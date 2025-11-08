Nueva York presentó un plan para peatonalizar la Quinta Avenida

La propuesta del plan Future of Fifth ampliará aceras, sumará zonas de descanso y priorizará el tránsito peatonal entre Bryant Park y Central Park.

El proyecto para transformar la Quinta Avenida de Manhattan ha sido presentado por las autoridades de Nueva York, quienes buscan convertir este emblemático corredor comercial en un bulevar peatonal de referencia internacional, informó la agencia AP. .

La propuesta, que abarca el tramo comprendido entre Bryant Park y Central Park, contempla la ampliación de aceras, la reducción de carriles para vehículos y la incorporación de zonas de descanso y vegetación, con el objetivo de devolver a la avenida su carácter de paseo urbano y revitalizar su entorno.

La iniciativa, anunciada esta semana, prevé duplicar el ancho de las aceras, disminuir de cinco a tres los carriles de circulación y sumar áreas de asientos junto a la plantación de cientos de árboles y maceteros.

Según la administración del alcalde Eric Adams y la organización Future of Fifth Partnership, el coste estimado supera los USD 350 millones, que se financiarán mediante una combinación de fondos públicos y privados. Las autoridades sostienen que la remodelación podría autofinanciarse en menos de cinco años gracias al incremento en la recaudación de impuestos sobre la propiedad y las ventas.

El rediseño contempla la reducción de carriles para vehículos, la creación de corredores exclusivos para autobuses y un paisaje urbano más equilibrado.

Madelyn Wils, presidenta interina de la Fifth Avenue Association, entidad responsable del distrito de mejora comercial local, destacó en un comunicado la relevancia histórica de la avenida y el propósito de la reforma: “Al celebrar el bicentenario de una de las calles más famosas del mundo, los neoyorquinos pueden esperar una Quinta Avenida completamente renovada que devolverá a la calle su antiguo esplendor como bulevar peatonal. Al revertir la tendencia centenaria de priorizar los automóviles, este diseño visionario transformará nuestra avenida saturada en un corredor espacioso y verde para compradores, trabajadores, visitantes y todos los que transitan por la Quinta”.

El modelo a seguir, según los responsables del plan, es el de grandes bulevares internacionales como los Campos Elíseos de París, donde el paseo y las compras se integran en un entorno pensado para el peatón. La propuesta responde a la realidad actual de la avenida, que, con una anchura aproximada de 30 metros (100 pies) y aceras de apenas siete metros (23 pies) cada una, soporta un flujo peatonal que representa el 70% del tráfico total en el corredor.

De acuerdo con datos oficiales, unas 5.500 personas recorren sus manzanas cada hora, cifra que se eleva hasta 23.000 personas por hora durante la temporada navideña.

Inspirado en los Campos Elíseos de París, el proyecto busca convertir la Quinta Avenida en un destino global para el paseo y las compras.

Meera Joshi, vicealcaldesa de operaciones de la ciudad, subrayó la presión que soporta la infraestructura peatonal: “Personas de todo el mundo identifican la Quinta Avenida como un destino principal para pasear y comprar. Pero su reputación descomunal significa que sus aceras han alcanzado su capacidad, albergando a más personas por hora en las temporadas altas que el Madison Square Garden”, afirmó Joshi en una declaración recogida por The Associated Press.

El plan para la Quinta Avenida forma parte de un conjunto más amplio de propuestas urbanas presentadas por las autoridades municipales esta semana. Entre ellas destaca la iniciativa para cubrir tramos de la Cross Bronx Expressway, una autopista que atraviesa el distrito del Bronx.

El objetivo es crear parques y espacios verdes sobre la vía cubierta, con la intención de restaurar barrios urbanos afectados por la expansión del sistema nacional de autopistas y el desarrollo suburbano. “Esta es una oportunidad histórica para corregir los errores del pasado y volver a conectar comunidades”, expresó Joshi a The Associated Press.

El plan urbano incluye nuevos árboles, jardineras y mobiliario para revitalizar la zona entre la Biblioteca Pública y las tiendas de Midtown.

A pesar del entusiasmo institucional, algunos defensores del transporte público han manifestado reservas, al considerar que el proyecto no atiende suficientemente las necesidades del sistema de autobuses ni de los numerosos ciclistas de la ciudad. Las autoridades han anunciado que se celebrará una audiencia pública sobre el plan a finales de este mes y que las obras podrían comenzar en 2028.