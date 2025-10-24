Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos

Tras el estreno de su nuevo álbum "The Life of a Showgirl", Taylor Swift, ha estado acaparando las posiciones de los ranking de las canciones más escuchadas de Spotify en Estados Unidos. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP, archivo)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público estadounidense.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. The Fate of Ophelia

Taylor Swift

"The Fate of Ophelia" se queda con la primera posición del ranking estadounidense de Spotify. (Foto AP/Chris Pizzello, archivo)

Tras acumular 2.376.297 reproducciones, «The Fate of Ophelia» de Taylor Swift se mantiene en primer lugar.

2. Opalite

Taylor Swift

"Opalite" se queda con la segunda posición del listado. (Foto AP/Lewis Joly, archivo)

«Opalite» de Taylor Swift se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.845.238 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la segunda posición.

3. Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)

HUNTR/X

"Golden" de HUNTR/X ha sido desplazada al tercer lugar del top 10. (Netflix via AP)

«Golden (w Ejae, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast)» de HUNTR/X es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.511.593 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Elizabeth Taylor

Taylor Swift

"Elizabeth Taylor" logra posicionarse en el cuarto sitio del listado. (AP Foto/Lewis Joly, Archivo)

«Elizabeth Taylor», interpretado por Taylor Swift, ocupa el cuarto lugar de la lista, tras lograr 1.315.476 reproducciones.

5. Father Figure

Taylor Swift

"Father Figure" también de Taylor Swift se quedó con el quinto lugar del ranking. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

«Father Figure» de Taylor Swift es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 1.278.941 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la quinta posición.

6. Man I Need

Olivia Dean

"Man I Need" de Oliva Dean se cuela en la sexta posición del listado. (REUTERS/Dylan Martínez)

«Man I Need» de Olivia Dean se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.089.602 reproducciones, motivo por el cual continúa en la sexta posición.

7. Wi$h Li$t

Taylor Swift

"Wi$h Li$t" de Taylor Swift logra quedarse en el séptimo sitio. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Tras acumular 1.055.443 reproducciones, el temazo de Taylor Swift se mantiene en séptimo lugar.

8. back to friends

sombr

"back to friends" de Sombr, regresa al ranking estadounidense, esta vez, en el octavo sitio. (REUTERS/Kylie Cooper)

El nuevo éxito de sombr sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, ya que ha conseguido un total de 1.039.206 reproducciones.

9. The Life of a Showgirl (w Sabrina Carpenter)

Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" una colaboración de Taylor Swift con Sabrina Carpenter, se mete en el noveno sitio del ranking. (Foto AP/Natacha Pisarenko, archivo)

Esta es la canción de Taylor Swift que se ubica en la novena posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.028.654 reproducciones.

10. Wood

Taylor Swift

Finalmente "Wood", otra canción del nuevo álbum de la cantante y compositora estadounidense, cierra el ranking en la décima posición. (AP Foto/George Walker IV, File)

«Wood» se ubica en la décima posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 983.959, lo que marca un hito en la carrera musical de Taylor Swift.

La música latina rompe récords en EEUU

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Spotify)

En 2024, la música latina alcanzó un hito impresionante tras generar 1.400 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, un salto del 18% respecto al récord de 2005, según la Asociación de la Industria Discográfica de América (RIAA).

Este es el tercer año consecutivo en que el género supera los mil millones en recaudación, gracias en gran parte al auge de las plataformas de streaming, que representan el 98% de los ingresos.

La RIAA, citada por la agencia EFE, destaca que este es el noveno año consecutivo en que el crecimiento supera al de toda la industria musical en EE.UU., con un aumento interanual del 5,8%.

Al respecto, Rafael Fernández Jr., vicepresidente senior de Políticas Públicas y Música Latina de dicha asociación, resaltó cómo las plataformas de streaming están eliminando barreras lingüísticas y transformando el panorama musical en el país.

En términos de ingresos, las plataformas gratuitas con publicidad, como YouTube y Spotify, generaron 354 millones de dólares, mientras tanto, las suscripciones de pago dominaron la recaudación, concentrando dos tercios de los ingresos, con un crecimiento del 6% y alcanzando 967 millones de dólares.