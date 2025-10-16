Estados Unidos

Clima en San Antonio mañana: conoce el pronóstico completo para este jueves 16 de octubre

Entérate de la probabilidad de precipitaciones, temperatura máxima y mínima, así como fuerza del viento para las siguientes horas en la ciudad texana

Por Ricardo Piña

Guardar
Se espera que los residentes
Se espera que los residentes de San Antonio disfruten de un día despejado con temperaturas calurosas. (Wikimedia)

Primavera, verano, otoño o invierno, actualmente no importa qué estación del año sea, ante el reciente cambio climático que hace que una tarde de sol abrazador cambie en un abrir y cerrar de ojos en una tormenta.

Por eso, lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del tiempo para mañana en la ciudad de San Antonio, Texas, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

¿Cuál será el estado del tiempo en el día y por la noche?

Tanto en el día como
Tanto en el día como en la noche el clima será apropiado para realizar actividades al aire libre. (Wikimedia)
  • Se espera que la temperatura sea mayormente clara, con un mínimo alrededor de 66 grados Fahrenheit (19 grados Celsius).
  • El viento del sureste será de aproximadamente 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) y se volverá tranquilo después de la medianoche.
  • El clima para esta noche será mayormente despejado, con una temperatura alta cercana a los 91 grados Fahrenheit (32 grados Celsius).
  • Se espera que el viento esté en calma, convirtiéndose en una brisa suave del sur alrededor de 5 millas por hora (8 kilómetros por hora) por la tarde.
  • A medida que avance la noche, las temperaturas comenzarán a descender, proporcionando un ambiente agradable y cómodo.

La información sobre el pronóstico del clima en San Antonio, Texas, está actualizada al corte del 15 de octubre a las 6:51 p. m. CDT.

Estados Unidos: casi todos los climas en un país

La variedad de climas en Estados Unidos

Al ser un país grande, Estados Unidos cuenta con una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

San Antonio se caracteriza por
San Antonio se caracteriza por un clima más semiarido (Reuters)

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

El clima de San Antonio varía según la estación, lo que permite a los viajeros elegir el periodo que mejor se adapte a sus preferencias

La primavera se vuelve una
La primavera se vuelve una temporada con alta afluencia de visitantes debido a su clima. (REUTERS/Jordan Vonderhaar)

Cada estación en San Antonio ofrece opciones adecuadas a diferentes preferencias, ya sea por la tolerancia al calor o el tipo de experiencias buscadas, lo que hace posible ajustar el itinerario según las condiciones meteorológicas y los intereses de los visitantes.

El Museo Witte, enfocado en historia natural y ciencia, se presenta como una alternativa ideal durante los días de lluvia en San Antonio, ya que ofrece actividades bajo techo hasta que el clima mejore. Cuando las condiciones lo permiten, las excursiones a los sitios catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO permiten explorar la historia local, especialmente en primavera, cuando la temperatura es templada.

La estación primaveral concentra el mayor número de visitantes, en parte por sus días soleados y agradables, con medias diarias cercanas a los 30 °C (87 °F) y mínimas de 14 °C (58 °F), sobre todo en marzo y abril. En estos meses es recomendable llevar chaquetas ligeras y suéteres nocturnos, además de impermeables, ya que la posibilidad de lluvias aumenta, particularmente en mayo.

Durante el verano, la atmósfera animada de los barrios vaqueros y la oferta de parques urbanos se complementan con temperaturas que alcanzan los 35 °C y altos niveles de humedad, lo que incrementa la sensación de calor. Las lluvias suelen ser frecuentes en mayo y a comienzos de junio, pero las condiciones secas predominan en julio y agosto. Para estos meses, resulta aconsejable vestir ropa liviana, usar gafas de sol y aplicar protector solar para disfrutar de lugares como las Cavernas Natural Bridge o realizar caminatas tranquilas por el río.

Temas Relacionados

ClimaSan AntonioTexasestados-unidos-noticiasclima eeuuNoticias

Últimas Noticias

Clima en Virginia: este es el pronóstico del tiempo para mañana jueves 16 de octubre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es esencial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: este es

Clima en Virginia: temperatura y probabilidad de lluvia en Reston para mañana

Estar al tanto de las condiciones meteorológicas de las próximas horas en la ciudad te permitirá tomar decisiones más informadas para poder disfrutas de tu día con tranquilidad y sin sorpresas

Clima en Virginia: temperatura y

El precio de los alimentos sigue aumentando en EEUU, cambiando los hábitos de consumo de la población

Los aumentos en carne, café y otros productos empujan a los estadounidenses a modificar sus compras, priorizar productos básicos y buscar promociones para equilibrar el impacto del alza en las góndolas de supermercados

El precio de los alimentos

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

El almirante Alvin Holsey concluyó una gira por Antigua y Barbuda y Granada para promover la presencia militar estadounidense en la región y tratar de consolidar la cooperación en materia de seguridad

El jefe del Comando Sur

Una jueza federal decidió bloquear los despidos masivos que ordenó Trump durante el cierre de gobierno en Estados Unidos

Los sindicatos reclamaron ante la Justicia por avisos de recorte enviados a más de 4.100 trabajadores de distintas agencias

Una jueza federal decidió bloquear
ÚLTIMAS NOTICIAS
Del alcaparrado a la empanada

Del alcaparrado a la empanada de calamares, qué platos marcan el pulso actual de la cocina latinoamericana

“Es una tortura”, dijo la mamá de la víctima tras la suspensión del juicio al acusado de abusar de su hija

Doble femicidio de Bahía Blanca: el familiar de las víctimas detenido admitió que estuvo en la casa

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este miércoles 15 de octubre

Un hombre se paseó desnudo por una avenida de Mar del Plata y fue detenido

INFOBAE AMÉRICA
El jefe del Comando Sur

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos buscó reforzar alianzas en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Persecución religiosa en China: denunciaron la detención de casi 30 pastores y feligreses de una iglesia protestante

Donald Trump aseguró que Hamas está buscando los restos de los rehenes israelíes: “Es un proceso complejo”

El inesperado secreto del Manchester United: ¿un videojuego grupal fuera del campo fue clave en el éxito de esta temporada?

Putin endureció la represión contra “agentes extranjeros” al reducir el requisito para procesos penales

TELESHOW
Nico Vázquez habló de su

Nico Vázquez habló de su incipiente relación sentimental con Dai Fernández: “No puedo negar algo que estoy sintiendo”

La hija de Yanina Latorre reveló la obsesión de su madre con un filtro de Instagram: “No puedo lograr que lo deje de usar”

Cómo es el estado de salud de Brunenger después del fuerte accidente que sufrió en la Autopista Panamericana

Rocío Oliva festejó el cumpleaños de Néstor Ortigoza con una romántica declaración: “Te amo, mi capitán”

El relato que emocionó a todos: una mujer contó por qué fue al recital de Soledad Pastorutti en medio del peor dolor