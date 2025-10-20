Disney World se despide de un icónico monumento que permaneció en su parque durante décadas

La demolición corresponde a los planes de remodelación del parque. (Foto AP/John Raoux, Archivo)

El icónico arco de Disney’s Hollywood Studios en Walt Disney World ha sido demolido, marcando el fin de una estructura emblemática que estuvo en pie durante más de tres décadas. La demolición comenzó tras el cierre definitivo del área Animation Courtyard, cerrada en septiembre como parte de una transformación general del parque. Fotografías difundidas por medios especializados muestran que tanto los arcos laterales como el letrero superior ya han sido retirados, dejando expuesta la estructura interna de acero y los sistemas eléctricos de la construcción.

El arco fue un símbolo para muchos visitantes desde la inauguración de Disney-MGM Studios en 1989, punto de entrada a la Animation Courtyard y referencia visual del estilo hollywoodense que caracterizaba esa sección del parque. La estructura atravesó varios cambios a lo largo de los años: en 2008, la señalización cambió de “Disney MGM Studios” a “Disney Hollywood Studios”, y la figura original de Mickey Mouse fue eliminada en una modificación posterior. A pesar de estos ajustes, el arco se mantuvo hasta que el parque reabrió sus puertas un sábado por la mañana sin la icónica entrada.

La decisión se enmarca en una serie de renovaciones dentro de Walt Disney World, inaugurado en 1971 y visitada por millones de personas cada año. La empresa no publica datos oficiales de asistencia, pero el Theme Index 2024 indicó que el parque Magic Kingdom recibió 17,7 millones de visitas en 2023, frente a 12,7 millones en 2021.

Motivaciones detrás de la demolición

Disney decidió demoler el icónico monumento que estuvo disponible desde 1989. (Wikimedia Commons/Jedi94)

La eliminación del arco responde a la reconfiguración de la zona, que dará paso al nuevo Walt Disney Studios Lot, inspirado en la sede real de Disney ubicada en Burbank, California. Este nuevo espacio incluirá zonas de descanso con sombra, experiencias inmersivas relacionadas con la animación y la apertura de nuevas áreas temáticas. A su vez, el área conocida como Muppet’s Courtyard será reemplazada por Monstrópolis, una ciudad ficticia inspirada en la franquicia Monsters, Inc.

Además, la zona de Star Wars: Launch Bay cerró el mes pasado para convertirse en una nueva experiencia dedicada a la animación de Disney. La demolición se está realizando por fases: primero se retiraron los letreros y lámparas, después los pequeños arcos laterales y finalmente la estructura principal.

Cambios recientes en Animation Courtyard

Una de las nuevas áreas del parque estará dedicada a Monsters Inc. (Captura de pantalla Disney Pixar)

El área de Animation Courtyard cerró definitivamente el 24 de septiembre. Allí funcionaron espacios como Star Wars: Launch Bay y el teatro Disney Jr., cuyas actividades cesaron en los últimos meses. El teatro será rebautizado como Studio Theater y continuará albergando un espectáculo, mientras que el resto del patio será reimaginado con nuevos espacios y personajes.

En el lugar donde se encontraba el Launch Bay abrirá en 2026 una nueva versión de The Magic of Disney Animation. Esta atracción permitirá observar áreas “intervenidas” por personajes animados, actividades de dibujo y un parque infantil temático de Alicia en el País de las Maravillas, entre otras propuestas. El diseño de la fachada se basará en el Roy E. Disney Animation Building en California.