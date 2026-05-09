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Putin ofreció a Irán y a Estados Unidos que Rusia almacene el uranio enriquecido por el régimen persa

“Si el conflicto entre Washington y Teherán se agudiza y conduce a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo”, apuntó el líder ruso

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Putin busca cooperar con Teherán en proyectos civiles de energía nuclear, como la central de Bushehr (Reuters)
Putin busca cooperar con Teherán en proyectos civiles de energía nuclear, como la central de Bushehr (Reuters)

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso al régimen iraní y a Estados Unidos almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para facilitar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán y reducir la tensión regional.

Durante una rueda de prensa en Moscú, Putin afirmó: “Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material nuclear a un país amistoso”. Además, sostuvo: “Queremos seguir cooperando con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, como en la central de Bushehr”.

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Además, subrayó que la propuesta busca prevenir una escalada militar y facilitar una solución diplomática ante el aumento de tensiones en la región.

El mandatario se encuentra en Moscú. Encabezó el desfile militar por el Día de la Victoria en la Plaza Roja, donde participó en los actos oficiales junto a autoridades y veteranos. La jornada estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad en la capital rusa.

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El mandatario encabezó el desfile del Día de la Victoria en Moscú, bajo fuertes medidas de seguridad (Reuters)
El mandatario encabezó el desfile del Día de la Victoria en Moscú, bajo fuertes medidas de seguridad (Reuters)

Putin recordó: “En 2015 almacenamos uranio iraní, lo aceptaron todas las partes, incluido Israel; pero después Estados Unidos endureció su postura y la propia República Islámica rechazó tal opción y apostó por almacenar el uranio de manera conjunta en territorio nacional”.

El conflicto colocó a Moscú en una posición compleja, ya que mantiene buenas relaciones con Teherán y vínculos amistosos con los países del golfo Pérsico.

Según el presidente ruso, “si el conflicto entre Washington y Teherán se agudiza y conduce a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo”.

La diplomacia internacional sigue atenta mientras Teherán analiza la última propuesta de Estados Unidos, que plantea un alto el fuego y negociaciones nucleares más amplias. En ese contexto, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el canciller turco, Hakan Fidan, mantuvieron recientemente una conversación, sin que trascendieran detalles sobre su contenido.

canciller iraní Abás Araqchi y el canciller de Turquía Hakan Fidan
El ministro iraní Abás Araqchi mantuvo una conversación telefónica con el canciller turco Hakan Fidan (Instagram)

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el pasado miércoles que su gobierno confía en obtener el control del uranio estratégico iraní, aunque evitó especificar cómo lo lograría.

Además, destacó que las negociaciones con Irán avanzan favorablemente y señaló que ambas partes están próximas a alcanzar un acuerdo, mostrando optimismo sobre la posibilidad de resolver el conflicto.

“Estamos en buena forma y, en este momento, nos está yendo bien. Ahora tenemos que conseguir lo que tenemos que conseguir. Si no lo hacemos, tendremos que dar un paso mucho más allá”, advirtió. El mandatario reiteró que la prioridad de Washington es impedir que Irán obtenga armas nucleares.

El presidente estadounidense destacó avances en las negociaciones y mostró optimismo sobre un acuerdo (EFE)
El presidente estadounidense destacó avances en las negociaciones y mostró optimismo sobre un acuerdo (EFE)

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, declaró que el régimen iraní estudiaba la propuesta. Washington presionó al régimen para que anule o reduzca el alcance de su programa nuclear, en especial el enriquecimiento de uranio, como condición para detener la guerra iniciada junto a Israel el 28 de febrero, que provocó el cierre del estrecho de Ormuz, ruta clave para la exportación global de hidrocarburos.

(Con información de EFE)

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