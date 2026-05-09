Miami designó al cubano Edwin López, exlíder policial de Doral, como nuevo jefe del Departamento de Policía

Edwin López asume la jefatura del Departamento de Policía de Miami tras su designación por el administrador James Reyes (@ChiefEdwinLopez)

Edwin López, de origen cubano, será el nuevo jefe del Departamento de Policía de Miami tras ser designado por el administrador municipal James Reyes en reemplazo de Manuel Morales, quien se jubila luego de casi cinco años al mando.

López asumirá la jefatura de una fuerza compuesta por más de 1.100 agentes en una metrópoli de cerca de 500 mil habitantes, según datos oficiales del gobierno municipal de Miami y registros publicados por Miami Herald.

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López es un veterano con entre 26 y 28 años de experiencia en el cumplimiento de la ley. Antes de llegar a Doral en 2023, lideró durante cinco años el Departamento de Policía de las Escuelas de Miami-Dade, consolidando un perfil orientado a la gestión policial y la seguridad comunitaria.

Su designación fue formalizada por Reyes, quien fue nombrado por la alcaldesa Eileen Higgins. Según un portavoz municipal, López tendrá un salario inicial de USD 325.000 anuales, cifra inferior a la percibida por Morales, cuyo sueldo asciende a USD 350.000, de acuerdo con los registros oficiales del municipio.

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La alcaldesa Higgins lo describió como un “líder surgido en casa” con un historial probado en la policía comunitaria. López pasará de dirigir un departamento de 155 oficiales en Doral a liderar una fuerza de más de 1.100 agentes jurados en la ciudad de Miami.

En Doral, su salario base era de USD 199.000, con aumentos indexados al costo de vida y bonificaciones por mérito de hasta el 10%, además del uso de un vehículo oficial.

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Proceso de transición y desafíos institucionales

El proceso de transición y llegada de López a la Policía de Miami será supervisado por un comité interno para asegurar la continuidad de operativos (@chiefedwinlopez)

Aunque el nombramiento de López es oficial, asumirá el cargo formalmente a finales de este año, durante un periodo de transición institucional orientado a modernizar la gestión policial.

La designación fue confirmada tras semanas de especulación mediática y constituye el primer nombramiento de alto rango impulsado por Reyes desde su llegada, posterior a la elección de la alcaldesa Higgins en diciembre de 2023.

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El nuevo jefe policial enfrentará el desafío de conducir la seguridad pública en Miami con un enfoque en transparencia y fortalecimiento de la relación con la comunidad, según subrayaron funcionarios municipales en declaraciones oficiales.

Trayectoria profesional de López y antecedentes en seguridad

López, con veintiocho años de trayectoria policial, fue el primer hispano en liderar la policía escolar de Miami-Dade tras el tiroteo de Marjory Stoneman Douglas (Captura de video: CBS News)

Con más de veintiocho años de experiencia en la función policial, López desarrolló la mayor parte de su carrera en el Departamento de Policía de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-Dade, donde trabajó durante veinticinco años y ejerció seis como jefe, dirigiendo la institución los últimos cuatro.

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Fue el primer hispano en encabezar esa fuerza policial, tras su designación en 2018, poco después del tiroteo en la secundaria Marjory Stoneman Douglas que dejó diecisiete víctimas fatales entre estudiantes y personal, según la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

Durante esa etapa, López también colaboró como investigador independiente en el grupo de trabajo contra pandillas de la Fiscalía del Condado de Miami-Dade, según su currículum oficial presentado ante la alcaldía. En 2023 asumió la conducción de la policía de Doral, puesto desde el cual fue convocado para dirigir la fuerza policial de Miami.

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López posee una maestría en administración pública y una licenciatura en educación física, ambas otorgadas por la Universidad Internacional de Florida.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, destacó que López fortaleció el departamento policial local. Fraga señaló que López “fortaleció nuestro departamento, apoyó a nuestros agentes y ayudó a construir una base sólida”.

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Reacciones institucionales y transición en Doral

La salida de López deja vacante la jefatura policial en Doral, ciudad donde aún no se ha designado sucesor. La alcaldesa Fraga subrayó que el legado de López permanecerá y que “su labor continuará teniendo efectos tras su partida”.

Por su parte, la concejala Maureen Porras manifestó: “Me decepciona que la administración municipal no me informara de su partida ni me mantuviera al tanto de esta importante información. Si bien lamento su salida, me alegro sinceramente por él, ya que emprende esta nueva etapa.

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Su liderazgo ha marcado a nuestra comunidad y lo echaremos de menos. Le deseo todo lo mejor en sus futuros proyectos”, según recogió Miami Herald.

La ciudad de Miami aún no ha comunicado la fecha exacta en la que López asumirá formalmente la jefatura. Un portavoz municipal indicó que “la ciudad está en un período de transición” para garantizar la continuidad operativa del departamento.

En un comunicado dirigido a los medios, López definió su tiempo de servicio en Doral como uno de los momentos más significativos de su carrera.

Declaró su disposición a colaborar con los integrantes del Departamento de Policía de Miami y con las autoridades electas de la ciudad. “Me siento honrado por la oportunidad de seguir. Trabajará para mantener segura la comunidad y fortalecer las relaciones en toda la ciudad de Miami”, declaró López.

Nueva etapa para el modelo de seguridad en Miami

La llegada de Edwin López coloca a un perfil externo al Departamento de Policía de Miami al frente de una de las agencias policiales más grandes del sureste de Estados Unidos.

Su experiencia previa en cuerpos policiales municipales, en la protección escolar y en investigación criminal forma el eje de la apuesta institucional de la administración local.

Según las autoridades municipales, la designación de López busca renovar la cultura organizacional del Departamento de Policía de Miami, con énfasis en la transparencia, la proximidad con los residentes y la profesionalización de la fuerza.

Tanto la alcaldesa Eileen Higgins como el administrador James Reyes han señalado que el liderazgo de López permitirá implementar nuevas políticas de seguridad y mejorar la relación entre la policía y los habitantes de la ciudad.

López asume el cargo en un contexto donde la seguridad pública y la cercanía con los ciudadanos son prioridades en la agenda local, conforme a los informes oficiales de la ciudad de Miami y a declaraciones de autoridades.

La expectativa institucional es que la experiencia acumulada por el nuevo jefe policial contribuya a modernizar procedimientos y optimizar la gestión de recursos en el departamento.

El proceso de transición será supervisado por un comité interno designado por la administración local, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios y la integración del nuevo liderazgo.