Estados Unidos

Florida podría eliminar el impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir de 2027

La medida también prohibiría que condados y municipios recorten el financiamiento de los cuerpos policiales

Rossana Marín

Por Rossana Marín

La propuesta HJR 201 sugiere eliminar el impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir de 2027 en Florida. (REUTERS/Marco Bello)

La Cámara de Representantes de Florida evalúa una propuesta que plantea la eliminación total del impuesto a la propiedad sobre viviendas familiares a partir de 2027, una medida respaldada públicamente por el gobernador Ron DeSantis. El proyecto denominado HJR 201 ha sido impulsado por el representante republicano Kevin Steele, quien representa el Distrito 55 al norte de Tampa.

La iniciativa propone una enmienda constitucional para eximir de impuestos ad valorem ―aquellos calculados sobre el valor catastral de la propiedad― a todas las viviendas registradas como residencia principal, manteniendo solo las contribuciones destinadas a los distritos escolares. La medida también prohibiría que condados y municipios recorten el financiamiento de los cuerpos policiales, según establece el documento presentado en la legislatura.

Desde la pandemia, el precio de los hogares en Estados Unidos se disparó en respuesta al aumento de la demanda y la escasez crónica de inventario inmobiliario, lo que provocó un incremento significativo en el valor fiscal de las propiedades y, con ello, en los montos a pagar por impuestos locales. El alza de los impuestos a la propiedad afecta a millones de propietarios en el estado, donde voces oficiales reconocen la urgencia de aprobar mecanismos de alivio.

Sectores críticos advierten que, si se elimina este tributo, los condados tendrían que aumentar el impuesto a las ventas o recortar servicios básicos. (REUTERS/Marco Bello)

Se prevé que esta propuesta llegue a los votantes en las próximas elecciones generales, o en una consulta especial, si cuenta con la aprobación de tres quintos de ambas cámaras estatales y luego con el apoyo del 60 por ciento del electorado.

A la fecha, legisladores floridanos analizan ocho iniciativas para modificar el sistema de impuesto a la propiedad. Siete de ellas se debatirán en los comicios de 2026, incluida la propuesta de Steele. De acuerdo con Newsweek, solo el HJR 201 plantea una eliminación completa, exceptuando la porción del impuesto destinada a financiar la educación primaria y secundaria en el estado.

De acuerdo con la Asociación de Educación de Florida (FEA), los impuestos sobre la propiedad constituyen cerca del 46% del presupuesto escolar estatal. La supresión total podría generar fuertes reacciones entre gobiernos locales y comunidades escolares.

Durante la pandemia, el crecimiento en el valor de las viviendas provocó un fuerte incremento en la carga fiscal para propietarios en el estado. (REUTERS/Marco Bello)

Un análisis difundido por el sitio especializado Realtor.com estimó que el HJR 201 es “la propuesta menos sostenible” entre las opciones en debate y una de las que enfrenta más obstáculos para su aprobación.

El abogado tributario y contador público Chad Cummings advirtió por su parte a Newsweek que “eliminar los impuestos a la propiedad en viviendas desestabilizaría la financiación de los gobiernos de condados rurales. Estos se verán forzados a recortar servicios esenciales o aumentar de manera drástica el impuesto sobre las ventas, lo que afectaría especialmente a habitantes con menores ingresos”.

El gobernador DeSantis ha manifestado su intención de diseñar su propia propuesta en materia tributaria. “Colocar más de una medida sobre el impuesto a la propiedad en la boleta es una estrategia para bloquear cualquier avance. Es un juego político, no un verdadero intento de beneficiar a la ciudadanía”, publicó el mandatario estatal en X. DeSantis carece de atribuciones para vetar enmiendas propuestas por la legislatura y debe acatar aquello que aprueben los parlamentarios.

Si la legislatura aprueba el plan y la ciudadanía lo refrenda en consulta, la eliminación de los impuestos sobre viviendas familiares comenzaría a regir el 1 de enero de 2027.

