Persisten los interrogantes contra el cantante D4vd después de que se encontrara el cuerpo de una adolescente en su Tesla

El vehículo Tesla de D4vd fue pieza central de la investigación tras el hallazgo del cuerpo de una adolescente. (Instagram/d4vd/Riverside Sheriff)

La aparición del cuerpo de una adolescente en el vehículo de D4vd, artista conocido por su éxito en redes, generó un profundo misterio alrededor del cantante estadounidense. El hallazgo de los restos de Celeste Rivas Hernandez en el maletero delantero de su Tesla, descubierto en Hollywood en septiembre, marcó el abrupto freno de la ascendente carrera del joven músico.

D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, alcanzó la popularidad mundial tras autogestionar el inicio de su carrera musical desde el armario de su hermana, combinándolo con un empleo en Starbucks.

La viralidad de su sencillo “Romantic Homicide” en TikTok y sus millones de seguidores lo llevaron a una gira internacional y a firmar contratos con sellos como Darkroom Records, Universal Music Group y Sony Music Publishing. Sin embargo, la investigación policial que se abrió tras el descubrimiento del cadáver involucró al artista en un caso de alto perfil, según revelaciones de BBC News.

Aún no se conoce la causa oficial de muerte; las autoridades indicaron que el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. (Captura de pantalla/KABC)

La víctima, una joven de quince años, fue identificada como Celeste Rivas Hernandez. Residente de Lake Elsinore, situada a aproximadamente 120 kilómetros de Hollywood, fue reportada desaparecida por su familia en varias ocasiones desde 2024. Su madre distribuyó afiches con su imagen y publicó súplicas para su regreso en redes sociales. “Cada vez que se fugaba, eventualmente regresaba y retomaba su vida como estudiante de secundaria”, explicó un familiar al Los Angeles Times.

La condición en la que se halló el cuerpo complicó las labores forenses. El médico forense del condado describió que los restos estaban “severamente descompuestos”, lo que obligó a posponer la determinación oficial de la causa de muerte. “La autopsia aún no arrojó resultados concluyentes y podría requerir varios meses”, declaró la oficina del forense a BBC News.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene el caso abierto y no identificó sospechosos ni personas de interés en las semanas posteriores al hallazgo. “Resulta cada día más inusual que no haya arrestos ni información pública”, indicó Neama Rahmani, abogado y exfiscal de Los Ángeles, en declaraciones recogidas por BBC News. Este vacío informativo desencadenó especulación pública y alimentó la atención de seguidores y entusiastas del true crime.

Celeste Rivas Hernandez, de 15 años, fue encontrada sin vida en el maletero delantero de un auto en Hollywood. (Instagram: @D4vd/Riverside Sheriff)

Entre los elementos que vinculan a la adolescente con el cantante destaca un tatuaje con la inscripción “Shhh...” en el dedo índice de ambos. Testimonios de allegados citados en diversos medios sugieren que Rivas Hernandez mantenía algún tipo de relación con Burke.

Una exprofesora, mediante un video viral, adjudicó su última desaparición a un supuesto noviazgo con un músico conocido. De acuerdo con familiares y amigos, la joven mencionó que salía con un artista cuyo nombre era David, pero ni el músico ni la policía comentaron sobre la naturaleza de esa relación.

En el marco de la investigación, la policía inspeccionó la residencia que D4vd rentaba en Hollywood Hills. Allí, los agentes confiscaron un DVR con registros audiovisuales del sistema de seguridad. Adicionalmente, se destacó que los automóviles Tesla cuentan con avanzados sistemas de rastreo y cámaras, lo que podría dar acceso a evidencia relevante para las autoridades, como mencionó Rahmani a ABC News: “el potencial de contar con imágenes o registros digitales en este caso es significativo”.

El propietario de la vivienda, Malden Trifunovic, contrató un investigador privado. “No hay ninguna duda de que se cometió un delito. Ella no se colocó sola en el maletero ni movió el vehículo donde fue hallado”, aseguró Trifunovic en diálogo con BBC News.

Kali Uchis retirará su colaboración con D4vd. (Instagram/Kali Uchis)

Frente a la presión mediática y la incertidumbre, el representante legal del cantante, Blair Berk, comunicó que su cliente “coopera plenamente con las autoridades” y prefirió abstenerse de declaraciones públicas, al igual que los sellos discográficos relacionados y Sony Music Publishing.

Tras el incidente, la casa discográfica suspendió la promoción del segundo álbum de D4vd y varias marcas, como Hollister y Crocs, dieron por finalizadas sus campañas con el artista. La cantante Kali Uchis también retiró de circulación su colaboración con Burke.

El impacto del caso hizo que el músico cancelara presentaciones y que sectores de la industria tomaran distancia en espera de avances sobre la investigación.

Mientras persiste la incógnita sobre el vínculo de D4vd con la muerte de Rivas Hernandez, la familia de la joven organizó una colecta digital para costear los gastos funerarios y expresó su dolor por la pérdida. “Estamos devastados por esta tragedia”, publicaron en redes sociales, en tanto las pesquisas oficiales no arrojaron novedades desde finales de septiembre.

“Lo más desconcertante no es tanto la conexión con el famoso, sino la ausencia de información por parte de la policía”, puntualizó Neama Rahmani. El entorno del cantante, en particular su exmánager Josh Marshall, también aclaró que no posee relación con el caso y repudió cualquier rumor circulante.