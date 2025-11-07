Las claves de la reducción del 10% en los vuelos de los aeropuertos estadounidenses causada por el cierre del gobierno

Viajeros podrían ver afectado su vuelo este viernes tras la decisión de la FAA (REUTERS/Isabel Infantes)

Cientos de vuelos programados para este viernes ya están siendo cancelados en los principales aeropuertos de Estados Unidos como parte del esfuerzo de la Administración Federal de Aviación (FAA por sus siglas en inglés) para implementar gradualmente reducciones del 10% debido al cierre del gobierno.

La Administración Federal de Aviación está imponiendo estas reducciones para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que son empleados federales y han estado trabajando sin cobrar durante el cierre del gobierno.

Además de la reducción del tráfico aéreo, el cierre ha provocado más retrasos en los vuelos, y los expertos aconsejan a los viajeros que comprueben el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto, entre otros consejos.

Un análisis detallado de lo que necesitas saber sobre las reducciones.

¿Qué aeropuertos se ven afectados?

Los 40 aeropuertos seleccionados por la FAA para la reducción de vuelos abarcan más de dos docenas de estados e incluyen centros de conexión como Atlanta, Dallas, Denver, Los Ángeles, Miami y Newark, según una orden publicada por la agencia el jueves por la noche.

Casi 500 vuelos ya han sido cancelados para el viernes, y el número de cancelaciones aumentó constantemente durante todo el jueves, según FlightAware, un sitio web que monitorea las interrupciones de vuelos. Muchas de las cancelaciones para el viernes correspondían a vuelos de Delta Air Lines, United Airlines y American Airlines.

El jefe de la FAA, Bryan Bedford (REUTERS/Annabelle Gordon)

¿Por qué es esto necesario?

Los controladores aéreos no han recibido sueldo durante el cierre del gobierno federal. Esto ha provocado que muchos se ausenten por enfermedad y ha contribuido a la escasez de personal que afecta al tráfico aéreo desde hace semanas.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo ha declarado que la mayoría de los controladores trabajan horas extras obligatorias seis días a la semana durante el cierre del gobierno sin recibir remuneración.

Eso deja poco tiempo para un trabajo secundario a menos que los controladores llamen a la FAA diciendo que están enfermos.

¿Cuándo comenzarán y terminarán las reducciones?

Se prevé que comiencen el viernes, y se espera que los pasajeros sean notificados el jueves. Las aerolíneas han advertido que los planes de viaje de fin de semana podrían verse afectados con poca antelación.

Las aerolíneas irán reduciendo gradualmente sus vuelos siguiendo las instrucciones de la FAA, comenzando con la eliminación del 4% de los vuelos en los 40 aeropuertos seleccionados el viernes y aumentando gradualmente hasta el 10%, según la orden de la agencia.

United Airlines reducirá el 4% de sus vuelos este fin de semana siguiendo las directrices de la FAA, según declaró el portavoz de la compañía, Josh Freed.

No está claro cuándo podrían terminar los vuelos reducidos. Las aerolíneas, los sindicatos y la industria de viajes han instado al Congreso a poner fin al cierre del gobierno, que el miércoles se convirtió en el más largo de la historia.

Los viajeros aéreos se enfrentan al tráfico matutino en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (REUTERS/Elijah Nouvelage)

¿Cuál será el efecto de la reducción?

Según una estimación, los recortes podrían incluir hasta 1.800 vuelos y unos 268.000 asientos en total.

Tanto United Airlines como Delta Air Lines anunciaron que ofrecerán reembolsos a los viajeros que opten por no volar, incluso si tienen billetes que normalmente no son reembolsables.

Los recortes también podrían afectar las entregas de paquetes, ya que dos aeropuertos con importantes centros de distribución están en la lista. FedEx opera en el aeropuerto de Memphis, Tennessee, y UPS en Louisville, Kentucky, donde esta semana se produjo un accidente aéreo mortal con un avión de carga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió esta semana que podría haber caos en los cielos si el cierre se prolonga lo suficiente como para que los controladores no reciban su segundo sueldo completo la próxima semana.

La parálisis presupuestaria en Estados Unidos desencadenó una reducción del tráfico aéreo este viernes (REUTERS/Brian Snyder)

¿Ha ocurrido esto antes?

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo esta semana que nunca antes había visto que se tomaran medidas de este tipo en sus casi cuatro décadas de experiencia en el campo de la aviación.

“Estamos en un terreno desconocido en lo que respecta al cierre de gobiernos”, dijo.

Los problemas de personal provocaron retrasos durante todo octubre, pero en su mayoría fueron aislados y temporales. Sin embargo, el fin de semana pasado la situación cambió.

Desde el viernes hasta el domingo por la noche, al menos 39 centros de control de tráfico aéreo reportaron posibles limitaciones de personal, según un análisis de Associated Press de los planes operativos compartidos a través del Centro de Comando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo. La cifra, que probablemente sea inferior a la real, supera ampliamente el promedio de los fines de semana previos al cierre.

Durante los fines de semana del 1 de enero al 30 de septiembre, el número promedio de torres de control de aeropuertos, centros de control regionales e instalaciones que monitorean el tráfico a altitudes más elevadas que anunciaron posibles problemas de personal fue de 8,3, según el análisis de Associated Press.

(AP)