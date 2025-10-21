“El teléfono negro 2” arrasa en la taquilla y supera los USD 27 millones en su semana de estreno

“El teléfono negro 2” lidera la taquilla estadounidense con un estreno de 27,3 millones de dólares. (Captura de pantalla)

Durante el fin de semana del 20 de octubre de 2025, “El teléfono negro 2” alcanzó la cima de la taquilla estadounidense con un estreno superior a los 27 millones de dólares, según datos recopilados por Deadline. El lanzamiento de la secuela impacta tanto a la industria del cine como a los estudios, dentro de un contexto de crisis de recaudación en octubre, marcado por el bajo volumen de grandes estrenos.

De acuerdo con informes de Deadline, la película distribuida por Universal Pictures y producida por Blumhouse superó las expectativas iniciales, impulsada por una alta asistencia en la región oeste, el centro-sur y el medio oeste de Estados Unidos. Las cifras, verificadas por la firma ComScore y el análisis de seguimiento en tiempo real de iSpot, muestran el rendimiento más alto de la franquicia. Las estadísticas también reflejan, según la propia distribuidora, una notable participación de la audiencia latino-hispana, que alcanzó el 39% de los espectadores.

El desempeño de “El teléfono negro 2” ocurre durante una temporada en la que otros títulos de diferentes géneros presentan resultados dispares en la taquilla estadounidense. El contexto de competencia incluye producciones de alto presupuesto como “Tron: Ares”, la comedia “Buena fortuna” de Lionsgate y el drama “Después de la caza” de Amazon MGM Studios, todas con recaudos inferiores a las expectativas previas. El mercado se encuentra 11% por debajo respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con el reporte de ComScore citado en el artículo de Deadline.

¿Cuánto recaudó “El teléfono negro 2″ en su primer fin de semana?

La secuela dirigida por Scott Derrickson debutó en 3.411 salas, con una recaudación estimada de 27,3 millones de dólares tras una jornada dominical que superó las proyecciones anteriores. Deadline indicó que el viernes de estreno sumó 11 millones de dólares, el sábado descendió a 9,6 millones y el domingo totalizó 6,58 millones.

El público estuvo mayoritariamente compuesto por hombres (53%), con un segmento constante del 53% de mayores de 25 años respecto a la película original. El 39% de los asistentes al estreno se identificó como latino o hispano, una subida significativa frente al 32% del primer filme. Además, el 75% de la audiencia latina/hispana aconsejó la película a otros, comparado con un 56% de audiencia caucásica, un 62% de afrodescendiente y un 55% de asiáticoamericana.

El alcance lograron robustos niveles de inserción publicitaria. iSpot contabilizó un gasto de 7,2 millones de dólares en campañas lineales, que generaron más de 422 millones de impresiones a través de anuncios en la NFL, MLB y en cadenas como Chicago PD, Survivor y plataformas como Huluween y Dead Meat. La promoción digital incluyó elementos personalizados y eventos en TikTok, además de acciones con influencers que alcanzaron a millones de usuarios.

La secuela de terror supera expectativas en un octubre marcado por la crisis de recaudación en cines. (Crédito: X/@Cinemex)

¿Cuáles fueron las películas más vistas del fin de semana?

Según cifras confirmadas por Deadline, ComScore y Universal Pictures, estas fueron las diez películas más vistas en la taquilla estadounidense durante el fin de semana del 20 de octubre de 2025:

El teléfono negro 2 (Universal): 27,3 millones de dólares (estreno, semana 1) Tron: Ares (Disney): 11,1 millones de dólares (segunda semana, total acumulado 54,5 millones) Buena fortuna (Lionsgate): 6,25 millones de dólares (estreno, semana 1) Una batalla tras otra (Warner Bros.): 4 millones de dólares (cuarta semana, total acumulado 61,9 millones) El hombre del tejado (“Roofman”, Paramount): 3,7 millones de dólares (segunda semana, total acumulado 15,5 millones) Verdad y traición (“Truth & Treason”, Angel Studios): 2,7 millones de dólares (estreno, semana 1) La casa de muñecas de Gabby (Universal): 1,65 millones de dólares (cuarta semana, total acumulado 29,9 millones) El conjuro: Últimos ritos (New Line): 1,57 millones de dólares (séptima semana, total acumulado 175,4 millones) Después de la caza (Amazon MGM Studios): 1,55 millones de dólares (segunda semana, total acumulado 1,77 millones) Alma en llamas (“Soul on Fire”, Sony): 1,3 millones de dólares (segunda semana, total acumulado 5,5 millones)

¿Por qué “El teléfono negro 2″ fue un éxito en taquilla?

