El cierre del gobierno de Estados Unidos llegó a los 40 días sin acuerdo a la vista

El Capitolio de los Estados Unidos, fotografiado durante el día 37 del cierre del gobierno federal en Washington. (AP Photo/Mariam Zuhaib)

El cierre del gobierno se prolongó hasta su cuadragésimo día el domingo, incluso cuando los senadores permanecieron en Washington para una agotadora sesión de fin de semana con la esperanza de encontrar una solución a la disputa sobre la financiación que ha interrumpido los vuelos en todo el país, amenazado la asistencia alimentaria para millones de estadounidenses y dejado sin sueldo a los trabajadores federales.

Hasta ahora, el Senado ha mostrado pocos signos de progreso durante un fin de semana que podría ser crucial para la lucha por el cierre. Los líderes republicanos esperan someter a votación un nuevo paquete de proyectos de ley que reabriría el gobierno en enero y aprobaría la financiación para todo el año de varias partes del gobierno. Sin embargo, el apoyo demócrata necesario para esa iniciativa estaba lejos de estar garantizado.

“Estamos a solo unos pocos votos” de aprobar un proyecto de ley para reabrir el gobierno, dijo el sábado el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, de Dakota del Sur.

El líder de la mayoría republicana en el Senado John Thune. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

Aun así, los líderes demócratas están presionando con fuerza para que se amplíen los subsidios para los planes de salud ofrecidos en el mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Los republicanos han rechazado esa oferta, pero se han mostrado abiertos a una propuesta emergente de un pequeño grupo de demócratas moderados para poner fin al cierre a cambio de una votación posterior sobre los subsidios de “Obamacare”, que hacen que la cobertura sea más asequible.

Para aquellos inscritos en los intercambios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, se espera que las primas se dupliquen con creces el próximo año si el Congreso permite que caduquen los subsidios mejorados.

El senador de Vermont Bernie Sanders, independiente que forma parte del grupo demócrata, dijo que la promesa de celebrar una votación sobre la ampliación de los subsidios sanitarios sería un “gesto inútil” a menos que “se cuente con el compromiso del presidente de la Cámara de Representantes de que lo apoyará y que el presidente de los Estados Unidos lo firmará”.

El presidente Donald Trump ha dejado claro que es poco probable que llegue a un acuerdo en un futuro próximo. Durante el fin de semana volvió a presionar a los republicanos para que eliminaran las reglas de obstruccionismo del Senado que impiden que la cámara avance en la mayoría de las leyes a menos que cuente con el apoyo de 60 senadores.

Los moderados siguen negociando

Vehículos forman fila en un evento de distribución de alimentos en Tulsa, Oklahoma, para apoyar a familias afectadas por el corte de los subsidios federales para comida, consecuencia del cierre prolongado del gobierno. (Mike Simons/Tulsa World via AP)

La senadora Jeanne Shaheen, demócrata por Nuevo Hampshire, y otros, que negocian entre ellos y con algunos republicanos de base, han estado discutiendo proyectos de ley que financiarían parte del gobierno —ayuda alimentaria, programas para veteranos y el poder legislativo, entre otras cosas— y ampliarían la financiación para todo lo demás hasta diciembre o enero. El acuerdo solo se alcanzaría con la promesa de una futura votación sobre la asistencia sanitaria, en lugar de una garantía de ampliación de los subsidios.

No estaba claro si habría suficientes demócratas que apoyaran dicho plan. Incluso con un acuerdo, parece poco probable que Trump apoye una prórroga de las prestaciones sanitarias. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, también dijo la semana pasada que no se comprometería a votar sobre la sanidad.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, acompañado de líderes republicanos, se dirige a la prensa en el Capitolio. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Los líderes republicanos solo necesitan cinco votos adicionales para financiar el gobierno, y el grupo que participa en las conversaciones ha oscilado entre 10 y 12 senadores demócratas.

Algunos republicanos han dicho que están dispuestos a ampliar los créditos fiscales de la era COVID-19, ya que las primas podrían dispararse para millones de personas, pero quieren nuevos límites sobre quién puede recibir los subsidios. El sábado se alinearon para intervenir en el Senado y argumentar que los subsidios para los planes deben canalizarse a través de las personas.

“Vamos a sustituir este sistema defectuoso por algo que sea realmente mejor para el consumidor”, dijo el senador Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur.

Los republicanos contemplan un nuevo paquete de proyectos de ley

El presidente Donald Trump habla por teléfono a bordo del Marine One tras aterrizar en la base conjunta Andrews, camino a su residencia Mar-a-Lago en Florida. (AP Foto/Luis M. Alvarez)

Trump quiere que los republicanos pongan fin rápidamente al cierre y eliminen el obstruccionismo, que requiere 60 votos en el Senado para la mayoría de las leyes, de modo que puedan eludir por completo a los demócratas. El vicepresidente JD Vance, ex senador por Ohio, respaldó la idea en una publicación en línea el sábado, diciendo que los republicanos que quieren mantener el obstruccionismo están “equivocados”.

Los republicanos han rechazado la petición de Trump, y Thune está considerando un paquete bipartidista que refleja la propuesta que los demócratas moderados han estado esbozando. Se desconoce qué podría prometer Thune, que se ha negado a negociar, en materia de salud.

El paquete sustituiría la legislación aprobada por la Cámara de Representantes que los demócratas han rechazado 14 veces desde que comenzó el cierre el 1 de octubre. El proyecto de ley actual solo prorrogaría la financiación del Gobierno hasta el 21 de noviembre.

Una elección para los demócratas

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, habla en una conferencia de prensa en el Capitolio, tras más de un mes de cierre del gobierno federal. (REUTERS/Annabelle Gordon)

En los próximos días podría celebrarse una votación de prueba sobre la nueva legislación si Thune decide seguir adelante.

Entonces, los demócratas tendrían que tomar una decisión crucial: ¿seguir luchando por un acuerdo significativo sobre la prórroga de los subsidios que expiran en enero, prolongando así el dolor del cierre? ¿O votar a favor de reabrir el gobierno y esperar lo mejor, ya que los republicanos prometen una eventual votación sobre la sanidad, pero sin garantizar el resultado?

El sábado, Schumer insistió en que los republicanos deberían aceptar una prórroga de un año de los subsidios antes de negociar el futuro de los créditos fiscales.

“No hacer nada es una negligencia, porque la gente se arruinará, perderá su seguro y enfermará más”, dijo Schumer en un discurso en el pleno. “Eso es lo que pasará si este Congreso no actúa”.

