Estados Unidos

Camionero indocumentado que manejaba bajos los efectos de las drogas causó un accidente mortal en California

El accidente, que ocurrió en una zona de alto tránsito de Ontario, dejó como saldo tres víctimas fatales y al menos cuatro heridos

Rossana Marín

Por Rossana Marín

En el accidente resultaron afectados
En el accidente resultaron afectados ocho vehículos, incluyendo cuatro camiones comerciales, según detallaron las autoridades. (KABC)

La autoridad policial de California reveló que el conductor del camión implicado en el accidente múltiple donde murieron tres personas en la autopista Interestatal 10, en Ontario, California, se encontraba bajo los efectos de las drogas al momento del siniestro.

De acuerdo con información proporcionada por la Patrulla de Carreteras de California (CHP) y citada por ABC News, el responsable del camión, Jashanpreet Singh, de 21 años, fue sometido a pruebas toxicológicas después del accidente y dio positivo por consumo de sustancias prohibidas. Las autoridades confirmaron también que Singh se encontraba en Estados Unidos en situación migratoria irregular y que ingresó al país procedente de India en 2022, atravesando la frontera sur.

El accidente, que ocurrió en una zona de alto tránsito de Ontario, dejó como saldo tres víctimas fatales y al menos cuatro heridos. Las imágenes captadas por la cámara de seguridad evidenciaron la fuerza del impacto: el camión Freightliner conducido por Singh no logró frenar y embistió a varios vehículos, provocando una colisión en cadena y fuego en algunos automóviles. En total, ocho vehículos resultaron involucrados, incluyendo cuatro de tipo comercial.

Jashanpreet Singh, de 21 años,
Jashanpreet Singh, de 21 años, permanece detenido sin derecho a fianza tras confirmar la policía que conducía bajo los efectos de drogas y en situación migratoria irregular. (KABC)

Según el reporte de ABC News, la CHP informó que Singh fue acusado formalmente de homicidio vehicular y de conducción bajo el influjo de drogas. Su detención fue acompañada por la colocación de una orden de detención migratoria emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), organismo que informó: “esta tragedia sigue un inquietante patrón de extranjeros ilegales operando vehículos comerciales en las carreteras estadounidenses, poniendo en riesgo la seguridad pública”.

Actualmente, Singh se encuentra bajo custodia sin derecho a fianza y debe presentarse ante el tribunal este jueves 23 de octubre, de acuerdo con el registro oficial de la cárcel citado por ABC News. El comunicado federal añade que, tras confirmarse su ingreso ilegal a través de la frontera sur, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) colocó una orden de detención para ponerlo bajo control durante el proceso penal.

El caso encendió un nuevo debate nacional sobre los controles de las licencias para vehículos comerciales. ABC News informó que la Departamento de Vehículos Motorizados de California confirmó que Singh poseía una licencia válida para conducir camiones comerciales con vigencia hasta octubre de 2026. Sin embargo, el acceso a más datos sobre su historial se mantiene restringido por la investigación en curso.

La policía de California investiga
La policía de California investiga el lugar donde ocurrió el accidente múltiple que dejó al menos cuatro heridos además de los fallecidos. (KABC)

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, manifestó su indignación en redes sociales, citando el caso como un ejemplo de la importancia de endurecer los mecanismos de control. “Este es exactamente el motivo por el cual establecí nuevas restricciones que impiden que inmigrantes ilegales operen camiones”, afirmó Duffy en una declaración recogida por ABC News. Además, recordó que el departamento que dirige retuvo 40 millones de dólares en fondos federales a California debido al incumplimiento de requisitos de idioma inglés para transportistas.

“Este caso es un recordatorio de lo precioso que es la vida y de lo rápido que puede perderse por culpa de quienes conducen bajo los efectos, de forma irresponsable”, señaló Rodrigo Jiménez, portavoz de la Patrulla de Carreteras de California, en declaraciones a la estación local KABC.

Las circunstancias de este siniestro coinciden con otro suceso reciente en Florida, donde un conductor con antecedentes similares fue imputado por homicidio vehicular tras una colisión que dejó un saldo de tres muertos. En ambos escenarios las autoridades federales subrayan la necesidad de controles más estrictos sobre el acceso de inmigrantes a licencias de manejo comercial y un monitoreo sin fisuras para la protección vial.

La investigación sigue en curso, en tanto el futuro legal y migratorio de Jashanpreet Singh será definido en los próximos días según los procesos federales y estatales.