El éxito de “El teléfono negro 2” se atribuyó en parte a una campaña de marketing enfocada en comunidades latinas, con anuncios en transmisiones de la Liga MX, emisoras en español y acciones con miembros del reparto como Miguel Mora y Demián Bichir, según lo publicado por Deadline. Se realizaron eventos inmersivos y lanzamientos especiales durante el Fantastic Fest y en Universal Studios, lo que ayudó a fortalecer el interés en la película antes de su llegada a las salas comerciales.

Universal Pictures también realizó una estrategia de impacto en redes sociales y plataformas digitales. Según la consultora RelishMix, la presencia de la secuela en redes estuvo 37% por encima del promedio del género, alcanzando 307 millones de seguidores. Los protagonistas, entre los que se destacan Ethan Hawke y Mason Thames, sumaron millones de seguidores que amplificaron su promoción a través de publicaciones y videos en línea.

Universal Pictures y Blumhouse logran el mejor debut de la franquicia, impulsados por la audiencia latino-hispana. (Blumhouse productions)

¿Cómo les fue a “Tron: Ares”, “Good Fortune” y “After the Hunt” en la taquilla?

“Tron: Ares” de Disney presentó una fuerte caída de 67% en su segundo fin de semana, recaudando 11,1 millones y alcanzando un total nacional de 54,5 millones. La recaudación global llegó a 103 millones de dólares y 4,5 millones de dólares provinieron de salas IMAX. El seguimiento de Deadline muestra que la recuperación de inversión se complica para la franquicia.

“Buena fortuna”, la nueva comedia de Lionsgate dirigida y protagonizada por Aziz Ansari, debutó por debajo de las expectativas con 6,25 millones de dólares en 2.990 cines. El análisis de RelishMix muestra que solo el 19% de la audiencia tenía menos de 25 años y casi la mitad de la asistencia fue de público masculino mayor de 25. Deadline señala que su desempeño afecta a la estrategia de Lionsgate en el segmento de comedias.

“Después de la caza”, drama de Amazon MGM Studios dirigido por Luca Guadagnino, sumó 1,55 millones en 1.238 salas en su segunda semana. La recepción crítica resultó desfavorable y, según datos de Rotten Tomatoes recogidos por Deadline, su aprobación tanto de la audiencia como de especialistas fue baja.

¿Cuáles fueron los datos globales de la taquilla del fin de semana en Estados Unidos?

El fin de semana sumó 67,6 millones de dólares en total para todas las películas en cartelera.

Octubre acumula 288 millones de dólares, un descenso del 11% respecto a 2024, de acuerdo con las cifras de ComScore publicadas por Deadline .

Las películas de terror reúnen hasta la fecha 1.200 millones de dólares en taquilla nacional, la cifra anual más alta desde 2017.

Otros títulos destacados son Una batalla tras otra (Warner Bros.), con un acumulado global de 162,5 millones, y El conjuro: Últimos ritos (New Line), con 175,4 millones en siete semanas de exhibición.

Otras películas como “Tron: Ares” y “Buena fortuna” no alcanzan las expectativas en la taquilla del fin de semana. (Disney)

¿Qué dijeron los productores y estudios sobre el rendimiento de a “El teléfono negro 2″?

En declaraciones recogidas por Deadline, Jim Orr, presidente de distribución nacional de Universal Pictures, aseguró: “El visionario cineasta Scott Derrickson y nuestros socios, los maestros del terror de Blumhouse, han logrado una vez más un triunfo cautivador que cautivó al público este fin de semana”. La medición de ComScore y CinemaScore asignó una calificación B al filme, mientras que PostTrak registró una recomendación definitiva del 63%. Estas cifras reflejan un desempeño positivo en relación con otras películas del género.

La campaña, diseñada para diferenciarse de lanzamientos anteriores de terror como “M3GAN 2.0”, priorizó eventos digitales, colaboraciones con influencers y la participación en experiencias de entretenimiento como Halloween Horror Nights en Universal, buscando consolidar la posición de Blumhouse en el segmento de terror.

¿Qué se espera tras el éxito de “El teléfono negro 2″?

De acuerdo con los reportes de Deadline y las tendencias observadas por ComScore, el resultado de “El teléfono negro 2” reorienta la competencia en el mercado de horror de cara al cierre de 2025. La firma anticipa que títulos próximos, como la secuela de “Cinco noches en Freddy’s”, podrían beneficiarse del mayor interés generado por la franquicia de Blumhouse y la afinidad demostrada por el público hispano y joven. El desempeño ofrece un alivio temporal para los estudios, en un año donde el descenso en la asistencia a salas sigue afectando al resto de las producciones de mayor presupuesto.