Estados Unidos

Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes de la explosión en Tennessee

El sheriff declaró que 16 personas murieron y que las causas del incidente aún están bajo investigación

Por Daniela Mérida

Guardar
Escombros después de la explosión
Escombros después de la explosión en la fábrica de explosivos militares en el condado Hickman, Tennessee, el 10 de octubre del 2025. (WTVF-TV via AP)

Una potente explosión sacudió la mañana del viernes la planta de Accurate Energetic Systems en Bucksnort, Tennessee, especializada en la fabricación de explosivos para uso militar, aeroespacial y de demolición comercial. El incidente, que se produjo poco antes de las 7:45 a.m. hora local, no dejó ningún sobreviviente y mató a 16 personas, de acuerdo con las declaraciones del sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis.

El sheriff Davis confirmó que el sitio permanece en condición “volátil” debido a la presencia de químicos y explosivos remanentes, lo que obliga a los equipos de emergencia a avanzar con extrema lentitud. El funcionario manifestó que “más de 300 personas han inspeccionado casi cada rincón de la instalación” y remarcó que “cualquiera que estuviera dentro del edificio en el momento de la explosión puede considerarse fallecido”.

Las familias de las víctimas ya han sido notificadas y las autoridades han iniciado un proceso de recuperación y análisis basado en pruebas de ADN dada la magnitud del desastre. Davis solicitó paciencia a la ciudadanía y expresó su reconocimiento por el apoyo recibido mientras señaló que la investigación podría prolongarse durante “días, semanas o meses”, indicado que priorizan la seguridad y el rigor en la identificación de las víctimas y la recolección de evidencia.

¿Qué causó la trágica explosión en Tennessee?

Las autoridades declararon que las
Las autoridades declararon que las investigaciones están en etapa inicial para determinar las causas. (ABC Affiliate WKRN via REUTERS)

Las labores en la planta se desarrollan bajo estrictas medidas de precaución ante los peligros persistentes vinculados a materiales explosivos. De acuerdo con Guy McCormick, supervisor especial del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el proceso comprende la eliminación meticulosa de riesgos antes de que los equipos especializados accedan a la zona núcleo del siniestro. “Nuestros técnicos en explosivos están asegurando el área para la llegada del equipo nacional de respuesta”, declaró McCormick durante la rueda de prensa del sábado.

Tyra Cunningham, asistente del jefe de la división de ATF en Nashville, indicó que la investigación sobre las causas se encuentra en etapa inicial y que “cada esfuerzo se orienta a una pesquisa exhaustiva, metódica y fundamentada en evidencia científica”. Los investigadores avanzan desde el perímetro externo hacia el punto de origen de la explosión, documentando cada hallazgo. Además, revisan archivos de empleados y realizan explosiones controladas en el sitio con el objeto de esclarecer los factores determinantes del incidente.

Antecedentes y condiciones laborales

La explosión en Tennessee no
La explosión en Tennessee no dejó ningún sobreviviente, confirmaron las autoridades. (WTVF-TV vía AP)

Accurate Energetic Systems emplea a unas 80 personas, en su mayoría residentes de la zona, y ocupa unas 1.300 hectáreas en un área rural, con cinco edificios principales y un laboratorio de calidad. Históricamente, la compañía ha sido objeto de inspecciones por parte de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), que en 2019 le impuso una multa de USD 7.200 por irregularidades en la protección personal y el manejo de contaminantes. Las estadísticas reportan 46 lesiones laborales y ninguna muerte desde 2016, con cinco lesiones y una enfermedad reportadas en 2024.

Diversos testimonios refieren relaciones laborales tensas y antecedentes de incidentes previos en la planta, incluyendo un incendio en octubre de 2020 en el mismo edificio afectado ahora. El exempleado Sammy Creech, quien residía a 12 millas del sitio, relató que esa instalación era frecuente punto de encuentro entre los trabajadores y que algunos de los fallecidos eran amistades cercanas suyas. Creech demandó a la empresa en 2021 por presunto despido injustificado tras atribuírsele responsabilidad en el incendio, alegando discriminación por edad, aunque el caso se resolvió en mediación.

La detonación fue percibida a más de 24 kilómetros del lugar y generó una movilización de agencias locales, estatales y federales en las tareas de rescate y respuesta. Bill Lee, gobernador de Tennessee, expresó en la red social X que las autoridades estatales monitorean la situación en coordinación con otras instancias y solicitó a los ciudadanos orar por las familias afectadas. La compañía operaba bajo contratos con ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluidos el Ejército y la Marina, seún The Associated Press.

Temas Relacionados

TennesseeexplosiónAccurate Energetic Systemsestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Clima hoy en EEUU: temperaturas para Los Ángeles este 12 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima hoy en EEUU: temperaturas

Powerball: resultados ganadores del 11 de octubre de 2025

Como cada sábado, esta lotería estadounidense publicó los resultados ganadores de su más reciente sorteo millonario

Powerball: resultados ganadores del 11

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Nueva York

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Adiós a la incertidumbre, conoce

¿Cómo estará el clima en Houston?

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

¿Cómo estará el clima en

Conoce el clima de este día en Dallas

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Conoce el clima de este
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cortes y autopistas cerradas hasta

Cortes y autopistas cerradas hasta las 12 complicaron el ingreso a la Ciudad de Buenos Aires por el Gran Fondo Argentina

La presión tributaria nacional es la menor en 18 años: qué cambió y cómo repercute en la economía

Fin de semana largo: viajaron más turistas, pero con presupuestos más austeros

Alerta Sofia: buscan a un nene de 5 años tras los homicidios de su mamá y su abuela en Córdoba

El embajador de EEUU en Argentina anticipó el encuentro entre Milei y Trump: “Se avecinan nuevas y emocionantes oportunidades”

INFOBAE AMÉRICA
Una ilustradora argentina da vida

Una ilustradora argentina da vida a Anne Brontë, una de las primeras escritoras feministas de la historia

Documentos inéditos revelan las macabras instrucciones de Hamas durante la masacre del 7 de octubre en Israel: “Maten a todos”

El Papa León XIV pidió “valor” para avanzar en el plan de paz para Gaza antes de la cumbre en Egipto

Denle el Nobel a Trump por Gaza si logra las partes más difíciles que están por venir

Cristóbal Colón y la primera gran noticia viral: así se difundió el descubrimiento del “Nuevo Mundo”

TELESHOW
Palito Ortega suspendió su show

Palito Ortega suspendió su show en Paraná por motivos de salud

Wanda Nara se emocionó al contar la conflictiva separación de Mauro Icardi: “Fueron 3 años de mucha presión”

Quiénes son los cuatro participantes de La Voz Argentina que compiten por el gran premio

Ricardo Darín: “La cultura pasa por expresarse, si solo te referís al resultado es un poco perverso”

Miguel Cantilo: “La vulgaridad y lo hecho por conveniencia de mercado no me atrae”