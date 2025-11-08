Estados Unidos

Música hecha con basura revoluciona Nueva York

Colectivos artísticos transforman residuos urbanos en melodías, fusionando creatividad y conciencia ecológica en espacios públicos, mientras promueven la educación ambiental y desafían prejuicios sobre el valor de los materiales desechados

Guardar
Colectivos de percusión urbana transforman
Colectivos de percusión urbana transforman contenedores y tapas metálicas en potentes espectáculos sonoros al aire libre.

En el corazón de Nueva York, una corriente artística transforma los residuos urbanos en melodías inesperadas, fusionando creatividad, conciencia ambiental y cultura callejera. Colectivos como Urban Trash Beats, The Brooklyn Junk Orchestra, The Eco Music Collective y el emblemático Blue Man Group han convertido parques, estaciones de metro y festivales comunitarios en escenarios donde la basura se convierte en música, desafiando los límites de la experimentación sonora y el activismo ecológico.

La práctica de construir instrumentos a partir de materiales reciclados —caños, tapas metálicas, botellas o chatarra— ha revitalizado espacios emblemáticos como Washington Square Park, Union Square, Bushwick, DUMBO y estaciones de metro en Times Square y Williamsburg. El programa MTA MUSIC Under New York fomenta la presencia de estos artistas, promoviendo el arte callejero sustentable e integrando a músicos que emplean instrumentos reciclados en sus presentaciones.

El grupo TrashBeatz combina performance
El grupo TrashBeatz combina performance y conciencia ecológica en escenarios de Nueva York, promoviendo el reciclaje como arte.

Esta tendencia no es exclusiva de Nueva York. Según The New York Times y National Geographic, la inspiración proviene de iniciativas globales como La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura en Paraguay y STOMP, originado en Brighton y con sede en Nueva York, ambos pioneros en el uso de objetos desechados para crear música. NPR Music y PBS Arts han documentado cómo Berlín y Londres también han visto surgir colectivos de “trash music” y “eco-sound art”, consolidando un movimiento internacional que resignifica el desecho como fuente de resiliencia y creación.

El impacto de esta corriente artística se manifiesta en varios niveles. Desde la perspectiva ambiental, la música hecha con basura promueve la conciencia ecológica a través de la creatividad, convirtiéndose en un vehículo de educación y activismo. En el plano social, democratiza el acceso al arte al transformar materiales cotidianos en herramientas sonoras, y revitaliza el espacio público como escenario abierto e inclusivo. Artísticamente, representa una innovación que combina música experimental, reciclaje y performance participativo, desafiando las convenciones tradicionales sobre lo que constituye un instrumento musical.

Ejemplares de la Orquesta de
Ejemplares de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, en Paraguay, que inspiran a músicos de todo el mundo a crear belleza con desechos.

El proceso creativo comienza con la recolección de objetos en calles, talleres o depósitos municipales. Los artistas exploran las resonancias, texturas y ritmos de cada material hasta dar con instrumentos funcionales, capaces de producir sonidos originales y complejos. Las presentaciones suelen incluir improvisación, danza y mensajes de activismo ambiental, mientras que algunos colectivos organizan talleres para que niños y jóvenes aprendan a fabricar sus propios instrumentos reciclados, ampliando así el alcance educativo y comunitario de la propuesta.

No obstante, los desafíos persisten. Time Out NY y Gothamist han señalado la falta de financiamiento para proyectos independientes, la dificultad de registrar y grabar sonidos con calidad profesional y el estigma cultural que asocia el “arte con basura” a la precariedad.

A pesar de estos obstáculos, la filosofía de estos músicos se resume en la frase del director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, Favio Chávez, quien dijo a TIME: “El mundo nos envía basura, nosotros le devolvemos música”. La violinista Bianca Pintos, integrante de la misma orquesta, subrayó en diálogo con Reuters la calidad de estos instrumentos: “Tiene el mismo sonido que un violonchelo hecho de madera”.

Talleres como “Bash the Trash”
Talleres como “Bash the Trash” enseñan a niños y familias a fabricar instrumentos con materiales reciclados en centros culturales de Nueva York.

La proliferación de estos colectivos en Nueva York y otras ciudades del mundo, documentada por medios como El País Cultura e Infobae América Verde, revela una transformación profunda en la relación entre arte, sostenibilidad y espacio urbano. La música creada a partir de desechos no solo desafía los prejuicios sobre el valor de los materiales, sino que también convierte el ruido de la ciudad en arte con propósito, resignificando el desecho como símbolo de innovación y esperanza.

Temas Relacionados

Música reciclada Nueva York Urban Trash Beats Blue Man Group The Brooklyn Junk Orchestra The Eco Music Collective Washington Square Park Cateura Sostenibilidad Activismo ambientalNewsroom BUE

Últimas Noticias

Jóvenes y adultos mayores unen fuerzas en Nueva York para combatir la soledad

Universitarios y profesionales dedican tiempo libre a acompañar a personas mayores en proyectos culturales y tecnológicos, generando lazos intergeneracionales que transforman la vida urbana y promueven el bienestar emocional en grandes ciudades

Jóvenes y adultos mayores unen

Las tendencias de street style toman la Fashion Week de Nueva York

Las calles de Manhattan y Brooklyn se transformaron en una pasarela paralela durante la última edición de la semana de la moda, donde prendas voluminosas, chaquetas cortas y brillo diurno dominaron el vestuario urbano

Las tendencias de street style

Nueva York presentó un plan para peatonalizar la Quinta Avenida

Las autoridades de la ciudad han anunciado una ambiciosa propuesta para transformar el icónico corredor comercial, ampliando aceras y sumando áreas verdes, con el objetivo de revitalizar el entorno y priorizar el tránsito peatonal

Nueva York presentó un plan

La edición 2025 de NYCxDesign impulsa tendencias audaces en el diseño de interiores

La última edición del evento en Nueva York sorprendió al sector al presentar corrientes innovadoras que apuestan por la teatralidad, el color vibrante y formas geométricas, marcando un nuevo rumbo para la industria global

La edición 2025 de NYCxDesign

Conoce el clima de este día en Nueva York

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° la

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil: hora, TV y todo lo que hay que saber

Atento River Plate: tres gigantes de Europa, tras los pasos de una figura de Marcelo Gallardo

El exigente plan de trabajo de Franco Colapinto para dar el golpe en la temporada 2026 de la Fórmula 1 tras ser confirmado como titular en Alpine

El historial de los Superclásicos de Juan Román Riquelme como dirigente de Boca Juniors

El nuevo desafío de Colapinto: los cambios en Alpine que le permiten soñar con un drástico giro en 2026 y pelear por podios en la Fórmula 1

TELESHOW
Rodrigo Vila y sus anécdotas

Rodrigo Vila y sus anécdotas del rodaje de The Letter con Harvey Keitel en Argentina: pasión por el asado y el dulce de leche

Actriz, directora y madraza: el presente sin tiempos libres de Patricia Palmer

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

INFOBAE AMÉRICA

China y EEUU buscan rebajar

China y EEUU buscan rebajar las tensiones comerciales: suspendieron por un año las tasas portuarias mutuas

Cuáles son los aeropuertos de Estados Unidos afectados por la reducción del tráfico aéreo

Rodrigo Paz asume la Presidencia de Bolivia en una histórica ceremonia con líderes mundiales e inaugura un nuevo ciclo político

Identificaron el cadáver devuelto por el grupo terrorista Yihad Islámica a Israel: se trata de un rehén argentino

“El cambio comenzó, aunque no se vea”: la transformación silenciosa de la sociedad cubana bajo el control estatal