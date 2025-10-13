¿Qué son los minerales de tierras raras y por qué son clave en el conflicto comercial entre China y EEUU?

La extracción y procesamiento de minerales de tierras raras están dominados por China, que controla el 92% del mercado mundial. (REUTERS/Stringer)

El enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China ha situado a los minerales de tierras raras en el centro de la escena internacional. Esta disputa cobró fuerza luego de la imposición de nuevas restricciones chinas a la exportación de estos elementos, una medida que motivó amenazas de represalias económicas por parte del presidente Donald Trump y mantiene en vilo a sectores estratégicos de la industria global, según informó CNN.

Los minerales de tierras raras constituyen un grupo de 17 elementos metálicos, entre los que se encuentran el escandio, el itrio y los lantánidos. Aunque su nombre sugiere escasez, la principal dificultad radica en el proceso de extracción y tratamiento, que exige tecnología avanzada y representa un alto impacto ambiental.

Según consignó CNN, estos materiales no solo se encuentran diseminados por la corteza terrestre, sino que su disponibilidad supera la del oro. Sin embargo, “son difíciles y costosos de extraer y procesar, y también generan un daño ambiental considerable”.

Elementos como el escandio, el itrio y los lantánidos forman parte de componentes electrónicos y sistemas de defensa de última generación. (REUTERS/David Becker)

A nivel global, China posee una posición dominante en la producción y procesamiento de estos minerales. El país asiático concentra el 61% de la producción mundial y controla el 92% del procesamiento global, cifras avaladas por la Agencia Internacional de Energía.

La dependencia se acentúa porque, si bien Estados Unidos cuenta con una mina activa en California, carece de capacidad para separar y procesar las tierras raras extraídas localmente. “Hasta el inicio de este año, cualquier tierra rara pesada extraída en California igual se enviaba a China para completar la separación”, relató Gracelin Baskaran, directora del Programa de Seguridad de Minerales Críticos del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), en declaraciones recogidas por CNN.

Usos de los minerales de tierras raras

La importancia de los minerales de tierras raras trasciende lo tecnológico. Estos elementos resultan esenciales en la fabricación de productos de alta demanda como baterías para autos eléctricos, teléfonos inteligentes, turbinas eólicas y televisores de pantalla plana. En el campo de la medicina, su uso se extiende a escáneres de resonancia magnética y tratamientos para el cáncer.

El sector de la defensa estadounidense también se considera particularmente vulnerable, ya que emplea estos recursos en la fabricación de aviones de combate F-35, misiles Tomahawk, satélites y equipos láser. Según un reporte del CSIS citado por CNN, la dependencia de estos materiales en la industria militar es vista como un asunto de seguridad nacional indiscutible.

El 70% de las importaciones estadounidenses de tierras raras y derivados provino de China entre 2020 y 2023. (REUTERS/China Stringer Network)

La coyuntura actual se agravó tras la decisión del gobierno de Xi Jinping de incorporar cinco nuevos elementos —holmio, erbio, tulio, europio e iterbio— a la lista de minerales sujetos a autorización de exportación, elevando la totalidad de tierras raras bajo licencia a doce.

Adicionalmente, también se exigirá permiso para exportar tecnologías de fabricación relacionadas. La medida fue interpretada por CNN como una reacción a los aranceles recíprocos impuestos por el gobierno de Trump en abril a productos chinos y vino precedida de una breve tregua negociada en Ginebra.

Tras el anuncio, Donald Trump expresó en su red social Truth Social: “dependiendo de lo que China diga sobre la ‘orden hostil’ que acaban de emitir, me veré obligado, como Presidente de los Estados Unidos de América, a contrarrestar financieramente su movimiento”.

Las nuevas medidas de China exigen licencias para exportar 12 minerales de tierras raras y tecnología asociada, restringiendo aún más el acceso global. (REUTERS/Steve Marcus)

Las restricciones de China tienen impacto inmediato, dado que el 70% de las importaciones estadounidenses de tierras raras y derivados provino del país asiático entre 2020 y 2023, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos.

Al respecto, Trump remarcó: “Por cada elemento que han logrado monopolizar, nosotros tenemos dos”. No obstante, la realidad industrial muestra una dependencia persistente: “China ha demostrado estar dispuesta a convertir en arma la dependencia estadounidense para la separación de minerales raros”, aseguró Baskaran en el mismo reporte.

La disputa principal se centra en la cita de la próxima cumbre de líderes de APEC, donde se preveía un encuentro entre Trump y Xi Jinping. La amenaza del presidente estadounidense de cancelar la reunión intensifica el clima de incertidumbre, mientras distintas industrias se preparan ante un posible agravamiento del acceso a materias primas clave.