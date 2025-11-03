Las mejores películas de Netflix Estados Unidos para ver en cualquier momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Netflix. (Infobae)

Si no sabes qué ver, el ranking de las películas más reproducidas en Netflix Estados Unidos puede darte una pista. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde escoger.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más conocido en el planeta. Desde 1997, año de su creación, hasta hoy su número de suscriptores ha experimentado un aumento continuo, salvo los primeros seis meses de 2022, rompiendo ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, explica Statista.

Top 10 de las películas más populares de Netflix Estados Unidos

1. Aileen: La reina de las asesinas en serie (Aileen: Queen of the Serial Killers)

Aileen Wuornos es un caso excepcional: una mujer convertida en asesina en serie. De los abusos en la infancia a las confesiones en prisión, este documental revisita su historia.

2. Una casa llena de dinamita (A House of Dynamite)

Cuando un misil sin identificar es lanzado contra EE. UU., se desata una carrera a contrarreloj por descubrir al responsable y decidir cómo responder.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Pesadillas 2: noche de Halloween

¿Qué pasaría si Halloween se hiciera realidad y los monstruos que aparecen una noche al año duraran para siempre? Sarah, Sonny y Sam son tres jóvenes que encuentran en un viejo arcón un misterioso libro de la serie Pesadillas, escrito por R.L Stine, cerrado con un candado. Cometen el error de abrir este libro y de pronto, el malvado muñeco de ventrílocuo Slappy y sus monstruosos secuaces empiezan a cobrar vida. ¿Qué harán ahora los tres jóvenes para evitar que Halloween dure para siempre? Ari Sandel (El ultimo baile) se encarga de la dirección de esta segunda entrega de la película Pesadillas (2015), en la que Rob Lieber (Peter Rabbit) firma el guión a partir de la obra de R.L. Stine.

5. Hotel Transilvania 3: Unas vacaciones monstruosas

Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

6. El Halloween de Hubie

Pese a su devoción por el pueblo de Salem, Hubie Dubois (Sandler) reconoce que la noche de Halloween no es precisamente la más atractiva para los jóvenes desde hace unos años. En esta ocasión, no obstante, algo distinto está a punto de suceder y sólo él podrá salvar esta mágica noche.

7. La vecina perfecta (The Perfect Neighbor)

Un pequeño desacuerdo entre vecinos en Florida toma un giro letal, con grabaciones de las cámaras corporales de la policía y entrevistas que indagan en las consecuencias de las leyes estatales de "stand your ground".

8. Casper

La señora Crittenden contrata al doctor Harvey, para que libere la mansión de Whipstaff de los cuatro fantasmas que la habitan. Látigo, Tufo y Gordy no toleran a los mortales dentro de la casa y tienen un sentido del humor tan negro que ahuyenta a los más atrevidos. Su sobrino Casper, en cambio, es un joven amistoso que está harto de sus tíos. Harvey se presenta en la mansión con su hija Kat, una soñadora adolescente. Ella y Casper simpatizan inmediatamente, a pesar de que ambos tienen problemas para relacionarse. De Casper huye todo el mundo porque es un fantasma y de Kat, en cuanto se enteran de la profesión de su padre. El fantasma y la joven son dos almas gemelas que entran en continuo conflicto con sus respectivos parientes por cualquier cosa.

9. Maldita suerte (Ballad of a Small Player)

En los deslumbrantes casinos de Macao, un jugador que huye de su pasado queda fascinado por una enigmática mujer en la mesa de bacará.

10. Premonition (7 días)

Linda Hanson (Sandra Bullock) tiene una casa preciosa, un marido que la quiere y dos hijas adorables. Su vida es perfecta, hasta que recibe una devastadora noticia: su esposo Jim (Julian McMahon) ha fallecido en un accidente de coche. Al despertarse a la mañana siguiente, Linda descubre que su marido sigue vivo. En un principio, Linda cree que el accidente ha debido de ser una pesadilla.. hasta que ocurre de nuevo. Algunos días Jim sigue a su lado cuando se despierta, pero otros debe enfrentarse a la realidad de haberse quedado viuda. Por alguna razón inexplicable, los días están desordenados. La traumática premonición de Linda desencadena una serie de extraños sucesos que alteran el tiempo. En un intento desesperado por salvar a su familia, Linda lucha furiosamente contra el tiempo y el destino para intentar conservar todo lo que ella y Jim han construido juntos.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (EFE/Sedat Suna)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.