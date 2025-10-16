Estados Unidos

Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

El mandatario estadounidense envió un mensaje contundente a pocos días de la firma del acuerdo de paz en el enclave. Esta semana fue difundido un video que confirma ejecuciones sumariales públicas

Guardar
Donald Trump advirtió al grupo
Donald Trump advirtió al grupo terrorista Hamas sobre una intervención militar en Gaza si continúa matando civiles

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este jueves con una intervención militar contra el grupo terrorista Hamas en Gaza si la organización continúa matando civiles en el enclave, en declaraciones publicadas en la red social Truth Social. Trump, principal facilitador del acuerdo que esta semana puso fin a la guerra entre Israel y Hamas, afirmó: “Si Hamas continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!” En Truth Social agregó que “no tendremos otra opción que ir a matarlos” si las hostilidades persisten.

Más tarde, Trump aclaró Estados Unidos no intervendrá militarmente en la Franja de Gaza: “No dije quién entraría, pero alguien lo haría”, declaró Trump. “No seremos nosotros, no tendremos que hacerlo. La gente muy cercana lo hará con mucha facilidad, pero bajo nuestros auspicios”.

El mensaje se produce después de que el grupo terrorista Hamas difundió el martes un video en el que ejecuta sumariamente a presuntos colaboradores en plena calle de Ciudad de Gaza, episodio que elevó la preocupación internacional en torno a los derechos humanos y la estabilidad durante la tregua. Videos compartidos en redes sociales muestran la ejecución de personas maniatadas durante enfrentamientos entre la policía de Hamas y milicias locales acusadas de colaborar con Israel.

El mensaje de Trump en
El mensaje de Trump en Truth Social: "Si Hamas continúa asesinando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que entrar y matarlos. ¡Gracias por su atención a este asunto!"

En este contexto, Hossam al-Astal, líder de una milicia divergente en Khan Younis, al sur de Gaza, exhortó a la comunidad internacional a actuar. En un video obtenido por The Times of Israel, agradeció al presidente estadounidense por sus esfuerzos a favor del alto el fuego, pero pidió que ahora se proteja a los habitantes de Gaza del propio Hamas. Al-Astal sostuvo que el grupo terrorista Hamas “está asesinando a cientos de niños, mujeres, jóvenes y ancianos”, y equiparó sus acciones a las del grupo ISIS. Sostuvo que su milicia no busca gobernar Gaza ni obtener influencia, sino promover un gobierno civil para beneficio de los residentes.

El miércoles, el jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), Brad Cooper, instó “firmemente” a Hamas a poner fin a la violencia contra civiles en Gaza y aprovechar la “oportunidad histórica” de alcanzar la paz mediante el desarme incondicional, en un mensaje publicado en X. Cooper transmitió sus inquietudes a los mediadores en Egipto que negocian la implementación del plan de paz impulsado por Donald Trump, y señaló que esta oportunidad debe materializarse con el cumplimiento estricto del plan de 20 puntos de la Casa Blanca.

Los terroristas de Hamas ejecutaron públicamente a siete hombres en Gaza poniendo en riesgo el cese el fuego

El alto el fuego en Gaza vigente arrancó el viernes pasado, abriendo la primera fase del plan estadounidense, que contempla el fin de los ataques, la liberación de rehenes israelíes y prisioneros palestinos y una retirada parcial de las tropas israelíes. El acuerdo, aceptado por Israel y Hamas con la mediación de Trump, exige también la entrega de los rehenes fallecidos, aunque hasta ahora Hamas solo ha devuelto 4 de los 28 cuerpos retenidos, generando nuevas tensiones sobre el cumplimiento de lo pactado. De avanzar, la siguiente etapa prevé la desmilitarización de Gaza, la llegada de una fuerza internacional de estabilización y un programa de reconstrucción con respaldo de países árabes.

Trump, además, advirtió públicamente al grupo terrorista Hamas que si no entrega las armas serán obligados a hacerlo rápidamente y por la fuerza. Según el mandatario, Hamas se ha comprometido “al más alto nivel” a cumplir con el desarme, según declaraciones suyas recogidas por medios estadounidenses.

Temas Relacionados

Gaza Donald Trump Hamas Israel Ciudad de Gaza Khan Younis Intervención militar Acuerdo de paz Brad Cooper Comando Central de Estados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Una mujer murió luego de que su amigo la convenciera de jugar a la ruleta rusa y apuntarla con su revólver

Las autoridades de Cincinnati señalaron que el grupo estaba jugando cartas cuando decidieron cambiar de actividad

Una mujer murió luego de

Un adolescente de Florida fingió su secuestro, se disparó a sí mismo y culpó a los cárteles mexicanos

Las autoridades arrestaron al joven tras lograr recrear los hechos y demostrar que todas las heridas que sufrió fueron autoinfligidas

Un adolescente de Florida fingió

Wall Street cerró a la baja en una semana marcada por la inestabilidad

Las acciones estadounidenses se desplomaron tras otra jornada turbulenta

Wall Street cerró a la

Putin advirtió a Trump sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

El presidente ruso trasladó a su par estadounidense que la entrega de misiles a Kiev dañaría las relaciones y obstaculizaría el proceso de paz. Donald Trump aseguró que considerará la postura de Moscú en su inminente reunión con Volodimir Zelensky en Washington

Putin advirtió a Trump sobre

Autoridades encuentran USD 14,7 millones en cocaína escondidos en un camión en la autopista de Florida

Los agentes interceptaron el transporte tras recibir información de inteligencia sobre actividades vinculadas al tráfico de narcóticos en carreteras del sur del país

Autoridades encuentran USD 14,7 millones
ÚLTIMAS NOTICIAS
Le robaron una caja de

Le robaron una caja de herramientas en plena congestión de la General Paz, corrió al ladrón y salió en vivo por televisión

A tres meses del incendio en un depósito clandestino de La Plata, las pericias confirmaron por qué se produjo

Tres docentes argentinos representaron al país en la cumbre de Educadores de Iberoamérica en Madrid

Video: así fue el momento del choque de un camión contra el puente peatonal en la avenida General Paz

“No quiero robar, quiero trabajar y estar bien”: un detenido se trepó a la antena de una comisaría y pidió ayuda para superar su adicción

INFOBAE AMÉRICA
Israel anunció que el paso

Israel anunció que el paso fronterizo de Rafah probablemente reabrirá el domingo

Donald Trump anunció planes para construir un Arco del Triunfo en Washington

Putin advirtió a Trump sobre el posible suministro de misiles Tomahawk a Ucrania

El FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará el 100% del PIB en 2029, su máximo desde 1948

El primer ministro francés Sébastien Lecornu superó dos mociones de censura y ganó aire para negociar el presupuesto

TELESHOW
Cazzu reveló el significado del

Cazzu reveló el significado del tatuaje que lleva en su cara y contó en homenaje a quién se hará el próximo

Marcelo Tinelli responde luego que Magaly Medina rechazara conocerlo: “Magaly es brava y nos tiene ahí en la mira”

La abogada de Mauro Icardi expresó la preocupación del futbolista por el nuevo novio de Wanda Nara: “A los chicos no hay que tocarlos”

La reacción de Daniela Christiansson ante el desempeño de Maxi López en Masterchef Celebrity: “Muy orgullosa”

La tristeza de la exnovia de Liam Payne, Kate Cassidy, en el primer aniversario de su muerte: “Un año sin ti”