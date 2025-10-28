Estados Unidos

El secretario de Defensa de Estados Unidos impulsa una alianza militar reforzada en el Indo Pacífico

Pete Hegseth recorre Japón, Malasia, Vietnam y Corea del Sur para aumentar el gasto en defensa de los aliados asiáticos y promover la modernización militar frente a desafíos estratégicos en la región

Guardar
El secretario de Guerra estadounidense
El secretario de Guerra estadounidense exige mayores aportes en defensa a los aliados del Indo Pacífico (Reuters)

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, realiza una gira por el Indo Pacífico con el objetivo de impulsar el aumento del gasto en defensa de los aliados asiáticos y reforzar la colaboración militar.

El itinerario comenzó en Japón y continúa en Malasia, Vietnam y Corea del Sur, donde prioriza la coordinación y el incremento de recursos destinados al sector de defensa entre los socios de Estados Unidos en la región.

En Japón, Hegseth integró la delegación oficial que acompaña al presidente Donald Trump. Durante la visita, ambos gobiernos reiteraron la importancia estratégica del Indo Pacífico, región definida como prioritaria por el Departamento de Defensa.

La gira de Pete Hegseth
La gira de Pete Hegseth refuerza la cooperación en ciberseguridad con países socios (Reuters)

Posteriormente, el funcionario estadounidense mantendrá reuniones en Malasia en el marco del encuentro de ministros de Defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), donde se busca profundizar la cooperación con naciones clave del sudeste asiático.

En Vietnam, Hegseth abordará la expansión de la cooperación bilateral, especialmente en el comercio de material militar y el intercambio de información sensible para las estrategias defensivas.

El Pentágono delega en Hegseth
El Pentágono delega en Hegseth la supervisión de ejercicios militares regionales (Foto AP/Evan Vucci)

La gira concluirá en Corea del Sur, donde el secretario copresidirá la 57ª Reunión Consultiva de Seguridad junto a representantes surcoreanos, un encuentro en el que Washington amplía el reconocimiento y alienta la reciente decisión de Seúl de incrementar su presupuesto militar y asumir mayores responsabilidades en la alianza bilateral, según el Pentágono.

La agenda de Pete Hegseth no se limita a exigir un aumento en el gasto militar, sino que además incorpora propuestas orientadas a la transferencia de tecnología y la modernización de los sistemas de defensa de los países aliados en el Indo Pacífico.

El funcionario presiona para que
El funcionario presiona para que los aliados igualen los estándares de defensa de Estados Unidos (Reuters)

Estados Unidos impulsa acuerdos que abarcan la renovación de equipamientos, la adopción de capacidades avanzadas en ciberseguridad, así como el acceso a sistemas de defensa antimisiles y programas de entrenamiento especializado para las fuerzas armadas de la región.

Mientras tanto, el viaje coincide con una ofensiva militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y el Pacífico. Hegseth anunció el martes, a través de la red social X, que se produjeron tres ataques contra cuatro embarcaciones en el Pacífico, dejando catorce personas muertas y un sobreviviente.

Estados Unidos confirmó tres bombardeos sobre embarcaciones en el Pacífico (@SecWar/X)

La operación, iniciada en septiembre y coordinada entre fuerzas estadounidenses y colombianas, busca interceptar cargamentos de droga y desmantelar rutas ilícitas hacia Estados Unidos. The New York Times informó que estos incidentes elevaron la cifra total de fallecidos a 57 desde el inicio de la ofensiva, que se ha intensificado bajo la administración Trump.

De acuerdo con el Pentágono, el despliegue incluye destructores, aviones de combate y el portaaviones más grande de la flota estadounidense, lo que ha incrementado las tensiones con la dictadura de Venezuela y el gobierno colombiano. Trump acusa a ambos países de encabezar redes de tráfico de drogas con destino a Estados Unidos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Pete HegsethWashingtonEstados Unidos

Últimas Noticias

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico completo para planear tu día este miércoles 29 de octubre 2025

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas en la ciudad

Clima en Filadelfia mañana: pronóstico

Clima en Seattle: el reporte del estado del tiempo para este 29 de octubre

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Clima en Seattle: el reporte

Conoce el reporte del clima en Columbus para mañana

El clima está en constante cambio y saber cuáles van a ser las condiciones en las próximas horas te ayudará en gran medida para organizar tus actividades

Conoce el reporte del clima

Aumenta la propagación del mosquito transmisor del dengue y la fiebre amarilla en California

Agencias sanitarias intensifican medidas tras detectar Aedes aegypti en áreas donde no existían registros, mientras especialistas destacan el desafío que representa su resistencia a insecticidas

Aumenta la propagación del mosquito

Descubren en Wyoming fósiles de dinosaurio con piel y pezuñas increíblemente preservadas

Un estudio de la Universidad de Chicago reveló que los restos de Edmontosaurus annectens mantienen texturas y formas originales, lo que permite comprender mejor su morfología

Descubren en Wyoming fósiles de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Javier Milei recibirá el jueves

Javier Milei recibirá el jueves en Casa Rosada a un grupo de gobernadores para comenzar a negociar las reformas

Hielo de seis millones de años hallado en la Antártida revela datos inéditos sobre el clima terrestre

Un ex FMI volvió a criticar al Gobierno y pidió liberar el tipo de cambio: “Dejen que el peso flote”

Diego Valenzuela: “El que le da tiempo al proceso económico es el votante; acá hay crédito de la gente”

Un influencer se encontró con un animal en peligro de extinción en medio de la ruta: “Parecía una película de terror”

INFOBAE AMÉRICA
“La diplomática” es una exquisita

“La diplomática” es una exquisita disección del matrimonio

Familia de Villavicencio acusó a jueces del caso de dilatar injustificadamente el proceso

La Cruz Roja repudió el “inaceptable” montaje de Hamas en la entrega de los restos de un rehén y exigió respeto al derecho humanitario

Un ritual prohibido, un sacrificio humano y una corona dorada: así es la tumba de 1600 años que reescribe la historia de Corea del Sur

Los videos que muestran la destrucción que dejó el huracán Melissa tras su paso por Jamaica

TELESHOW
Nazarena Di Serio contó la

Nazarena Di Serio contó la angustiante situación de acoso que padeció: “Me tuvieron que dar el botón antipánico”

La impresionante cantidad de días que Matías Alé y Martina Vignolo estarán de luna de miel en Miami

Virginia da Cunha habló tras el descargo de Lourdes Fernández: “Nos tocó a nosotras estar ahí para rescatarla”

Gimena Accardi mostró el detrás de escena del video que grabó con Lisandro Skar: “Subí que te llevo”

Lourdes Fernández habló de la detención de su exnovio: “Él no me hizo nada y estoy muy triste”