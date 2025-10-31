Wall Street terminó con ganancias y cerró el mes cerca de máximos históricos

Operadores de futuros y opciones trabajan en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE American o AMEX) en la ciudad de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Las acciones estadounidenses repuntaron el viernes, con Wall Street registrando ganancias semanales y mensuales gracias al buen desempeño de Amazon, que disipó algunas dudas sobre las perspectivas de las grandes tecnológicas.

Datos preliminares mostraron que el S&P 500 ganó 18,12 puntos, o un 0,29%, para ubicarse en 6.841,83 puntos; el Nasdaq Composite sumó 144,74 unidades, o un 0,61%, llegando a 23.725,89; y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 40,01 puntos, o un 0,08%, para terminar en 47.562,13.

Los tres principales índices cerraron el mes con ganancias, con el Nasdaq superando el 5% por segundo mes consecutivo. Este índice, con gran peso tecnológico, logró su séptima victoria mensual consecutiva, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones sumaron su sexto mes consecutivo de ganancias. Los tres índices también cerraron con sólidas ganancias semanales.

Las acciones europeas cerraron la semana a la baja

Infornación bursátil desplegada en las pantallas de la sede de LSEG (London Stock Exchange Group) en Londres, Reino Unido. REUTERS/Toby Melville

La renta variable europea registró un retroceso el viernes, con el índice paneuropeo STOXX 600 descendiendo un 0,5% en la jornada, encadenando así su cuarta sesión consecutiva de pérdidas. Este ajuste se produjo mientras los inversores evaluaban resultados trimestrales dispares y asimilaban un informe sobre la inflación en la zona euro que respaldó la visión del Banco Central Europeo (BCE) de que las presiones sobre los precios permanecen bajo control.

A pesar de la caída reciente, el STOXX 600 concluyó su cuarto mes en positivo, registrando el mayor avance mensual desde mayo. Entre los factores que impulsaron a máximos históricos al índice durante octubre se encuentran la expectativa de una relajación de tasas de interés en Estados Unidos, una mejora en las relaciones comerciales entre Pekín y Washington, así como la fortaleza en los resultados corporativos.

El sector asegurador encabezó los descensos del viernes, con una baja del 1,9%. Las acciones de AXA retrocedieron un 4,4% luego del anuncio de una reducción de utilidades en su nuevo negocio de seguros de vida y de un debilitamiento en los precios. Por su parte, Scor, con sede en París, cayó un 13% tras divulgar sus resultados del tercer trimestre, marcando la mayor pérdida dentro del STOXX 600 en la sesión.

En contraposición, el sector bancario fue el único que mostró ganancias. Erste Group Bank avanzó un 5,5% al elevar sus previsiones anuales tras reportar sólidos resultados en el tercer trimestre. Asimismo, Danske Bank subió un 3,1% después de que el principal banco danés publicó una utilidad neta trimestral que superó ligeramente las expectativas del mercado. Estos repuntes contribuyeron a limitar las caídas en las bolsas de España e Italia, cuyos índices IBEX y FTMIB retrocedieron solo un 0,1% cada uno.

En cuanto a los datos macroeconómicos, la inflación de la zona euro se moderó levemente en octubre, manteniéndose cercana al objetivo del 2% fijado por el BCE, lo que apoya la reciente evaluación hecha por el organismo en su reunión del jueves, cuando decidió mantener sin cambios las tasas de interés por tercera ocasión consecutiva. Esta decisión alimentó las expectativas de que el BCE optará por la cautela en lo que resta del ciclo.

El índice de referencia concluyó la semana con un ligero descenso, mientras los operadores ponderaban la posibilidad de que se den menos recortes de tasas tanto en Estados Unidos como en Europa, el impacto de los resultados de las grandes tecnológicas estadounidenses y la persistencia de una tregua comercial aún frágil entre China y Estados Unidos.

Entre las firmas tecnológicas, el mercado recibió positivamente las previsiones de ventas para la temporada navideña de Apple y el marcado crecimiento de los ingresos en el negocio de nube de Amazon, que reforzaron el protagonismo de las grandes tecnológicas en un contexto de preocupación por las altas valoraciones de sus acciones.

(Con información de Reuters)