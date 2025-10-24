Donald Trump anunció el fin inmediato de las negociaciones comerciales con Canadá (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves el fin inmediato de todas las negociaciones comerciales con Canadá, acusando al país vecino de haber utilizado de forma fraudulenta la imagen del ex presidente Ronald Reagan en una campaña publicitaria contra los aranceles.

“Basado en su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS”, escribió Trump en su red Truth Social.

Según el mandatario, “la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá utilizó de manera fraudulenta un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”.

El anuncio, publicado por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario, utilizó “selectivamente audio y video” de un discurso radial que Reagan pronunció a la nación en abril de 1987 sobre política comercial, informó la Fundación Ronald Reagan en la red X.

La fundación aseguró que el anuncio “tergiversa” las palabras del ex presidente republicano y añadió que “está revisando sus opciones legales en este asunto”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein/Foto de archivo)

La decisión de Trump representa un nuevo giro en las tensas relaciones entre Washington y Ottawa, apenas dos semanas después de la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la Casa Blanca, donde buscó una flexibilización de los aranceles estadounidenses.

Trump sostuvo en aquel encuentro que Carney era un “líder de clase mundial” y que se mostraría “muy feliz” con su conversación, aunque no ofreció concesiones inmediatas en materia arancelaria.

El presidente estadounidense afirmó este jueves que el anuncio canadiense buscaba “interferir con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos”, que debe pronunciarse sobre sus amplios aranceles globales.

Actualmente, cerca del 85 % del comercio bilateral entre Estados Unidos y Canadá sigue libre de aranceles bajo el acuerdo USMCA, que rige las relaciones comerciales entre ambos países y México.

Sin embargo, los gravámenes globales impulsados por Trump, especialmente sobre acero, aluminio y automóviles, afectaron duramente a la economía canadiense, provocando pérdidas de empleos y presiones sobre las empresas.

Más de tres cuartas partes de las exportaciones canadienses se dirigen a Estados Unidos, y casi 3.600 millones de dólares canadienses (2.700 millones de dólares estadounidenses) en bienes y servicios cruzan la frontera diariamente.

La semana pasada, el primer ministro de Ontario, Doug Ford, compartió un enlace al anuncio y escribió en X: “Es oficial: se lanzó la nueva campaña publicitaria de Ontario en EEUU”. A continuación, añadió: “Usando todas las herramientas a nuestra disposición, nunca dejaremos de argumentar en contra de los aranceles estadounidenses a Canadá. El camino a la prosperidad es trabajar juntos”.

Trump declaró a principios de esta semana que había visto el anuncio en televisión y sostuvo que demostraba que sus aranceles estaban teniendo un impacto. “Anoche vi un anuncio de Canadá. Si yo fuera Canadá, también lo aceptaría”, dijo entonces.

El líder republicano tomó medidas para imponer fuertes aranceles estadounidenses a numerosos productos procedentes de Canadá. En abril, el gobierno canadiense impuso gravámenes de represalia sobre ciertos productos estadounidenses, pero también concedió exenciones a algunos fabricantes de automóviles para importar al país cantidades específicas de vehículos, conocidas como cuotas de remisión.

