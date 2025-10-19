El momento en el que un influencer de TikTok puso en peligro su vida al saltar a un recinto de elefantes en Pittsburgh

El influencer saltó hacia un recinto de elefantes de manera imprudente, lo que puso en peligro su vida, de acuerdo con las autoridades. (TikTok: justnoah.t)

El influencer Noah Thomas, de 19 años, enfrenta diversas acusaciones tras un incidente en el Pittsburgh Zoo & Aquarium ocurrido el 21 de septiembre, donde presuntamente ingresó a la zona destinada a los elefantes sin autorización. Según el contenido difundido en su perfil de TikTok, Thomas saltó una barrera y se aproximó peligrosamente al animal, mientras otros visitantes observaban la escena. En el video se aprecia cómo el elefante reacciona, lo que llevó a Thomas a retroceder y finalmente sobrepasar otra vez la valla.

El material audiovisual, que quedó registrado en redes sociales, fue también publicado en Instagram con la leyenda “casi comida de elefante” y autodenominándose como “saltador profesional de barreras”. El video permaneció en TikTok, mientras que la publicación en Instagram fue retirada poco después del incidente. El joven presuntamente no contaba con boleto, accediendo junto a una mujer por una salida temporal utilizada durante obras de remodelación.

Cargos presentados contra Thomas incluyen delitos graves de tercer grado, como causar o poner en riesgo una catástrofe, allanamiento y conspiración, así como delitos menores de segundo grado por poner en peligro a personas, crueldad hacia los animales y robo de servicios, según registros de la policía de Pittsburgh. Hasta el 19 de octubre, Thomas no se ha entregado a las autoridades ni ha emitido una declaración pública sobre lo ocurrido.

Acceso sin autorización y recorrido dentro del zoológico

Thomas enfrenta diversos cargos judiciales, entre los que se incluyen algunos relacionados con crueldad animal. (TikTok: justnoah.t)

De acuerdo con la denuncia penal, Thomas anduvo en compañía de una mujer en el recinto del zoológico, accediendo por una salida en remodelación que no estaba habilitada para el público sin el correspondiente ticket. Una vez dentro de la instalación, ambos se dirigieron directamente hacia el recinto de elefantes, donde Thomas saltó la cerca de seguridad que protegía el área de los paquidermos e intentó avanzar entre las rejas internas, momento en el que el animal reaccionó de forma brusca.

Las imágenes captadas muestran cómo el elefante golpea la barrera y lanza la trompa en dirección a Thomas, quien se retira al percatarse del riesgo. Luego de estos hechos, Thomas logra volver a la zona para los visitantes y se aleja, mientras varios presentes —entre ellos adultos y menores— fueron testigos y notificaron de inmediato a empleados del zoológico.

Respuestas institucionales y consecuencias legales

Las autoridades presentaron cargos formales contra la estrella adolescente de TikTok debido a la peligrosidad de sus actos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal de seguridad del zoológico localizó a Thomas y a la mujer acompañante en el área del acuario, por lo que ambos fueron escoltados hasta la salida. Los agentes identificaron el vehículo en el que abandonaron el lugar y registraron el número de matrícula para fines de la investigación. La policía incluyó estos datos en los documentos judiciales y se mantuvo en contacto con la fiscalía del condado de Allegheny para avanzar con las diligencias correspondientes.

Un portavoz del Pittsburgh Zoo & Aquarium declaró que el asunto se encuentra bajo revisión de la policía y la fiscalía. Las autoridades del zoológico sostuvieron que la acción de Thomas representó un peligro tanto para él mismo como para los visitantes y el propio animal, subrayando la seriedad de los hechos y la cooperación activa con las investigaciones.

La cuenta pública de Thomas reúne otros videos, incluyendo entrevistas en Youngstown, Ohio, así como registros de su presencia en un supermercado Dollar General donde se había registrado un accidente vehicular en fechas recientes. Dichas grabaciones y su actividad frecuente en plataformas digitales han sido citadas por las autoridades en la documentación presentada.