadanía.

En su mensaje, Trump precisó que el dividendo de al menos 2.000 dólares por persona no incluiría a quienes tienen ingresos elevados. El republicano defendió que estos recursos provendrían directamente de los fondos recaudados por los aranceles, reforzando así su argumento de que la política comercial puede traducirse en beneficios tangibles para la población.

Días atrás, el Tribunal Supremo de Estados Unidos expresó dudas sobre la legalidad de los aranceles impuestos por el presidente a casi todos los territorios del mundo. El alto tribunal examinó si la ley de poderes económicos en emergencias internacionales otorga al presidente la facultad de imponer gravámenes a otros países sin la aprobación del Congreso, como sostiene la Administración, o si, por el contrario, la Constitución reserva esa potestad al legislativo fuera de ese marco legal.

Trump, en otro mensaje, cuestionó esta interpretación: “El presidente de EEUU tiene permiso (¡y la aprobación total del Congreso!) para detener todo el comercio con un país extranjero (¡lo cual es mucho más oneroso que un arancel!), y conceder licencias a un país extranjero, pero no tiene permiso para imponer un simple arancel a un país extranjero, ni siquiera por motivos de seguridad nacional. ¡Eso NO es lo que nuestros grandes fundadores tenían en mente! ¡Todo esto es ridículo!”.

El Gobierno de EEUU lleva 40 días cerrado por la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas en el Congreso (REUTERS/Kent Nishimura)

El contexto político añade complejidad a la propuesta. En paralelo al debate sobre los aranceles, Trump ha insistido en destinar directamente a los ciudadanos los fondos públicos que actualmente se canalizan a través del sistema de salud, en particular los asociados al programa Obamacare. Tras el fracaso de un acuerdo en el Senado para poner fin al cierre del Gobierno federal, que ya se extiende por 40 días, el presidente reiteró su postura en Truth Social: “¡Basta de dinero, cientos de miles de millones de dólares para las compañías de seguro apoyadas por los demócratas por el malo Obamacare!”. Trump propuso que el dinero “vaya ahora directamente a la gente, sacando a las compañías de seguros que se han nutrido del sistema corrupto de atención médica”.

La discusión sobre el sistema de salud y el cierre del Gobierno ha polarizado aún más el ambiente político. Los demócratas condicionan la extensión de los subsidios al programa Obamacare, que expiran a fin de año, a su respaldo para reabrir la administración federal. Mientras tanto, la mayoría republicana en el Senado necesita el apoyo de la bancada opositora para alcanzar los 60 votos requeridos para aprobar cualquier propuesta. El estancamiento legislativo ya ha comenzado a afectar servicios esenciales, como la reducción de vuelos y el programa de cupones de alimentos, del que dependen 40 millones de personas.

En este escenario de incertidumbre y confrontación, Trump expresó su frustración ante la situación legal y política, sugiriendo que las autoridades judiciales no parecen estar al tanto de la magnitud del debate sobre los aranceles y sus consecuencias para el país.