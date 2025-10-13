Estados Unidos

MLB en vivo: a qué hora juegan los Dodgers de Ohtani

No te pierdas ningún detalle de lo que pasa dentro del mejor béisbol del mundo. Estos son todos los juegos que habrá este día

Por Armando Montes

No te pierdas ni un minuto de acción dentro del diamante estos son todos los partidos que se van a disputar este día (Jesús Avilés/Infobae)

La espera de los aficionados al Rey de los Deportes terminó después de una impresionante Serie Mundial entre Los Ángeles Dodgers y New York Yankees. El camino hacia el campeonato inicia desde cero, la mayoría de las franquicias estuvo activa en el parón después del clásico de otoño para confeccionar de la mejor manera su line up y rotación y ahora es cuando comienza la verdadera prueba.

Cada equipo a lo largo de 162 partidos buscará conseguir su boleto a la postemporada y aunque hay demasiado tiempo para alcanzar su máximo nivel, cada victoria es importante para el “coje de carta” a final de la temporada regular. Esta temporada hay grandes estrellas repartidas en diferentes equipos: Shohei Ohtani, Aaron Judge, Alex Bregman, Juan Soto y grandes prospectos de las Grandes Ligas demostrarán su valor en cada encuentro dentro del diamante.

No te pierdas ningún tiro strike, home run y las diferentes jugadas a la defensiva que provocan y guardan suspiros en los diferentes parques de Estados Unidos, a continuación te compartimos toda la información sobre la agenda del 13 de octubre

Agenda de la MLB del 13 de octubre

Los Angeles Dodger es uno de los equipos que más inverisón ha realizado en las últimas temporadas (Kirby Lee-Imagn Images)

Seattle Mariners vs Toronto Blue Jays

Hora del Este de EEUU: 17:03

Hora del Centro de EEUU: 16:03

Hora del Oeste de EEUU: 14:03

Estadio: Rogers Centre

Los Angeles Dodgers vs Milwaukee Brewers

Hora de México: 18:08 horas

Hora del Este de EEUU: 20:08 horas

Hora del Centro de EEUU: 19:08 horas

Hora del Oeste de EEUU: 17:08 horas

Estadio: American Family Field

Los más ganadores de la historia

De acuerdo con información del palmarés oficial del sitio de la MLB, la Serie Mundial se ha disputado un total de 117 veces desde 1903 hasta la actualidad (con la excepción de los años 1904 y 1994)  en donde han destacado los siguientes equipos:

New York Yankees con 27 títulos: Fundados en 1901 como Baltimore Orioles y renombrados como New York Yankees en 1913, son la franquicia más exitosa no solo del béisbol, sino de los deportes profesionales estadounidenses. Su dominio comenzó en la década de 1920 con Babe Ruth, quien lideró al equipo a cuatro títulos.

Años ganados: 1923, 1927, 1928, 1932, 1936, 1937, 1938, 1939, 1941, 1943, 1947, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1962, 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000, 2009.

St. Louis Cardinals con 11 títulos: los Cardinals son la franquicia más exitosa de la Liga Nacional. Aunque el equipo se fundó en 1882, su legado comenzó a consolidarse en los años 1920 con jugadores como Rogers Hornsby y continuó con figuras como Stan Musial, Bob Gibson y Albert Pujols. 

Años ganados: 1926, 1931, 1934, 1942, 1944, 1946, 1964, 1967, 1982, 2006, 2011.

Boston Red Sox con 9 títulos: Fundados en 1901 como Boston Americans, los Red Sox ganaron la primera Serie Mundial en 1903 contra los Pittsburgh Pirates. Dominaron los primeros años con Babe Ruth, pero sufrieron una sequía de 86 años conocida como la "Maldición del Bambino" tras vender a Ruth a los Yankees.

Años ganados: 1903, 1912, 1915, 1916, 1918, 2004, 2007, 2013, 2018.

Oakland Athletics con 9 títulos: Aunque el equipo se formó en 1901 en Filadelfia, los Athletics se mudaron a Kansas City en 1955 y luego a Oakland en 1968. En Filadelfia, bajo el mánager Connie Mack, ganaron cinco títulos, destacando las dinastías de 1910-1913 y 1929-1930. En Oakland, lograron una racha de tres títulos consecutivos (1972-1974) con jugadores como Reggie Jackson y Catfish Hunter.

Años ganados: 1910, 1911, 1913, 1929, 1930, 1972, 1973, 1974, 1989.

