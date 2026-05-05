El S&P 500 y el Nasdaq marcaron nuevos récords impulsados por la distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán

S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos históricos gracias al optimismo por la inteligencia artificial y la distensión entre EE.UU. e Irán. (REUTERS/Jeenah Moon)

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos el martes, impulsados por el optimismo en torno a la inteligencia artificial y la distensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mientras las empresas del índice de referencia encaminan el primer trimestre de 2026 hacia el mayor crecimiento de ganancias desde 2021.

Según datos preliminares de cierre, el S&P 500 subió 58,72 puntos, un 0,82%, hasta las 7.259,47 unidades. El Nasdaq Composite ganó 259,06 puntos, un 1,03%, para cerrar en 25.326,51, y el Promedio Industrial Dow Jones avanzó 354,85 puntos, un 0,73%, hasta las 49.296,75 unidades.

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El precio del barril de Brent, referencia internacional, retrocedió un 4% hasta USD 109,87, después de haber rozado USD 115 el lunes. La caída alivió la presión sobre los mercados, aunque el crudo sigue muy por encima de los aproximadamente USD 70 que registraba antes del inicio del conflicto con Irán.

Líderes militares de Estados Unidos confirmaron el martes que el alto el fuego con Irán permanece en vigor, pese a que Irán fue señalado por ataques contra los Emiratos árabes Unidos, aliado estadounidense, el día anterior. Las fuerzas militares de Washington trabajan para abrir un corredor en el estrecho de Ormuz que permita reanudar los envíos de petróleo desde el Golfo Pérsico.

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El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó hasta el 4,42% desde el 4,45% del lunes, tras el descenso del crudo y datos económicos mixtos. Ese nivel sigue muy por encima del 3,97% registrado justo antes del inicio del conflicto, lo que encarece hipotecas y créditos para hogares y empresas estadounidenses.

DuPont lideró una nueva tanda de resultados trimestrales superiores a las previsiones de los analistas, con una subida de sus acciones del 8,4%. La empresa química reconoció que su división de tecnologías del agua acusó cierto impacto por las disrupciones logísticas en Oriente Medio, pero aun así elevó sus proyecciones financieras para el conjunto del año.

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Pinterest avanzó un 6,9% tras superar los objetivos de ventas y beneficios del primer trimestre en Wall Street. La plataforma registró un salto del 11% en su base de usuarios activos mensuales, hasta los 631 millones. AB InBev también superó las previsiones de beneficio de los analistas, con un alza del 8,7% en sus acciones negociadas en Estados Unidos; su consejero delegado, Michel Doukeris, atribuyó el resultado al crecimiento de marcas como Corona, Stella Artois y Michelob Ultra fuera de sus mercados de origen.

El Dow Jones también cerró en positivo con un alza del 0,73%, reflejando el buen momento de los índices bursátiles estadounidenses. (REUTERS/Brendan McDermid)

Entre otros ganadores figuraron American Electric Power, que subió un 1,8%, y Cummins, que avanzó un 2,8%, ambas tras superar las estimaciones del primer trimestre. En sentido contrario, Palantir Technologies cedió un 6,9% a pesar de presentar resultados mejores de lo esperado, lastrada por inquietudes sobre el aumento de la competencia en el sector del software.

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El índice Philadelphia SE Semiconductor se disparó hasta un máximo histórico, con Intel entre los valores que más contribuyeron al avance. El diseñador de chips AMD se recuperó antes de la publicación de su reporte trimestral tras el cierre de la sesión; los analistas anticipan un aumento del 33% en sus ingresos.

Las empresas del S&P 500 encaminan el primer trimestre hacia un crecimiento agregado de ganancias del 28% interanual, el mayor registro desde 2021, según Tajinder Dhillon, director de investigación de resultados de LSEG. Los grandes nombres vinculados a la inteligencia artificial concentran buena parte de ese impulso.

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“Los mercados siguen los fundamentos. Las ganancias están siendo bastante sólidas y se espera que esta tendencia se mantenga durante el resto del año”, declaró Tom Hainlin, estratega de inversiones de U.S. Bank Wealth Management. Hainlin agregó que “el gasto empresarial sigue siendo sólido, ya sea en IA u otras herramientas de productividad, y los consumidores continúan gastando”. Scott Wren, estratega global de mercados de Wells Fargo Investment Institute, describió la situación como un mercado en el que “no hay que preguntar por qué”.

En Europa, los índices cerraron de forma heterogénea: el CAC 40 de París subió un 1,1%, mientras que el FTSE 100 de Londres retrocedió un 1,4%. Gran parte de los mercados asiáticos permanecieron cerrados por festivos, y el Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,8%.

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El S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,2% después de que el banco central del país elevara su tasa de referencia al 4,35%, argumentando que el conflicto en Oriente Medio había incrementado de forma pronunciada los precios del combustible y las materias primas, agravando las presiones inflacionarias.

(Con información de AP y Reuters)

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