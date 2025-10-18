Detectan en Estados Unidos los primeros casos de una variante más grave de la viruela del mono

Detectan en California los primeros casos de mpox clado I sin antecedentes de viaje en EE.UU. (REUTERS/Justin Makangara)

Los primeros casos estadounidenses de una variante potencialmente más grave de mpox sin antecedentes de viaje han sido detectados en California, según informaron autoridades sanitarias locales esta semana. El hallazgo afecta principalmente a adultos residentes del área de Los Ángeles y ha prendido alertas entre los expertos en salud pública por la posibilidad de transmisión comunitaria de una cepa asociada a mayor severidad y mortalidad.

De acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, se confirmó que un paciente se encuentra en recuperación domiciliaria tras haber sido hospitalizado por haber contraído mpox clado I, variante cuya circulación se concentra habitualmente en regiones de África Central y Oriental. Esta notificación, reproducida por CBS News, fue precedida por un reporte similar de la Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach, donde también se identificó un caso sospechoso de adquisición local en el mismo condado durante la semana.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la gran mayoría de los casos estadounidenses registrados previamente de clado I de mpox correspondía a personas con antecedentes de viaje reciente a zonas endémicas de África central, a diferencia de los episodios nuevos reportados públicamente entre octubre y septiembre, que sugieren transmisión dentro del país.

¿Qué es el mpox clado I y cuáles son sus síntomas?

El mpox, nombre recientemente adoptado para sustituir “viruela del mono”, se divide en dos clados principales: clado I y clado II. De acuerdo con la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, la variante clado I se asocia con tasas de fatalidad superiores, en torno a 1%-10%, dependiendo de la región y la población afectada, mientras el clado II, causante mayoritario del brote internacional de 2022, presenta una letalidad entre 1% y 4%. Además, la forma clado I suele detectarse en niños en la República Democrática del Congo, escenario distinto al observado con clado II, cuya incidencia pediátrica resulta mucho menor.

La CDC informa que, hasta septiembre de 2025, se han reportado al menos seis casos de clado I en los Estados Unidos, todos relacionados con viajes internacionales hasta fechas recientes. No obstante, el aislamiento de casos sin antecedentes de desplazamiento a África Central en los condados de Los Ángeles sugiere un posible cambio en el patrón epidemiológico.

Autoridades sanitarias alertan sobre posible transmisión comunitaria de variante más grave de mpox en Los Ángeles. (NIAID/Handout vía REUTERS)

¿Cuál es la diferencia entre el clado I y el clado II de mpox?

Gravedad: Mientras el clado II es responsable de la mayoría de los casos recientes y tiende a provocar cuadros menos severos, el clado I se vincula a síntomas más agudos y mayor probabilidad de complicaciones.

Letalidad: La tasa de mortalidad para el clado I, según fuentes médicas institucionales, puede alcanzar el 10%.

Distribución etaria: El clado I se detecta con frecuencia en niños en África Central, mientras que el clado II afecta principalmente a adultos jóvenes.

Presentación clínica: La escuela Johns Hopkins señala que los sarpullidos asociados al clado I cubren frecuentemente el rostro y el torso, a diferencia de las manifestaciones cutáneas del clado II, que suelen estar más localizadas.

¿Cómo se transmite el mpox clado I en Estados Unidos?

En su declaración, Muntu Davis, responsable de salud del Condado de Los Ángeles, señaló que “la identificación de casos de clado I de mpox, con potencial para desarrollar enfermedad más grave, es motivo de preocupación”. CBS News agrega que la transmisión del virus ocurre por “contacto cercano personal (relaciones sexuales, masajes o caricias) y dentro de domicilios o mediante objetos usados en común”.

El CDC mantiene la recomendación de vigilancia especialmente en sectores considerados de riesgo elevado, como hombres que tienen sexo con hombres y personas inmunodeprimidas. “La detección temprana, el diagnóstico y la vacunación son esenciales para frenar la propagación del virus”, afirmó Davis, citado por CBS News.

La principal medida preventiva es la aplicación de las dos dosis de la vacuna JYNNEOS, cuya disponibilidad ha sido reforzada tras el brote mundial de 2022. Esta vacuna protege contra ambas variantes, aunque su eficacia en el caso del clado I sigue bajo monitoreo internacional.

El mpox clado I, asociado a mayor letalidad, preocupa a expertos por su aparición local en Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

¿Qué dicen los CDC sobre los casos recientes de mpox clado I?

Las autoridades sanitarias federales y estatales han reforzado los sistemas de vigilancia epidemiológica, según el monitoreo periódico de la CDC y la activación de protocolos locales para la detención de nuevos casos. Tanto en Nueva York como en Washington, donde se identificó el virus a través de análisis de aguas residuales, no se ha determinado transmisión sostenida fuera de los casos importados, detalla el organismo nacional en su última evaluación.

El riesgo para la población general se mantiene bajo, de acuerdo con las evaluaciones oficiales, aunque se han reiterado los llamados a la vigilancia médica y al refuerzo de la vacunación, en particular en comunidades vulnerables o históricamente más impactadas por el virus.

¿Cuáles son las recomendaciones para prevenir el mpox clado I?

Entre dos y tres semanas después del contacto con un caso positivo, las personas afectadas pueden experimentar fiebre, escalofríos, fatiga, dolor muscular y la aparición de un sarpullido. Según los datos recabados por la CDC y la Escuela Johns Hopkins, los casos de clado I pueden desarrollar un rash más extendido, cubriendo zonas como el rostro, el tórax y las extremidades.

CDC refuerza vigilancia epidemiológica tras casos de mpox clado I sin vínculo con África Central. (REUTERS/Ngendakumana Evrard/File Photo)

¿Cuál es el impacto del mpox clado I en el futuro de la salud pública en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses continúan el monitoreo a través de pruebas clínicas y análisis de aguas residuales en ciudades que han registrado presencia del virus. Los protocolos de salud pública insisten en la detección temprana y el aislamiento de casos sospechosos como mecanismos clave para evitar cadenas de transmisión local. De acuerdo con las fuentes oficiales y los últimos reportes de CBS News y la CDC, se solicita acudir a un centro de salud ante cualquier síntoma compatible y reforzar las prácticas de prevención en ámbitos personales y comunitarios.

La vigilancia epidemiológica permanente y la capacidad de respuesta rápida seguirán siendo prioridad entre las agencias estadounidenses. Los expertos consultados coinciden en que la combinación de alerta clínica, seguimiento de contactos y programas de inmunización compondrán la respuesta oficial frente a los nuevos desafíos que presenta el mpox clado I.