Estados Unidos

Un tiroteo tras un partido escolar de fútbol americano deja al menos cuatro muertos y 12 heridos en Misisipi

La balacera ocurrió en la ciudad de Leland durante la noche de festejos por el regreso a casa de exalumnos, según confirmaron autoridades

Maricielo Grados Córdova

Autoridades resguardan la calle principal
Autoridades resguardan la calle principal de Leland tras el tiroteo nocturno que dejó varios muertos y heridos durante la celebración escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un tiroteo producido cerca de la medianoche en la calle principal de Leland, en el estado de Mississippi, dejó al menos cuatro personas fallecidas y 12 heridas, cuatro de ellas trasladadas en helicóptero a hospitales regionales. La información fue confirmada por John Lee, alcalde de la ciudad, en declaraciones recogidas por BBC News.

El incidente se registró cuando la comunidad celebraba el partido de regreso a casa de la Leland High School, evento tradicional que atrae a residentes y exalumnos. Según CBS News, el juego previsto enfrentaba a la escuela local contra Charleston High School. La localidad de Leland, situada a unos 190 kilómetros al noreste de Jackson, la capital estatal, cuenta con cerca de 4.000 habitantes, conforme a datos del censo de 2020.

Los hechos ocurrieron en una de las zonas más concurridas de Leland debido a la afluencia de público por el encuentro escolar. De acuerdo con Newsweek, los heridos más graves fueron evacuados en helicóptero, aunque las autoridades no informaron sobre su estado actualizado.

No se reportan sospechosos detenidos hasta el momento. Las fuerzas de seguridad continúan investigando las circunstancias, sin ofrecer detalles sobre posibles responsables ni móviles. La ausencia de detenciones fue resaltada por BBC News en su cobertura inicial.

La cifra de víctimas y el tipo de evento han generado preocupación en la comunidad, mientras los vecinos aguardan novedades oficiales.

Esta es una noticia en desarrollo.

