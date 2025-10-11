La película “Tron: Ares” podría alcanzar entre 35 y 37 millones de dólares en su debut

Tron: Ares debuta en cines de Estados Unidos con una recaudación inferior a lo esperado. (Disney via AP)

La película Tron: Ares, producida por Disney, inició su estreno en cines de Estados Unidos con una recaudación proyectada entre 35 y 37 millones de dólares durante su primer fin de semana. Esta cifra, basada en estimaciones provisionales de firmas de medición especializadas, refleja un ingreso inferior al esperado por la industria, dado el historial de la franquicia y los niveles de inversión involucrados. El desempeño de la cinta afecta a los principales estudios de Hollywood y a los grandes exhibidores, en un momento considerado clave para la reactivación comercial del sector tras el impacto de la pandemia de Covid-19, según informó Deadline.

De acuerdo con el análisis de Deadline, la estimación se apoya en los resultados de las funciones del viernes y en tendencias de asistencia hasta el mediodía del sábado, pero la cifra exacta solo se confirmará una vez cerrada la contabilidad durante el feriado del lunes por el Indigenous People’s Day. El mismo reporte recuerda que el lanzamiento de Tron: Ares estuvo acompañado de acciones promocionales relevantes como la presencia del protagonista Jared Leto en la Comic-Con de San Diego y la realización de un concierto especial de Nine Inch Nails en el estreno. La película llegó a más de 4.000 salas y fue promovida como una de las grandes apuestas del otoño para atraer público de diferentes perfiles etarios.

La saga Tron ocupa un lugar singular en la industria cinematográfica estadounidense. Su primera entrega, lanzada hace más de cuarenta años, fue considerada un fracaso comercial en 1982, pero logró instalarse como un objeto de culto en la cultura popular. El regreso de la marca en 2010 con Tron: Legacy marcó un punto de inflexión para el género de la ciencia ficción digital, con una apertura de 44 millones de dólares y una banda sonora compuesta por Daft Punk. El actual lanzamiento de Ares se produce en un entorno de mayor competencia y tras el auge de alternativas de entretenimiento en el hogar, factores que, según analistas del sector, han elevado el umbral de exigencia para que las superproducciones logren captar la atención del público masivo, de acuerdo con los informes recopilados por Deadline.

¿Cuánto recaudó Tron: Ares en su primer fin de semana en Estados Unidos?

El seguimiento preliminar indica que Tron: Ares quedó por debajo de las previsiones originales, que apuntaban a superar los 40 millones de dólares al cierre de su primer fin de semana. Según Deadline, la recaudación estimada se ubica en la franja de 35 a 37 millones, una cifra que no iguala los niveles logrados por otras franquicias recientes ni los antecedentes internos de la propia saga. El sitio especializado aclara que el monto podría variar dependiendo de la afluencia durante el domingo y el lunes, ya que una parte importante de escuelas y universidades permanecen cerradas en esa jornada gracias al feriado nacional.

La cadena de cines El Capitan Theatre en Hollywood registró el mejor rendimiento individual para el filme, con ingresos de más de 105.000 dólares en una sola sala, informó Deadline. Además, los formatos de pantallas premium y salas IMAX representaron el 55% de los boletos vendidos, principalmente en la costa oeste.

Las cifras de recaudación para el resto del mercado se distribuyeron de la siguiente manera:

Roofman ( Paramount/Miramax ): 8 millones de dólares en su estreno.

One Battle After Another ( Warner Bros ): 6,7 millones en su tercera semana, con un acumulado de 54,5 millones .

Gabby’s Dollhouse ( Universal ): 3,7 millones , llegando a 26,7 millones en tres semanas.

The Conjuring: Last Rites ( New Line ): 3,1 millones y un acumulado de 172,5 millones .

Soul on Fire ( Sony ): 3 millones en su debut.

Demon Slayer: Infinity Castle ( Sony ): 2,2 millones y un acumulado de 128,6 millones .

