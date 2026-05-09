La administración de Trump negocia acuerdo de USD 400 millones con TikTok para “embellecer” Washington D.C.

El Departamento de Justicia demandó a TikTok y ByteDance en 2024 por violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet y exponer a menores a riesgos (REUTERS/Elizabeth Frantz).

En el escenario de un conflicto judicial, la administración Trump se encuentra a punto de cerrar un acuerdo con TikTok que implicaría el pago de USD 400 millones para resolver una demanda sobre violaciones masivas a la privacidad infantil.

Según fuentes consultadas por el medio ABC News, los fondos de esta negociación se destinarán a financiar los “proyectos de embellecimiento” de Washington D.C. que impulsa el presidente Donald Trump.

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Cómo habría violado TikTok la Ley de Privacidad Infantil en Estados Unidos

El acuerdo, que debe ser aprobado por la junta directiva de TikTok, responde a una demanda interpuesta en 2024 por el Departamento de Justicia durante la administración del presidente Joe Biden.

De acuerdo con Reuters, la demanda acusó a la plataforma y a ByteDance de realizar invasiones a gran escala de la privacidad de los niños, al recopilar datos personales de millones de menores estadounidenses sin el consentimiento de sus padres y exponerlos a contenidos dirigidos a adultos.

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En consecuencia, TikTok habría infringido la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet, normativa que exige a las plataformas digitales obtener el permiso expreso de los tutores de menores de 13 años antes de recolectar información personal.

El Departamento de Justicia, según informaron ABC News y Reuters, sostuvo que TikTok permitía la creación de cuentas por parte de menores, recolectaba sus datos, presentaba publicidad personalizada y facilitaba la interacción directa con adultos sin control parental.

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Por su parte, TikTok negó las acusaciones y atribuyó a los menores la capacidad de encontrar formas de crear cuentas en la plataforma, pese a las restricciones establecidas por la compañía. El proceso judicial permanece en una etapa preliminar, ya que TikTok no ha solicitado la desestimación del caso, y el juez a cargo programó el inicio del juicio para mayo de 2027.

La denuncia acusa a TikTok de recopilar datos personales de millones de niños estadounidenses sin consentimiento parental y mostrarles publicidades dirigidas y permitir la interacción con adultos (REUTERS/Daniel Cole).

El acuerdo desviaría USD 400 millones al programa presidencial de embellecimiento de la capital

La decisión de destinar USD 400 millones de TikTok a proyectos presidenciales se aparta de la política vigente durante la gestión anterior de Donald Trump. A diferencia de acuerdos previos, en los que los fondos solían destinarse a compensar a las víctimas de prácticas ilícitas o a subsanar irregularidades, en esta ocasión se asignarán a iniciativas federales vinculadas a la mejora estética y urbanística de la capital del país.

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Diversas fuentes precisaron a ABC News que el dinero podría canalizarse a través del Departamento del Interior o del Departamento de Comercio, con el objetivo de financiar proyectos de gran escala como el arco triunfal de 76 metros proyectado cerca del Cementerio Nacional de Arlington.

Estos planes para embellecer la ciudad figuran en el presupuesto presentado por la administración de Trump, donde se detalla que el presidente tiene previsto “coordinar, planificar y ejecutar proyectos de construcción y embellecimiento prioritarios y específicos” para que “Washington D.C., una ciudad que alguna vez fue grandiosa, vuelva a ser segura, limpia y hermosa”.

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En caso de concretarse el acuerdo, las fuentes afirman que los fondos se canalizarían a través del Departamento del Interior o de Comercio para megaproyectos urbanos en Washington, D.C. (REUTERS/Kent Nishimura).

Los cambios operativos de TikTok en Estados Unidos

En el inicio del segundo mandato no consecutivo de Trump, TikTok enfrentó la amenaza de ser prohibida si no era transferida a propietarios estadounidenses. Tras estar al borde de un bloqueo, la plataforma recibió autorización para operar en Estados Unidos luego de la firma de una orden ejecutiva presidencial en enero de 2025.

A su vez, a principios de este año, la empresa cerró un acuerdo de USD 14.000 millones para constituir una filial estadounidense bajo el control mayoritario de inversores locales, entre ellos Oracle, Silver Lake y MGX, mientras ByteDance retuvo una minoría accionaria. El algoritmo central permanece licenciado desde China, aunque la entidad estadounidense gestiona las operaciones y la seguridad de los datos locales.

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En uno de los mensajes públicos publicados en redes sociales, Donald Trump celebró la continuidad de la plataforma y agradeció al presidente chino Xi Jinping “por ayudarnos y, en última instancia, aprobar el acuerdo”, reportó ABC News.