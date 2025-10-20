Estados Unidos

Entró en vigor la nueva versión más rigurosa del examen de civismo para naturalización en EEUU

Desde el 20 de octubre rige una nueva prueba cívica para quienes aspiran a la nacionalidad estadounidense, que exige responder correctamente más preguntas y abarca una gama más amplia de temas

Rossana Marín

Por Rossana Marín

Guardar
El nuevo examen para la
El nuevo examen para la ciudadanía estadounidense amplía el banco a 128 preguntas y exige acertar 12 de 20. (REUTERS/Brendan McDermid)

El endurecimiento del proceso de obtención de la ciudadanía impacta desde este lunes 20 de octubre a poseedores de Green Card en Estados Unidos, quienes ahora deberán enfrentar una versión más rigurosa del examen de civismo para naturalización.

De acuerdo con Newsweek, la medida se formalizó con la entrada en vigencia del nuevo examen, que aumenta el nivel de exigencia para quienes aspiran a la nacionalidad estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó desde el 20 de octubre la Prueba de ciudadanía para la naturalización 2025, destinada a evaluar en mayor profundidad el conocimiento sobre historia y gobierno estadounidense de los aspirantes. Además, a quienes presenten la solicitud de ciudadanía con el formulario N-400 en fechas posteriores se les someterá también a revisiones sobre su carácter moral.

Solicitantes de la Green Card
Solicitantes de la Green Card que apliquen tras el 20 de octubre se enfrentarán a una prueba más estricta según el USCIS. (Freepik)

Más contenido y dificultad

Un aumento en el contenido y la dificultad caracteriza esta versión. El examen amplía el banco de preguntas de 100 a 128 preguntas posibles, de las que los aspirantes deberán responder correctamente 12 de las 20 planteadas durante la entrevista de ciudadanía.

Antes, bajo la prueba de 2008, bastaba con acertar 6 de 10 preguntas extraídas aleatoriamente de una selección menor. “Las modificaciones al examen de naturalización podrían volverlo más difícil para algunos aplicantes”, explicó Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Inmigración del Migration Policy Institute, en declaraciones reproducidas por Newsweek.

El USCIS informó que el nuevo estándar será exigible únicamente para quienes presenten sus solicitudes de ciudadanía tras la fecha señalada. Aquellos que hayan iniciado el trámite anteriormente continuarán bajo los parámetros previos.

Para adultos mayores de 65 años con más de dos décadas como residentes legales, se habilitó una versión modificada del examen: 10 preguntas elegidas entre 20 posibles, ambas provenientes tanto del cuestionario 2008 como el 2020.

El USCIS exige ahora que
El USCIS exige ahora que los aspirantes muestren conocimiento profundo sobre historia y gobierno de Estados Unidos. (Archivo)

La agencia federal mantiene la modalidad de “aprobado/reprobado” para el examen: el funcionario de inmigración interroga hasta que el candidato acierta las 12 necesarias o falla en 9, situación en la que se determina el rechazo. Quienes no superen esta evaluación disponen de una segunda oportunidad, pero un segundo fallo deriva en la negativa a su petición de ciudadanía.

El USCIS advirtió sobre la posibilidad de revocatoria de la Green Card en caso de detectarse “problemas legales o de elegibilidad”, una política usada especialmente para expulsar a residentes involucrados en antecedentes criminales.

Matthew Tragesser, portavoz del USCIS, declaró al medio que “la ciudadanía estadounidense es la más sagrada del mundo y solo debe otorgarse a quienes abracen plenamente nuestros valores y principios como nación. Asegurando que solo quienes cumplen todos los requisitos de elegibilidad, incluyendo la competencia en inglés y civismo, acceden a naturalizarse, el pueblo estadounidense puede confiar en que los nuevos compatriotas se encuentran plenamente integrados y contribuirán a la grandeza de América”.

Oficiales de inmigración pueden negar
Oficiales de inmigración pueden negar la ciudadanía si detectan problemas de elegibilidad o antecedentes penales en los residentes permanentes. (REUTERS/Shannon Stapleton)

Las modificaciones se implementan en línea con antecedentes recientes. Durante el primer mandato de Donald Trump, una versión del cuestionario vigente fue introducida inicialmente, mientras que bajo la administración de Joe Biden se restauró la edición 2008.

El temario actualizado incluye tópicos considerados más complejos sobre acontecimientos históricos, símbolos nacionales y funcionamiento gubernamental, algunos susceptibles a cambios en función de elecciones o designaciones judiciales.

La normativa ya se encuentra vigente desde el 20 de octubre y constituye uno de los pasos más significativos en el proceso de reformulación del sistema migratorio de Estados Unidos desde el enfoque de la administración republicana, según analizó Newsweek.

Temas Relacionados

Green CardCiudadanía americanaNacionalidad estadounidenseExamen de naturalizaciónUSCISestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Wall Street cerró con ganancias por las expectativas de desescalada entre Estados Unidos y China

Las acciones europeas cerraron al alza el lunes

Wall Street cerró con ganancias

Este es el top 10 de series en Paramount+ Estados Unidos para disfrutar acompañado

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Paramount+ para estar a la altura de la competencia

Este es el top 10

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Estados Unidos hoy

En la guerra por el streaming, las series de televisión se han convertido en un elemento importante para Netflix, que busca seguir gustando a los usuarios

Estas son las series mas

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Con estas historias, Hulu busca mantenerse en el gusto de los usuarios

Las producciones más populares de

Disney World se despide de un icónico monumento que permaneció en su parque durante décadas

Varios visitantes compartieron imágenes en redes sociales junto a la emblemática sección del parque que será sustituida por nuevas atracciones

Disney World se despide de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rechazaron el pedido de una

Rechazaron el pedido de una comunidad mapuche de acudir a la Corte Suprema para que revise condenas por usurpación

Milei hará sus últimos actos en Córdoba y Rosario: el mensaje de esperanza y el pedido al electorado

Todo lo que declaró Cristian Graf, acusado de encubrir el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

San Miguel: un conductor atropelló a un motociclista tras una discusión, intentó huir y lo atraparon

INFOBAE AMÉRICA
El nuevo líder militar de

El nuevo líder militar de Madagascar nombró a un empresario como primer ministro tras el golpe de Estado

Reino Unido otorgará nuevos poderes a sus fuerzas armadas para derribar drones sospechosos en sus bases militares

Rodrigo Paz anunció que Bolivia restablecerá las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras 17 años de ruptura

Ecuador: Los Lobos expanden su control en Manabí con falsos operativos y alianzas criminales

¿Por qué ganó Rodrigo Paz en Bolivia? Las claves detrás de una elección que consolida la sorpresa de la primera vuelta

TELESHOW
El cómplice y cariñoso saludo

El cómplice y cariñoso saludo de Wanda Nara a Damián Betular por su cumpleaños

María Rosa Fugazot habló del dolor por la muerte de su hijo René Bertrand: “Es un agujero muy difícil de cubrir”

A pura emoción al final de la función de Rocky: la reacción de Nicolás Vázquez con un niño santafesino

Chechu Bonelli estaría iniciando un apasionado romance con un famoso conductor: las imágenes en un boliche porteño

Los guitarristas de Guns N’ Roses en una particular producción de fotos en el Cementerio de la Recoleta