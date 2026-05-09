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Irán todavía no responde a la propuesta de paz de EEUU: el canciller habló con su par turco y se mostró escéptico

Durante su conversación con Hakan Fidan, Abbas Araqchi cuestionó la “seriedad” de la diplomacia norteamericana. El Ministerio de Exteriores persa indicó que la propuesta está bajo análisis, sin plazos definidos para una contestación

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canciller iraní Abás Araqchi y el canciller de Turquía Hakan Fidan
Araqchi y Fidan mantuvieron una conversación clave en medio de la crisis regional (Instagram)

La diplomacia internacional se mantiene en vilo tras la reciente charla telefónica entre el ministro de Exteriores del régimen de Irán, Abás Araqchi, y el canciller de Turquía, Hakan Fidan. Todavia no se anunció una respuesta oficial de Teherán a la última propuesta presentada por Estados Unidos para intentar frenar la escalada del conflicto en Oriente Medio.

La posición iraní quedó en suspenso, mientras el mundo esperaba la postura oficial respecto de la propuesta redactada por el gobierno de Donald Trump, que busca un alto el fuego duradero y un marco para negociaciones nucleares más profundas.

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“Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo”, declaró el mandatario ayer en un contacto con periodistas. La cancillería iraní, por medio de su portavoz Esmail Baqai, confirmó que la propuesta estadounidense seguía bajo análisis, sin plazos definidos para una contestación.

El presidente estadounidense aseguró que la carta iraní sería decisiva para un posible acuerdo (Reuters)
El presidente estadounidense aseguró que la carta iraní sería decisiva para un posible acuerdo (Reuters)

Durante su conversación con Fidan, Araqchi, expresó escepticismo al respecto: “La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia”, afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.

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En paralelo a estos intercambios diplomáticos, la tensión militar volvió a escalar en el Golfo de Omán, una zona estratégica para el tránsito energético mundial.

El viernes, el ejército estadounidense anunció que había “neutralizado” dos petroleros iraníes en esa área, acción que fue presentada como una medida preventiva, aunque imágenes distribuidas por el mando militar estadounidense (Centcom) mostraron columnas de humo elevándose desde los puentes de mando de las embarcaciones. Los navíos no transportaban carga al momento del ataque.

La reacción de Irán no tardó en llegar. El régimen denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una “flagrante violación” de la tregua pactada un mes antes.

Una fuente militar citada por la agencia Tasnim indicó que las fuerzas iraníes respondieron al ataque y que, tras un intercambio de disparos, la calma regresó temporalmente a la zona.

Las represalias militares pusieron en riesgo la estabilidad del cese de hostilidades en la zona (Reuters)
Las represalias militares pusieron en riesgo la estabilidad del cese de hostilidades en la zona (Reuters)

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz. Estados Unidos, como respuesta, aplicó un bloqueo a los puertos iraníes, lo que derivó en un deterioro significativo de la situación humanitaria y impactó directamente en el comercio mundial de petróleo.

El jueves, Estados Unidos y Bahréin presentaron un proyecto ante el Consejo de Seguridad de la ONU para exigir a Irán que termine de inmediato con los ataques, el minado y el cobro de peajes a los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz. La propuesta, respaldada por Kuwait, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, apunta a proteger la libre circulación en una ruta clave para el comercio global de petróleo y gas.

Como respuesta a eso, este sábado, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní advirtió que podría cerrar de forma definitiva el estrecho de Ormuz para Bahréin.

El gobierno de Donald Trump aguarda la respuesta oficial de Irán a un memorando de entendimiento de una página para poner fin a la guerra y establecer un marco para negociaciones nucleares más detalladas. La administració envió la propuesta a través de mediadores paquistaníes, en el contexto de un cese al fuego frágil y marcadas hostilidades recientes en la región.

(Con información de EFE)

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