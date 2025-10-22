Estados Unidos

Detuvieron a una persona que estrelló su vehículo contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca

El choque ocurrió a las 10:37 de la noche en una de las entradas ubicadas en la intersección de 17th Street y E Street, al suroeste del complejo presidencial, precisó el Servicio Secreto de Estados Unidos en un comunicado

El coche estrellado en las inmediaciones de la Casa Blanca (X)

Un hombre fue detenido la noche del martes después de estrellar su vehículo contra una barrera de seguridad fuera de la Casa Blanca, informó el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El choque ocurrió a las 10:37 de la noche en una de las entradas ubicadas en la intersección de 17th Street y E Street, al suroeste del complejo presidencial, precisó la agencia en un comunicado.

“El individuo fue arrestado de inmediato por agentes de la División Uniformada del Servicio Secreto, y el vehículo fue inspeccionado por el Servicio Secreto y el Departamento de Policía Metropolitana y considerado seguro”, indicó el comunicado oficial.

Las autoridades no revelaron la identidad del conductor ni ofrecieron información sobre un posible motivo o si el hecho fue intencional. El Servicio Secreto señaló que “se proporcionará información adicional al concluir la investigación”.

Un robot detector de bombas inspeccionó el vehículo que chocó contra la barrera de seguridad en el complejo de la Casa Blanca, en Washington, D.C.. El Servicio Secreto confirmó que el vehículo ya no representa ningún peligro.

Detuvieron a una persona que estrelló su vehículo contra una barrera de seguridad de la Casa Blanca (REUTERS)

El presidente Donald Trump se encontraba en la Casa Blanca en el momento del incidente, según la agencia. La residencia no fue puesta bajo confinamiento, aunque la calle que conduce a la entrada permanece cerrada hasta que el vehículo sea retirado por las autoridades.

En los últimos años se han registrado otros incidentes con vehículos estrellados contra los accesos de la Casa Blanca, incluido uno en mayo de 2024 y otro en enero del mismo año. En mayo de 2023, un conductor chocó un camión de alquiler contra una puerta y declaró posteriormente a las autoridades que planeaba asesinar al ex presidente Joe Biden.

La seguridad de figuras políticas ha vuelto a estar bajo escrutinio tras dos intentos de asesinato contra Donald Trump el año pasado y ataques recientes contra dirigentes de ambos partidos.

A comienzos de este año, la legisladora demócrata de Minnesota, Melissa Hortman, fue asesinada en un hecho calificado como político por las autoridades. El mes pasado, Charlie Kirk, allegado a Trump, murió tras ser baleado en el campus de una universidad en Utah.

El nuevo salón de Trump en la Casa Blanca

Un equipo de demolición desmonta
Un equipo de demolición desmonta la fachada del Ala Este de la Casa Blanca, donde se construirá el salón de baile propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Decenas de trabajadores del sector de la construcción, con la ayuda de maquinaria pesada, comenzaron la demolición de una sección del Ala Este de la Casa Blanca para dar lugar a la creación del salón de baile proyectado por el presidente Trump.

El mandatario minimizó las críticas por la obra y afirmó que el sonido de las máquinas es música para sus oídos y, a su vez, defendió reiteradamente la necesidad de un salón de baile grande en la residencia presidencial. El nuevo espacio permitirá realizar grandes eventos sin necesidad de modificar la estructura original del edificio principal.

En julio, el mandatario afirmó: “interferirá con el edificio actual. Estará cerca, pero sin tocarlo, y respeta plenamente el edificio existente, del cual soy un gran admirador. Es mi favorito. Es mi lugar favorito. Me encanta”.

El proyecto prevé que un corredor ampliado conecte el nuevo salón de baile con la residencia principal, integrando la ampliación sin alterar la fachada histórica.

