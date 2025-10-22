Estados Unidos

La tormenta tropical Melissa podría convertirse en un huracán mayor a medida que avanza por el Caribe

Miles de personas se preparan ante lluvias intensas y vientos fuertes en Jamaica, Haití y República Dominicana mientras autoridades emiten alertas y suspenden actividades laborales en la región

Rossana Marín

Rossana Marín

La tormenta tropical Melissa amenaza
La tormenta tropical Melissa amenaza a varias islas del Caribe con lluvias intensas, vientos fuertes y posibles cortes de energía. (NOAA/AP)

La Tormenta Tropical Melissa amenaza el Caribe central con lluvias que podrían causar inundaciones en Jamaica, Haití y la República Dominicana, mientras avanza hacia convertirse en un huracán mayor en los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que el fenómeno podría alcanzar la categoría 3 para el lunes 27 de octubre, lo que representa un riesgo elevado para millones de personas en la región, según reportó FOX Weather.

El sistema, conocido anteriormente como Invest 98L, se formó el martes 21 de octubre y mantiene su intensidad, aunque el NHC prevé un aumento significativo de su fuerza. De acuerdo con las últimas actualizaciones, Melissa presenta vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora y se encuentra a unos 515 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a aproximadamente 523 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica. La trayectoria proyectada anticipa que la tormenta se acercará a Jamaica y al suroeste de Haití hacia el final de la semana.

Las autoridades jamaicanas han iniciado un operativo de preparación y han recomendado a la población tomar precauciones ante la llegada del ciclón. En un comunicado, la Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias de Jamaica (ODPEM) instó a “los pescadores en los cayos y bancos a evacuar inmediatamente y comenzar el regreso a tierra firme”, según reproduce FOX Weather. Además, “otros operadores de pequeñas embarcaciones en aguas costeras deben retornar a puerto, y quienes ya se encuentran en puerto no deben salir”, precisó la entidad.

El Centro Nacional de Huracanes
El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra en zonas montañosas de Jamaica, Haití y República Dominicana. (NWS)

En la República Dominicana, el gobierno ha ordenado la suspensión de las actividades laborales en las principales ciudades, como Santo Domingo, desde la tarde del miércoles hasta el jueves, informó FOX Weather. En Haití, se ha emitido una “vigilancia de huracán” para regiones que incluyen la capital, fortaleciendo los mecanismos de alerta ante posibles eventos extremos.

Las proyecciones del NHC estiman acumulaciones de lluvia de entre 125 y 250 milímetros en áreas del sur de la República Dominicana, sur de Haití y este de Jamaica hasta el sábado, con zonas donde los valores podrían ser superiores. El organismo remarcó que la intensidad de las precipitaciones genera temor por la posibilidad de inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra y flujos de lodo en regiones montañosas.

Otras zonas, como el norte de la República Dominicana, el norte de Haití y el oeste de Jamaica, podrían registrar lluvias de entre 50 y 100 milímetros. Para Aruba y Puerto Rico, se pronostican acumulados menores, de entre 25 y 75 milímetros.

Melissa mantiene vientos sostenidos de
Melissa mantiene vientos sostenidos de 80 km/h y podría convertirse en huracán categoría 3 para el lunes, según reportes oficiales. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Tormenta Tropical Melissa se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 3 km/h, mientras sus vientos de tormenta tropical se extienden hasta 185 kilómetros desde el centro del sistema. FOX Weather citó a Craig Herrera, meteorólogo del canal, quien subrayó la incertidumbre sobre la ruta que tomará el ciclón. Según sus palabras, “la trayectoria parece un globo porque probablemente no avanzará mucho”, señalando que las condiciones atmosféricas aún no ofrecen un patrón claro para guiar al fenómeno.

El modelo de pronóstico muestra discrepancias en el futuro desplazamiento de Melissa. Mientras algunos escenarios apuntan a su desplazamiento hacia el norte, impactando gravemente a Jamaica y Hispaniola, otros analizan un posible avance hacia Nicaragua, en Centroamérica. “Este es un margen enorme y solo se trata de un modelo de computadora”, afirmó la meteoróloga Britta Merwin a FOX Weather.

El NHC también advirtió que olas de gran tamaño y corrientes peligrosas generadas por la tormenta afectarán en los próximos días a la costa de Jamaica, Hispaniola y el extremo oriental de Cuba. La persistente incertidumbre mantiene a la región bajo alerta, por lo que las autoridades instan a la población a seguir de cerca la evolución del fenómeno y respetar las advertencias oficiales.

Las poblaciones de Jamaica, Haití y la República Dominicana permanecen bajo vigilancia, ante la posibilidad de que Melissa alcance fuerza de huracán desde el viernes, con previsión de impactos graves durante su paso por el Caribe central.

