Estados Unidos

Nueva York estrena advertencia obligatoria de azúcar añadida en menús de restaurantes de cadenas

La medida busca que los consumidores puedan adquirir los productos de manera informada y que sean conscientes de las graves enfermedades que los azúcares añadidos provocan

Por Daniela Mérida

Una nueva medida en la
Una nueva medida en la ciudad de Nueva York advertirá a consumidores sobre alimentos con alto contenido de azúcar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York implementó una nueva normativa que obliga a los restaurantes de cadenas a colocar una advertencia en el menú para señalar los productos con alto contenido de azúcares añadidos. Esta medida, la primera de su tipo en Estados Unidos, exige identificar mediante un icono todos los alimentos o bebidas, empacados o equivalentes, que contengan 50 gramos o más de azúcares añadidos, cantidad que corresponde al límite diario recomendado en una dieta de 2.000 calorías, de acuerdo con el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York.

La norma, que afecta a casi 4.000 restaurantes que forman parte de cadenas con al menos 15 establecimientos a nivel nacional, implica también la obligación de advertir sobre los riesgos para la salud de un consumo excesivo de azúcar en el transcurso del tiempo, como la mayor probabilidad de padecer diabetes tipo 2, incremento de peso o caries dental. El aviso debe ser visible junto a los productos preenvasados y aquellos equivalentes en versión no envasada, como es el caso de refrescos de máquina que replican bebidas que se presentan previamente empacadas.

La legislación que dio lugar a esta medida fue aprobada en 2023 por el Concejo Municipal con el objetivo de proteger la salud de los habitantes de la ciudad. “Todos los neoyorquinos merecen acceso a comida deliciosa y saludable que les haga sentir bien”, sostuvo la comisionada interina de Salud, Michelle Morse, quien recalcó que solo una bebida azucarada de gran tamaño puede superar el límite diario recomendado, por lo que con esta regla se busca que los consumidores accedan a información concreta para decidir qué consumir.

Justificación de la medida

Las bebidas azucaradas y bocadillos
Las bebidas azucaradas y bocadillos dulces constituyen la principal ingesta de azúcares añadidos en Estados Unidos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el Departamento de Salud de la ciudad, las cadenas de restaurantes locales ya exhiben información sobre calorías y sodio en sus menús, además de las advertencias sobre azúcar añadida que ahora entran en vigor. Estudios iniciales sugieren que estos iconos y advertencias pueden mejorar la capacidad de los clientes para identificar productos con alto contenido de azúcares y, potencialmente, reducir la cantidad de azúcar añadida que ordenan al comer fuera.

Las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2020-2025 recomiendan que la ingesta de azúcares añadidos sea inferior al 10% del consumo calórico diario a partir de los dos años de edad, es decir, menos de 50 gramos por día en una dieta estándar. Sin embargo, en promedio se consume más de 67 gramos diarios en el país, principalmente a partir de productos procesados y bebidas azucaradas como sodas, tés, energizantes y jugos, los cuales pueden superar los 60 gramos en una sola botella de 20 onzas.

¿Cómo funciona la nueva medida?

Todos los alimentos preenvasados contarán
Todos los alimentos preenvasados contarán con etiquetas en los menús que señalen su alto contenido de azúcares añadidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La advertencia se refleja en los menús a través de un icono junto a aquellos productos preenvasados con una etiqueta de información nutricional o sus equivalentes sin envasar. El Departamento de Salud especificó que no necesariamente todos los ítems con 50 gramos o más de azúcar aparecerán con la advertencia, ya que la regla se limita a productos presentes como equivalentes preempacados en retail o supermercados.

A partir de enero de 2026, los restaurantes que incumplan la normativa podrán recibir una citación con una multa de 200 dólares. El Departamento de Salud se encuentra en una fase de formación y concienciación dirigida a los restauradores, a quienes invita a notificar cambios en los menús y a consultar sobre casos particulares en los que, por ejemplo, la fórmula de un producto haya sido modificada para reducir su contenido de azúcares.

De acuerdo con el Departamento de Salud, los azúcares añadidos proveen calorías con poco o ningún valor nutricional. Las bebidas azucaradas constituyen la principal fuente de azúcar de adición en la dieta del país, seguidas por postres y bocadillos dulces. Para más detalles, el Departamento de Salud puso a disposición el número 311 y el sitio web oficial, donde los interesados pueden consultar la normativa y las instrucciones para restaurantes o aclarar dudas relacionadas con la aplicación de la medida.

