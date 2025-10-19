Estados Unidos

Apuñaló a la clienta delante de ella con un cuchillo que compró porque ‘se demoró’ pagando

El ataque ocurrió en Nueva Jersey, en el estacionamiento de una famosa cadena de descuentos a nivel nacional tras una disputa dentro de la tienda

Por Daniela Mérida

Las autoridades brindaron atención médica
Las autoridades brindaron atención médica de emergencia a la víctima apuñada en Nueva Jersey. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una disputa en la fila de cajas de una tienda Marshalls en Kearny, Nueva Jersey, terminó con una agresión. De acuerdo con la policía local, una mujer identificada como Amber Thompson, de 25 años, fue detenida luego de presuntamente comprar un juego de cuchillos y utilizar uno de ellos para apuñalar a otra clienta en el estacionamiento del establecimiento. El ataque ocurrió luego de que Thompson se molestara porque consideró que la otra cliente demoraba demasiado en el proceso de pago.

Según los reportes policiales, la discusión comenzó cuando Thompson amenazó a la víctima mientras esperaban en la fila. La mujer agredida, que se encontraba acompañada de su familia, decidió salir de la tienda y dirigirse hacia su vehículo. Fue entonces cuando Thompson, tras adquirir el set de cuchillos en el local, persiguió a la víctima y la atacó con varias puñaladas en el estacionamiento.

La persona lesionada recibió asistencia médica y fue trasladada a un hospital con heridas que no ponen en riesgo su vida. Por su parte, la policía local informó que Thompson fue localizada escondida en el baño de la tienda, donde hallaron el arma utilizada sobre una mesa para cambiar bebés. Thompson enfrenta cargos de asalto agravado, posesión ilegal de armas y otros delitos relacionados.

Investigación en curso y declaraciones oficiales

No se sabe si Thompson
No se sabe si Thompson cuenta con antecedentes penales o psiquiátricos que expliquen su comportamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un portavoz de Marshalls declaró a ABC News: “Estamos al tanto del incidente ocurrido en el estacionamiento exterior de nuestra tienda la semana pasada. En Marshalls, la seguridad de nuestros colaboradores y clientes es prioritaria, y agradecemos la rápida respuesta del Departamento de Policía de Kearny”. La investigación de las autoridades locales continúa.

Según el Código Penal de Nueva Jersey, los delitos de asalto agravado y posesión ilegal de armas pueden implica rpenas de prisión significativas. El asalto agravado está tipificado como un delito de segundo o tercer grado, lo que puede llevar a una condena de entre 5 y 10 años de cárcel, mientras que los cargos por posesión ilegal de armas también conllevan sanciones penales severas. Además, la existencia de factores agravantes, como el uso de un arma durante la comisión del delito y la presencia de menores en el lugar de los hechos.

¿Qué es Marshalls?

La cadena de descuentos es
La cadena de descuentos es una de las más populares en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marshalls es una cadena de tiendas de descuento especializada en la venta de ropa, calzado, artículos para el hogar, juguetes y productos de belleza. La empresa pertenece al grupo TJX Companies, Inc., y su modelo de negocio se basa en ofrecer productos de marcas reconocidas a precios más bajos que los de otras tiendas departamentales.

Fundada en 1956, Marshalls cuenta con más de 1.000 establecimientos distribuidos en diversas regiones de Estados Unidos, incluyendo estados como Nueva York, Florida, Texas, California y Nueva Jersey, así como en Puerto Rico y Canadá. Sus tiendas se ubican principalmente en centros comerciales y zonas suburbanas.

