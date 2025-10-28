Estados Unidos

Estados Unidos lanzó un ataque letal contra cuatro embarcaciones narcoterroristas en el Pacífico oriental

Tras una serie de intervenciones militares, un sobreviviente fue entregado a autoridades mexicanas, mientras la Casa Blanca advierte que la campaña contra organizaciones designadas como terroristas continuará

Las operaciones militares estadounidenses contra el narcotráfico dejan 14 muertos y un superviviente en aguas internacionales

El Departamento de Guerra de Estados Unidos ejecutó tres ataques cinéticos letales sobre cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (DTO) dedicadas al tráfico de narcóticos en el Pacífico oriental, según un mensaje difundido por el Secretario de Defensa de la Casa Blanca, Pete Hegseth. El funcionario aseguró que las embarcaciones habían sido previamente identificadas por el aparato de inteligencia estadounidense, al transitar rutas habituales de tráfico ilícito y transportar drogas.

Durante la primera intervención, ocho hombres presuntamente vinculados al narcotráfico murieron a bordo de los navíos; en la segunda, fallecieron cuatro hombres, y en la tercera, tres más, sumando 14 personas abatidas y un superviviente. Las operaciones, realizadas en aguas internacionales, no causaron bajas entre las fuerzas estadounidenses. Para el único superviviente, USSOUTHCOM activó los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR) y transfirió la coordinación a las autoridades mexicanas, quienes asumieron el caso.

En su comunicado, Hegseth afirmó que, tras dos décadas defendiendo territorios extranjeros, el Departamento ahora se centra en la protección del propio. “Estos narco-terroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda, y se les tratará igual: los rastrearemos, los interconectaremos y después los cazaremos y eliminaremos”, declaró el secretario de Guerra en su mensaje.

La escalada en la ofensiva estadounidense contra el narcotráfico ha supuesto el hundimiento de diez embarcaciones y la muerte de 43 personas en aguas del Caribe y el Pacífico, en una nueva fase de la guerra contra los carteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas por la Administración Trump. Diversos gobiernos y organizaciones no gubernamentales han condenado estas acciones. Tanto Nicolás Maduro en Venezuela como Gustavo Petro en Colombia —acusados por Trump de narcotráfico— denunciaron los ataques como asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional han cuestionado la legalidad internacional de las operaciones estadounidenses.

La cronología de los ataques revela una intensificación a partir de septiembre, cuando se registró en el Caribe el primer ataque contra una embarcación procedente de Venezuela, vinculada al Tren de Aragua, con once personas a bordo. A los pocos días, un segundo ataque mató a tres venezolanos, según la Administración Trump, que también les atribuyó la condición de traficantes de drogas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (AP/ARCHIVO)

Posteriormente, el 19 de septiembre, Trump informó en redes sociales sobre un tercer ataque sin precisar el origen de la travesía, aunque parte de la droga que se transportaba fue incautada en República Dominicana. El 3 de octubre, Hegseth anunció otra operación en aguas del Caribe, con cuatro tripulantes muertos, y publicó un video del momento de la explosión.

El 14 de octubre, se comunicó un quinto ataque cerca de las costas venezolanas, con seis víctimas mortales. Dos días después, un submarino fue blanco de la ofensiva estadounidense; de los cuatro tripulantes, dos fallecieron y dos sobrevivientes fueron repatriados a Ecuador y Colombia, sin procesos legales, pese a estar señalados por la Administración Trump como narcotraficantes.

Estados Unidos considera al dictador, Nicolás Maduro, como el líder del cártel de los soles en Venezuela

El 17 de octubre, Estados Unidos reportó el hundimiento de una lancha asociada al Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano, con tres fallecidos, según autoridades estadounidenses. Hacia finales de mes, los ataques se extendieron al Pacífico, cerca de la costa de Colombia, con otras dos personas muertas el 21 de octubre y un nuevo ataque al día siguiente.

El 24 de octubre, la Administración Trump anunció el décimo ataque; según su versión, la embarcación, también del Tren de Aragua, transportaba a seis personas que perdieron la vida tras el disparo efectuado en aguas internacionales del Caribe. Según el secretario de Guerra, estas operaciones “continuarán, día tras día”, mientras la Casa Blanca insinúa la posibilidad de ampliar la campaña militar a territorio continental.

