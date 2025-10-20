Estados Unidos

Trump anunció que planea sellar un pacto comercial con Xi Jinping en Corea del Sur y viajar a China el año que viene

El mandatario aseguró que ya tienen “más o menos planeado” el encuentro con su homólogo asiático

Trump anunció que planea sellar un pacto comercial con Xi Jinping en Corea del Sur y viajar a China el año que viene (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el lunes que espera alcanzar un acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping, antes de fin de mes, y confirmó que viajará a China a comienzos del próximo año. Las declaraciones se produjeron durante la visita del primer ministro australiano, Anthony Albanese, a la Casa Blanca, en un encuentro centrado en seguridad, comercio y cooperación minera.

“He sido invitado a ir a China, y lo haré a principios del próximo año. Lo tenemos más o menos planeado”, dijo Trump ante la prensa. El mandatario republicano aseguró que su objetivo es cerrar “un acuerdo comercial fuerte y justo con Beijing”, y expresó confianza en que ambas potencias puedan estabilizar sus relaciones tras meses de tensiones por los aranceles y las restricciones tecnológicas.

El encuentro previsto entre Trump y Xi Jinping se celebrará durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que tendrá lugar en Corea del Sur. Será el primer diálogo directo entre ambos líderes desde que Trump inició su segundo mandato. Según funcionarios estadounidenses, el presidente busca un entendimiento que reduzca las fricciones comerciales y establezca nuevas reglas sobre la transferencia de tecnología y el acceso a los mercados.

El mandatario estadounidense evita pronunciarse sobre el apoyo a Taiwán en negociaciones con Beijing (REUTERS/Kevin Lamarque)

En su comparecencia ante los medios, Trump evitó confirmar si el posible acuerdo incluirá alguna referencia a Taiwán, pero afirmó que no prevé una escalada militar por parte de Beijing. “Creo que estaremos bien con China. China no quiere hacerlo”, declaró. “Tenemos lo mejor de todo y nadie se va a meter con eso”, agregó, en alusión al poder militar estadounidense.

El presidente también adelantó que Estados Unidos acelerará la entrega de submarinos de propulsión nuclear a Australia, en el marco del pacto de seguridad AUKUS, una alianza con el Reino Unido destinada a reforzar la presencia aliada en el Indo-Pacífico frente al avance estratégico de China.

Durante la jornada, Trump y Albanese firmaron un acuerdo sobre el suministro de minerales críticos y tierras raras, materiales esenciales para la producción de semiconductores, baterías y tecnologías de defensa. El objetivo del pacto es reducir la dependencia de Washington respecto a Beijing, que controla gran parte de la extracción y procesamiento global de estos recursos.

“El acuerdo de hoy sobre minerales críticos y tierras raras supone un paso más para llevar nuestra relación al siguiente nivel”, declaró Albanese, quien destacó la importancia de fortalecer las cadenas de suministro entre ambas economías.

Trump planea acelerar la entrega de submarinos nucleares a Australia para fortalecer la alianza en el Indo-Pacífico

La visita del líder australiano subraya el doble enfoque de la Casa Blanca: reforzar las alianzas regionales mientras busca reconfigurar la relación económica con Beijing. Aunque persisten disputas por los aranceles, las sanciones y el control de las exportaciones tecnológicas, Trump reiteró que su prioridad es mantener un canal de diálogo abierto con Xi Jinping.

“Quiero ser justo con China. Tenemos una gran relación”, afirmó el mandatario. “Creo que lograremos un entendimiento que beneficie a ambos países”.