The Smashing Machine ( A24 ): 1,8 millones , sumando 9,8 millones en dos semanas.

Strangers: Chapter 2 ( Lionsgate ): 1,5 millones , con 13,2 millones en total.

Good Boy (IFC): 1,5 millones, con 3,8 millones acumulados.

La nueva entrega de Tron recauda entre 35 y 37 millones de dólares en su primer fin de semana. (Disney)

¿Por qué la recaudación de Tron: Ares fue inferior a lo previsto?

Según el análisis presentado por Deadline, el estreno de Tron: Ares estuvo condicionado por aspectos internos y externos. Uno de los factores centrales fue la competencia con eventos deportivos como los playoffs de MLB y la programación de NFL, que suelen afectar la asistencia a las salas, sobre todo del público masculino. Además, la campaña promocional cosechó un interés digital inferior al de otros proyectos recientes: el monitoreo de presencia en redes estuvo 26% por debajo de lanzamientos como Dune: Part Two y Transformers: Rise of the Beasts, de acuerdo con la consultora RelishMix.

La composición de la audiencia se inclinó hacia los hombres (68% del total) y personas entre 18 y 34 años, mientras que quienes superan los 45 años, una parte considerada núcleo original del público de la franquicia, solo representaron el 25%. Las principales razones para acudir a la película, según mediciones institucionales recogidas por Deadline, fueron la identificación con la franquicia, el género y los efectos visuales.

¿Cómo se compara el estreno de Tron: Ares con otras películas del género?

El desempeño de Tron: Ares se añade a una tendencia donde las grandes producciones de ciencia ficción no logran superar determinados umbrales de recaudación pese a un respaldo de presupuesto y marketing. Casos recientes como Blade Runner: 2049 iniciaron su carrera comercial con 32,7 millones de dólares en la primera semana, según registros de Deadline. El género ha mostrado resultados sólidos solo en franquicias como Star Wars o Avatar, esta última con una apertura de 77 millones de dólares considerada entre las más altas de la década.

Empresas de análisis como RelishMix ya habían marcado que la reacción previa al estreno de Tron: Ares no alcanzaba el entusiasmo generado por otras sagas. “Jared Leto ha promocionado la película en TikTok”, señaló la compañía, mientras los comentarios recopilados por Deadline destacaron críticas a la originalidad del guion y comparaciones desfavorables con la estética de otras producciones del género.

El estreno de Tron: Ares refleja los desafíos actuales de la industria cinematográfica estadounidense. (Disney)

¿Qué respuesta dieron Disney y los estudios?

Fuentes consultadas por Deadline informaron que Disney aplicó intensamente su estrategia de promoción y aprovechó el calendario festivo para buscar mayor presencia en salas, aunque las cifras parciales reflejaron desafíos para alcanzar niveles similares a los de grandes estrenos anteriores a la pandemia.

En el caso de Roofman, la apuesta de Paramount y Miramax se perfiló como una producción independiente de bajo costo, con Channing Tatum al frente. El filme contó con un público mayoritariamente masculino (53%) y atrajo una proporción relevante de mujeres mayores de 25 años, según datos institucionales. El 41% de los espectadores asistió acompañado, y la sala AMC Burbank figuró entre las de mayor recaudación fuera de los circuitos tradicionales.

¿Qué impacto tiene la recaudación para la industria y el público?

Los resultados de Tron: Ares reflejan los retos vigentes en la industria cinematográfica de Estados Unidos, en un contexto donde la taquilla otoñal supera apenas por 2% los registros de 2024, informó Deadline. El volumen de recaudación durante el fin de semana largo no logró superar el umbral simbólico de los 100 millones de dólares, una meta considerada referencia por los analistas para medir la recuperación del sector.

Distribuidores y estudios ya analizan variantes en fechas y estrategias de lanzamiento, especialmente para géneros menos predecibles en asistencia. El público mantiene acceso a una oferta amplia de películas en plataformas digitales, lo que continúa modelando hábitos de consumo y afectando el desempeño de nuevos lanzamientos en salas.