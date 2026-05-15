Negociaciones directas entre Israel y Líbano: Estados Unidos aseguró que fue una jornada “productiva y positiva”

Líbano reclamó un alto el fuego efectivo antes de discutir cualquier otro punto (Europa Press)

Estados Unidos reunió a delegaciones de Israel y Líbano en Washington para una nueva ronda de negociaciones directas con el objetivo de renovar el cese del fuego. Un alto funcionario del Departamento de Estado calificó el encuentro como “una jornada completa de conversaciones productivas y positivas” y anunció que habrá más detalles el viernes.

Desde la delegación libanesa, expresaron que el objetivo principal del país consiste en “la consolidación del alto el fuego” y remarcó: “Lo primero es poner fin a la muerte y la destrucción”.

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Las conversaciones se abrieron dos días antes de la fecha prevista para la expiración de la tregua, mientras en el terreno persistieron los enfrentamientos entre el ejército israelí y el grupo terrorista Hezbollah.

Estados Unidos convocó a representantes de ambos países en la sede del Departamento de Estado para intentar consolidar una tregua vigente desde el 17 de abril, aunque los choques armados continuaron durante los días previos al diálogo. Según el Ministerio de Salud libanés, el conflicto dejó cerca de 2.900 muertos, incluidos casi 400 desde la última renovación del cese del fuego.

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La tercera ronda de diálogo contó con la presencia del enviado especial Simon Karam por Líbano y del asesor adjunto de seguridad nacional Yossi Draznin por Israel, bajo supervisión estadounidense. La agenda incluyó la consolidación del cese del fuego, la retirada de fuerzas israelíes del sur del Líbano y la desmovilización futura de Hezbollah.

El temor y la incertidumbre por el grupo terrorista Hezbollah marcan la vida diaria de las comunidades cercanas a la frontera (Reuters)

Las delegaciones mantuvieron posiciones distantes: Israel propuso avanzar hacia la normalización diplomática y el desarme de Hezbollah, mientras la representación libanesa priorizó la seguridad y postergó el debate sobre relaciones plenas.

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En los días previos al diálogo, Israel atacó más de 65 objetivos de Hezbollah en el Líbano, mientras el grupo lanzó drones y cohetes al norte israelí, con saldo de civiles heridos y nuevas evacuaciones.

Durante la reunión, la delegación libanesa reclamó un alto el fuego efectivo como condición para avanzar en los demás puntos, incluido el debate sobre el futuro de las armas de Hezbollah, que se resolvería más adelante en el ámbito político interno.

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El presidente libanés Joseph Aoun reiteró que no accederá a una cumbre directa con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hasta que se logren garantías de seguridad y el retiro de tropas israelíes. Israel, en tanto, insistió en la necesidad de desmantelar a Hezbollah como paso previo a cualquier avance diplomático.

En paralelo a las negociaciones, el presidente estadounidense Donald Trump viajó a China, donde abordó el conflicto de Medio Oriente con el mandatario Xi Jinping. Trump transmitió que Pekín se comprometió a no suministrar armas a Irán y abrió la posibilidad de una eventual mediación china para mantener abierto el estratégico estrecho de Ormuz, clave para el flujo internacional de petróleo.

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Trump y Xi Jinping discutieron el papel de China en la estabilidad regional durante la visita oficial (Reuters)

China, principal comprador del crudo iraní, logró que Teherán autorizara el paso de buques chinos por la zona bajo control de la Guardia Revolucionaria.

(Con información de AFP)

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