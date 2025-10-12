Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes de la explosión en Tennessee

Escombros después de la explosión en la fábrica de explosivos militares en el condado Hickman, Tennessee, el 10 de octubre del 2025. (WTVF-TV via AP)

Una potente explosión sacudió la mañana del viernes la planta de Accurate Energetic Systems en Bucksnort, Tennessee, especializada en la fabricación de explosivos para uso militar, aeroespacial y de demolición comercial. El incidente, que se produjo poco antes de las 7:45 a.m. hora local, no dejó ningún sobreviviente y mató a 16 personas, de acuerdo con las declaraciones del sheriff del condado de Humphreys, Chris Davis.

El sheriff Davis confirmó que el sitio permanece en condición “volátil” debido a la presencia de químicos y explosivos remanentes, lo que obliga a los equipos de emergencia a avanzar con extrema lentitud. El funcionario manifestó que “más de 300 personas han inspeccionado casi cada rincón de la instalación” y remarcó que “cualquiera que estuviera dentro del edificio en el momento de la explosión puede considerarse fallecido”.

Las familias de las víctimas ya han sido notificadas y las autoridades han iniciado un proceso de recuperación y análisis basado en pruebas de ADN dada la magnitud del desastre. Davis solicitó paciencia a la ciudadanía y expresó su reconocimiento por el apoyo recibido mientras señaló que la investigación podría prolongarse durante “días, semanas o meses”, indicado que priorizan la seguridad y el rigor en la identificación de las víctimas y la recolección de evidencia.

¿Qué causó la trágica explosión en Tennessee?

Las autoridades declararon que las investigaciones están en etapa inicial para determinar las causas. (ABC Affiliate WKRN via REUTERS)

Las labores en la planta se desarrollan bajo estrictas medidas de precaución ante los peligros persistentes vinculados a materiales explosivos. De acuerdo con Guy McCormick, supervisor especial del Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el proceso comprende la eliminación meticulosa de riesgos antes de que los equipos especializados accedan a la zona núcleo del siniestro. “Nuestros técnicos en explosivos están asegurando el área para la llegada del equipo nacional de respuesta”, declaró McCormick durante la rueda de prensa del sábado.

Tyra Cunningham, asistente del jefe de la división de ATF en Nashville, indicó que la investigación sobre las causas se encuentra en etapa inicial y que “cada esfuerzo se orienta a una pesquisa exhaustiva, metódica y fundamentada en evidencia científica”. Los investigadores avanzan desde el perímetro externo hacia el punto de origen de la explosión, documentando cada hallazgo. Además, revisan archivos de empleados y realizan explosiones controladas en el sitio con el objeto de esclarecer los factores determinantes del incidente.

Antecedentes y condiciones laborales

La explosión en Tennessee no dejó ningún sobreviviente, confirmaron las autoridades. (WTVF-TV vía AP)

Accurate Energetic Systems emplea a unas 80 personas, en su mayoría residentes de la zona, y ocupa unas 1.300 hectáreas en un área rural, con cinco edificios principales y un laboratorio de calidad. Históricamente, la compañía ha sido objeto de inspecciones por parte de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), que en 2019 le impuso una multa de USD 7.200 por irregularidades en la protección personal y el manejo de contaminantes. Las estadísticas reportan 46 lesiones laborales y ninguna muerte desde 2016, con cinco lesiones y una enfermedad reportadas en 2024.

Diversos testimonios refieren relaciones laborales tensas y antecedentes de incidentes previos en la planta, incluyendo un incendio en octubre de 2020 en el mismo edificio afectado ahora. El exempleado Sammy Creech, quien residía a 12 millas del sitio, relató que esa instalación era frecuente punto de encuentro entre los trabajadores y que algunos de los fallecidos eran amistades cercanas suyas. Creech demandó a la empresa en 2021 por presunto despido injustificado tras atribuírsele responsabilidad en el incendio, alegando discriminación por edad, aunque el caso se resolvió en mediación.

La detonación fue percibida a más de 24 kilómetros del lugar y generó una movilización de agencias locales, estatales y federales en las tareas de rescate y respuesta. Bill Lee, gobernador de Tennessee, expresó en la red social X que las autoridades estatales monitorean la situación en coordinación con otras instancias y solicitó a los ciudadanos orar por las familias afectadas. La compañía operaba bajo contratos con ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, incluidos el Ejército y la Marina, seún The Associated Press.